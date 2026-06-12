El aumento de dispositivos conectados dispara los riesgos digitales: se detectan medio millón de archivos maliciosos al día

Kaspersky detectó en 2025 cerca de medio millón de archivos maliciosos por día, con un aumento del 7% frente al año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy una misma cuenta puede estar abierta al mismo tiempo en el celular, el computador, la tablet o cualquier dispositivo inteligente. Esa conexión entre dispositivos hizo más simple la vida digital: pagar servicios, ver contenido en streaming, jugar online o trabajar desde cualquier lugar.

Pero mientras más conectado está un ecosistema digital, mayor también es la exposición a robos de información, fraudes y ataques cibernéticos.

La firma de ciberseguridad Kaspersky detectó durante 2025 cerca de medio millón de archivos maliciosos al día, una cifra que representa un aumento del 7% frente al año anterior. Entre las amenazas más frecuentes aparecen los ladrones de contraseñas, el software espía y las denominadas “puertas traseras”, herramientas que permiten a atacantes ingresar de forma remota a dispositivos y sistemas.

Los ladrones de contraseñas, el software espía y las puertas traseras figuran entre las amenazas digitales más frecuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de estas amenazas coincide con un contexto donde cada vez más personas utilizan múltiples dispositivos sincronizados para acceder a plataformas de streaming, redes sociales, aplicaciones financieras o videojuegos en línea.

Contraseñas débiles y hábitos inseguros

A pesar del aumento de ataques informáticos, uno de los errores más comunes sigue siendo el uso de contraseñas débiles. Un informe de Comparitech reveló que combinaciones simples como “12345678” continúan entre las claves más utilizadas a nivel mundial, facilitando el acceso no autorizado a cuentas personales.

Medidas como utilizar contraseñas robustas, activar la autenticación en dos pasos y mantener actualizado el software son algunas de las prácticas recomendadas para reducir la exposición a amenazas digitales.

Las plataformas de streaming, redes sociales, videojuegos y aplicaciones financieras concentran datos personales que pueden ser usados en fraudes y suplantación de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plataformas de entretenimiento y el auge del phishing

Las plataformas de entretenimiento digital se han convertido en uno de los principales espacios donde los usuarios comparten información personal. Al registrarse en servicios de streaming, redes sociales, videojuegos o experiencias de juego en línea como la ruleta casino, las personas suelen proporcionar datos como nombre, correo electrónico, información de contacto e incluso métodos de pago.

Por esta razón, se recomienda verificar siempre que las plataformas cuenten con protocolos de seguridad adecuados, conexiones cifradas y mecanismos de protección de datos.

A esto se suma el crecimiento del phishing, una modalidad de fraude donde los ciberdelincuentes crean páginas falsas o envían mensajes que imitan a bancos, plataformas digitales o servicios reconocidos para robar información confidencial.

Actualizar el software, activar la autenticación en dos pasos y usar contraseñas seguras son medidas clave de ciberseguridad para reducir vulnerabilidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juegos en línea y redes Wi-Fi públicas, entre los mayores riesgos

El auge de los videojuegos multijugador y las plataformas de entretenimiento en línea también incrementó los riesgos de seguridad digital. Millones de usuarios en América Latina interactúan diariamente en entornos donde circulan datos personales y métodos de pago, un escenario atractivo para el robo de cuentas, la distribución de software malicioso y las estafas digitales.

Otro aspecto relevante es el uso de redes Wi-Fi públicas en lugares como aeropuertos, cafeterías o centros comerciales. Aunque resultan prácticas para conectarse rápidamente, muchas no cuentan con protocolos adecuados de protección, permitiendo que terceros intercepten información sensible transmitida desde los dispositivos.

Actualizaciones y prevención, claves para reducir vulnerabilidades

Frente al aumento de amenazas digitales, mantener actualizados celulares, computadores, televisores inteligentes y aplicaciones se convirtió en una de las principales recomendaciones de seguridad.

El uso de contraseñas débiles como “12345678” sigue facilitando el acceso no autorizado a cuentas personales, según Comparitech. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener siempre actualizado el software de sus dispositivos no solo incorpora nuevas funciones, sino que también corrige vulnerabilidades detectadas por desarrolladores y fortalece la protección frente a amenazas emergentes.