America Inhouse

El aumento de dispositivos conectados dispara los riesgos digitales: se detectan medio millón de archivos maliciosos al día

El crecimiento del ecosistema digital ha aumentado los ataques informáticos y obliga a usuarios y empresas a reforzar sus estrategias de ciberseguridad

Guardar
Íconos rojos de calavera, cadena rota, candado y virus en portátil, rodeados de teléfonos inteligentes conectados por una red brillante sobre fondo azul oscuro.
Kaspersky detectó en 2025 cerca de medio millón de archivos maliciosos por día, con un aumento del 7% frente al año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy una misma cuenta puede estar abierta al mismo tiempo en el celular, el computador, la tablet o cualquier dispositivo inteligente. Esa conexión entre dispositivos hizo más simple la vida digital: pagar servicios, ver contenido en streaming, jugar online o trabajar desde cualquier lugar.

Pero mientras más conectado está un ecosistema digital, mayor también es la exposición a robos de información, fraudes y ataques cibernéticos.

La firma de ciberseguridad Kaspersky detectó durante 2025 cerca de medio millón de archivos maliciosos al día, una cifra que representa un aumento del 7% frente al año anterior. Entre las amenazas más frecuentes aparecen los ladrones de contraseñas, el software espía y las denominadas “puertas traseras”, herramientas que permiten a atacantes ingresar de forma remota a dispositivos y sistemas.

Hombre programando en un escritorio con múltiples monitores mostrando código y diagramas de red. Una lámpara y tazas de café están en el escritorio.
Los ladrones de contraseñas, el software espía y las puertas traseras figuran entre las amenazas digitales más frecuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de estas amenazas coincide con un contexto donde cada vez más personas utilizan múltiples dispositivos sincronizados para acceder a plataformas de streaming, redes sociales, aplicaciones financieras o videojuegos en línea.

Contraseñas débiles y hábitos inseguros

A pesar del aumento de ataques informáticos, uno de los errores más comunes sigue siendo el uso de contraseñas débiles. Un informe de Comparitech reveló que combinaciones simples como “12345678” continúan entre las claves más utilizadas a nivel mundial, facilitando el acceso no autorizado a cuentas personales.

Medidas como utilizar contraseñas robustas, activar la autenticación en dos pasos y mantener actualizado el software son algunas de las prácticas recomendadas para reducir la exposición a amenazas digitales.

Primer plano de manos sosteniendo un smartphone con una aplicación de apuestas online activa en la pantalla, mostrando botones y cantidades en dólares.
Las plataformas de streaming, redes sociales, videojuegos y aplicaciones financieras concentran datos personales que pueden ser usados en fraudes y suplantación de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plataformas de entretenimiento y el auge del phishing

Las plataformas de entretenimiento digital se han convertido en uno de los principales espacios donde los usuarios comparten información personal. Al registrarse en servicios de streaming, redes sociales, videojuegos o experiencias de juego en línea como la ruleta casino, las personas suelen proporcionar datos como nombre, correo electrónico, información de contacto e incluso métodos de pago.

Por esta razón, se recomienda verificar siempre que las plataformas cuenten con protocolos de seguridad adecuados, conexiones cifradas y mecanismos de protección de datos.

A esto se suma el crecimiento del phishing, una modalidad de fraude donde los ciberdelincuentes crean páginas falsas o envían mensajes que imitan a bancos, plataformas digitales o servicios reconocidos para robar información confidencial.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Actualizar el software, activar la autenticación en dos pasos y usar contraseñas seguras son medidas clave de ciberseguridad para reducir vulnerabilidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juegos en línea y redes Wi-Fi públicas, entre los mayores riesgos

El auge de los videojuegos multijugador y las plataformas de entretenimiento en línea también incrementó los riesgos de seguridad digital. Millones de usuarios en América Latina interactúan diariamente en entornos donde circulan datos personales y métodos de pago, un escenario atractivo para el robo de cuentas, la distribución de software malicioso y las estafas digitales.

Otro aspecto relevante es el uso de redes Wi-Fi públicas en lugares como aeropuertos, cafeterías o centros comerciales. Aunque resultan prácticas para conectarse rápidamente, muchas no cuentan con protocolos adecuados de protección, permitiendo que terceros intercepten información sensible transmitida desde los dispositivos.

