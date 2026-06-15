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Presidente Asfura inicia gira oficial por Europa para impulsar cooperación, inversión y desarrollo para Honduras

El mandatario participará en el Foro de Movilidad Climática de Berlín para impulsar cooperación, comercio e inversión.

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Honduras promoverá en Berlín una agenda de adaptación climática, reducción de riesgos, resiliencia de infraestructura y protección de comunidades vulnerables al cambio climático. EFE/ Gustavo Amador
Honduras promoverá en Berlín una agenda de adaptación climática, reducción de riesgos, resiliencia de infraestructura y protección de comunidades vulnerables al cambio climático. EFE/ Gustavo Amador

Nasry Asfura iniciará este lunes una gira oficial por Europa con escalas en Alemania y Ucrania. El presidente de Honduras participará en el Foro de Movilidad Climática de Berlín y mantendrá reuniones bilaterales y empresariales para impulsar cooperación, comercio e inversión.

Viajará acompañado por la canciller Mireya Agüero en una agenda que incluye actividades políticas, económicas y de cooperación internacional.

En Berlín, Asfura participará en el Segundo Foro de Movilidad Climática de Berlín 2026, que reunirá a jefes de Estado y de Gobierno, representantes gubernamentales, organismos multilaterales, expertos en clima y líderes de la sociedad civil para analizar los efectos del cambio climático sobre las poblaciones más vulnerables.

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Durante el foro, el Gobierno hondureño promoverá una agenda centrada en la cooperación internacional para la adaptación climática, la reducción de riesgos, la resiliencia de la infraestructura y la protección de las comunidades más expuestas a los efectos del cambio climático.

La participación de Asfura fue confirmada por el Centro Global para la Movilidad Climática y la Fundación Robert Bosch, organizadores del evento previsto para los días 18 y 19 de junio en la capital alemana.

Reuniones con el sector empresarial

La estrategia del Gobierno en Alemania buscará fortalecer vínculos económicos con mercados europeos en manufactura, agroindustria, logística, energía, turismo e innovación.
La estrategia del Gobierno en Alemania buscará fortalecer vínculos económicos con mercados europeos en manufactura, agroindustria, logística, energía, turismo e innovación.

Además de su participación en el foro climático, el jefe del Ejecutivo mantendrá reuniones con representantes del sector empresarial alemán para promover a Honduras como destino de inversión extranjera.

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Entre los encuentros programados figura una reunión con representantes de la Cámara Alemana de Industria y Comercio.

La estrategia del Gobierno apunta a fortalecer los vínculos económicos con Alemania y otros mercados europeos, con foco en manufactura, agroindustria, logística, energía, turismo e innovación.

Las reuniones también servirán para presentar proyectos de inversión y analizar oportunidades de cooperación público-privada para la generación de empleo y el fortalecimiento de la economía nacional.

Como parte de la gira, el mandatario realizará una visita oficial a Kiev, para desarrollar una agenda bilateral orientada a ampliar los mecanismos de cooperación entre Honduras y Ucrania.

Durante su estancia en la capital ucraniana, Asfura prevé reunirse con su homólogo Volodímir Zelenski para abordar temas vinculados con seguridad alimentaria, modernización agrícola, innovación tecnológica, energía, infraestructura, educación superior y desarrollo económico.

El presidente de Honduras participará en el Segundo Foro de Movilidad Climática de Berlín 2026 junto a jefes de Estado, organismos multilaterales y expertos en clima.
El presidente de Honduras participará en el Segundo Foro de Movilidad Climática de Berlín 2026 junto a jefes de Estado, organismos multilaterales y expertos en clima.

Acuerdos previstos

Uno de los principales objetivos de la visita será avanzar en la formalización de instrumentos para fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Entre ellos figura la suscripción del Memorando para el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas Políticas, así como la Hoja de Ruta Honduras–Ucrania 2026-2030, documentos destinados a estructurar la cooperación bilateral y definir prioridades conjuntas para los próximos años.

Estos mecanismos facilitarán el intercambio de experiencias, conocimientos y asistencia técnica en áreas estratégicas para el desarrollo de ambos países.

A través de la participación en espacios multilaterales y del fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la administración del presidente Asfura busca ampliar las oportunidades de cooperación internacional, atraer inversión, promover la transferencia de conocimiento y fortalecer las capacidades nacionales en sectores clave para el desarrollo.

Con esta misión en Europa, Honduras reafirma su interés en consolidar alianzas estratégicas con socios internacionales, impulsando iniciativas que contribuyan a mejorar la competitividad, la sostenibilidad y el bienestar de los hondureños.

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