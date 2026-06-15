Guatemala

El concejo municipal de Antigua Guatemala rechaza un desfile del orgullo LGBTIQ+

La petición para una caminata prevista para el 20 de junio, que incluía el cierre de una plaza, fue negada por unanimidad tras alegar impacto en el tránsito, la seguridad y el espacio público

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Hombre con traje y gafas hablando en un atril con micrófono, con banderas de Guatemala y otra verde y blanca detrás, y personas sentadas en el fondo
El alcalde Juan Manuel Asturias y el Concejo Municipal de Antigua Guatemala rechazaron por unanimidad el desfile del orgullo LGBTIQ+ previsto para el 20 de junio. (Municipalidad de Antigua Guatemala)

El alcalde Juan Manuel Asturias y el Concejo Municipal de Antigua Guatemala rechazaron por unanimidad la solicitud para realizar el desfile del orgullo LGBTIQ+ previsto para el 20 de junio, una decisión que la comuna justificó por la protección del espacio público, el tránsito, la seguridad y lo que definió como la identidad, las costumbres y las tradiciones del municipio.

La negativa municipal se produjo en un contexto en el que, en 2025 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala otorgó un amparo provisional a la Asociación Guatemalteca de Abogados y Profesionales Cristianos contra los desfiles del orgullo LGBTIQ+ en la ciudad de Guatemala.

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El pedido rechazado en Antigua Guatemala contemplaba una caminata LGBTIQ+ y el cierre de una plaza, según dijo Asturias en un mensaje dirigido a los vecinos del municipio. El alcalde sostuvo que la actividad no fue autorizada porque “las calles, plazas y el suelo colonial se respetan”.

La municipalidad vinculó la negativa con el orden urbano y las tradiciones locales

Asturias afirmó que su postura era de “total y rotunda oposición” a la realización del evento en el espacio público de la ciudad. En su mensaje, sostuvo que Antigua Guatemala “no es un escenario genérico para cualquier actividad”, sino “un patrimonio de la humanidad vivo” y “el hogar de miles de familias que compartimos costumbres, tradiciones y valores profundamente arraigados”.

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El alcalde agregó que su “primera obligación legal y moral” era proteger esa identidad y garantizar la paz social. También dijo que las calles y plazas “deben ser un espacio de encuentro, no de división ni de polarización”.

Vista frontal de una calle empedrada llena de gente en Antigua Guatemala, con el Arco de Santa Catalina y un volcán en el fondo bajo un cielo azul con nubes
Una concurrida calle empedrada en Antigua Guatemala muestra a turistas y locales paseando bajo el icónico Arco de Santa Catalina, con un volcán majestuoso en el horizonte. (Municipalidad de Antigua Guatemala)

Asturias aseguró que la decisión “no se toma en contra de ningún grupo de personas ni de sus preferencias particulares”. En esa misma intervención, afirmó: “Esta administración respetamos la dignidad humana y los derechos de cada ciudadano tal como lo manda nuestra Constitución”.

La municipalidad también vinculó la negativa con la carga de actividades programadas durante el mes de junio. Según Asturias, cada fin de semana la agenda urbana está al límite por actividades tradicionales, religiosas y cívicas ya previstas.

En ese marco, el alcalde sostuvo que “La Antigua no resiste un cierre más”. También afirmó que autorizar un evento de esa magnitud significaría colapsar el tráfico, saturar los servicios públicos y poner en riesgo la seguridad, porque la policía municipal está volcada a los eventos tradicionales.

El alcalde pidió a la gobernadora que también niegue cualquier permiso

Asturias informó que la comuna emitió una resolución oficial para negar la autorización. Añadió que envió un oficio a la gobernadora departamental, a quien señaló como la autoridad encargada de recibir estos avisos, para dejar clara la postura municipal.

Según el alcalde, en ese documento se solicitó formalmente que se deniegue cualquier permiso “en resguardo de nuestras tradiciones y nuestra seguridad”. También indicó que se giraron instrucciones al Juzgado de Asuntos Municipales y a la Policía Municipal para mantener el orden, cuidar el patrimonio y hacer cumplir la ley.

En su mensaje, Asturias presentó la decisión como una defensa institucional del municipio. “Mientras yo sea su alcalde, las plazas y las calles de Antigua seguirán siendo el reflejo del orden, del respeto a nuestra herencia cívica y de la tranquilidad de nuestras familias”, dijo.

El jefe edil cerró su pronunciamiento con una definición política sobre el alcance de la medida. “La identidad de nuestro municipio no se negocia. Aquí hay autoridad, aquí hay ley y aquí hay un gobierno municipal comprometido con el bienestar de sus ciudadanos”, afirmó.

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