Actualizaciones y prevención, claves para reducir vulnerabilidades

Frente al aumento de amenazas digitales, mantener actualizados celulares, computadores, televisores inteligentes y aplicaciones se convirtió en una de las principales recomendaciones de seguridad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso de contraseñas débiles como “12345678” sigue facilitando el acceso no autorizado a cuentas personales, según Comparitech. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener siempre actualizado el software de sus dispositivos no solo incorpora nuevas funciones, sino que también corrige vulnerabilidades detectadas por desarrolladores y fortalece la protección frente a amenazas emergentes.

Temas Relacionados

CiberseguridadRiesgos DigitalesPhishingPlataformas de EntretenimientoMalware

Últimas Noticias

Latam Mobility 2026: el auge de los vehículos eléctricos impulsa la agenda de movilidad sostenible en Colombia

En el marco del evento, Chery está compartiendo su visión sobre el futuro de la movilidad sostenible y las nuevas energías en América Latina

Latam Mobility 2026: el auge de los vehículos eléctricos impulsa la agenda de movilidad sostenible en Colombia

América Latina podría liderar la producción sostenible de aceite de palma a nivel global, según la RSPO

La región tiene condiciones para crecer sin deforestación, pero enfrenta retos en financiamiento, regulación y reconocimiento de la sostenibilidad, según Joseph D’Cruz en entrevista con Infobae

América Latina podría liderar la producción sostenible de aceite de palma a nivel global, según la RSPO

Ciudades inteligentes con sentido humano, el mensaje de Smart City Expo LATAM Congress 2026

El evento reunió a líderes y expertos de más de 40 países para explorar cómo la tecnología, la innovación y la cooperación pueden transformar las urbes

Ciudades inteligentes con sentido humano, el mensaje de Smart City Expo LATAM Congress 2026

El regreso de El Niño podría disparar los precios de la energía en Colombia

Expertos advierten sobre el impacto que tendría un nuevo fenómeno de El Niño en los precios de la energía. Así pueden prepararse las empresas ante un escenario de mayor volatilidad

El regreso de El Niño podría disparar los precios de la energía en Colombia

Innovación y sostenibilidad: el estándar que redefine la gestión empresarial en México

El Premio Nacional de Calidad reconoce a quienes integran tecnología, responsabilidad social y desarrollo humano como motores de competitividad y crecimiento en el país, Constellation Brands es uno de los referentes en México

Innovación y sostenibilidad: el estándar que redefine la gestión empresarial en México

ÚLTIMAS NOTICIAS

El primer mapa global de hongos subterráneos reveló dónde está la red viva más extensa del planeta

El primer mapa global de hongos subterráneos reveló dónde está la red viva más extensa del planeta

Imputaron a Néstor Ortigoza en la causa por violencia de género contra su expareja: será indagado en agosto

Mercados: el riesgo país argentino consolida su baja y queda más cerca de los 400 puntos básicos

Carlos Melconian: “En un proceso de reconversión, no se puede dejar al 50% de la economía a la buena de Dios”

Receta de arroz con leche y cáscara de naranja, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA

El sindicato de arte de Hollywood ataca a Martin Scorsese por su apoyo a la IA: “Le da la espalda a los artistas”

El sindicato de arte de Hollywood ataca a Martin Scorsese por su apoyo a la IA: “Le da la espalda a los artistas”

El paso de Cristina en El Salvador dejó 170 viviendas inundadas y más de 80 familias evacuadas

En Panamá urge una planificación territorial para que el capital privado crezca con rentabilidad y responsabilidad social, afirma el sector privado

Extraditan a un nicaragüense acusado de coordinar pasaportes y dólares falsos hacia Florida

El Ministerio de Salud ampliará vacunación contra el sarampión en cuatro departamentos de Guatemala

TELESHOW

Carolina Baldini abrió las puertas de su nuevo mundo: del cuidado de sus nietos al glamour y la aventura

Carolina Baldini abrió las puertas de su nuevo mundo: del cuidado de sus nietos al glamour y la aventura

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La autocrítica de Sofía Gonet por sus cirugías estéticas: “Tenemos todas más o menos la misma cara”

Placa final y presupuesto recortado: quién quedaron nominados en una semana clave en Gran Hermano

Llegan los Premios Pinti: lo mejor de nuestra producción teatral en un homenaje al gran artista argentino