Dejaron su vida en tierra firme, viven en un velero y educan a sus hijos mientras recorren América

Ezequiel, Virginia y sus dos hijos comparten su fascinante historia. Dejaron sus profesiones en Argentina para vivir a bordo del velero 'Izarra' y recorrer el mundo. Descubre los desafíos y las alegrías de una vida nómada en el mar, combinando la navegación con la educación a distancia de sus hijos.

Virginia Bitros, ingeniera agrónoma, su esposo Ezequiel, veterinario, y sus hijos Ulises y Aquiles viven desde 2022 a bordo del velero Isarra y recorren distintos destinos de América. La familia dejó la embarcación en Panamá, regresó de manera temporal a Argentina y analiza cómo continuará el viaje, que planea extender hasta que los chicos deban iniciar la escuela secundaria.

Bitros explicó que el velero permanece en el canal de Panamá porque ese punto representa una decisión importante para cualquier navegación en el Caribe. Allí deben definir si cruzan hacia el océano Pacífico o si regresan por la corriente del Golfo hacia Estados Unidos y las Bahamas.

PUBLICIDAD

El proyecto cuenta con ingresos provenientes del alquiler de su vivienda y afirma que mantiene un estilo de vida austero. Además, educa a sus hijos mediante un sistema de educación a distancia y adapta la rutina cotidiana a las exigencias de la navegación.

Un proyecto que comenzó después de once años de planificación

El viaje no surgió de una decisión improvisada. “Estuvimos once años soñándolo”, afirmó Britos en Infobae en Vivo al recordar el origen del proyecto familiar. Según explicó, ambos trabajaban en sus profesiones cuando decidieron trasladarse a Nueva Zelanda. Allí comenzó a tomar forma la idea de recorrer el mundo a bordo de un velero.

PUBLICIDAD

Bitros relató que en ese país navegaban en una embarcación pequeña, pero descartaron cruzar el Pacífico por las condiciones del mar. En cambio, aprovecharon la cercanía para viajar por distintos destinos de Asia y luego participaron como voluntarios en Camerún para cuidar chimpancés rescatados del cautiverio.

Virginia Bitros y su esposa viajan en velero (Gentileza)

Seguidamente regresaron a Argentina y concentraron sus esfuerzos en concretar el plan. Bitros señaló que compraron el barco en 2020, durante la pandemia, y dedicaron un año completo a repararlo porque era una embarcación antigua. “El barco es viejo y había que hacerle de todo”, recordó. También confesó que el momento de partir tuvo una fuerte carga emocional: “A mí se me caían las lágrimas”.

PUBLICIDAD

La vida cotidiana a bordo y la educación de los hijos

Bitros describió la experiencia en el velero como “una vida de campamento flotante”. Explicó que la embarcación no tiene agua caliente ni freezer, por lo que deben organizar la alimentación con los recursos disponibles. “La caña va siempre a remolque y cuando sale pescado hay que comerlo porque no hay freezer”, sostuvo.

Los hijos de la pareja tienen casi ocho y nueve años. Bitros explicó que la pandemia marcó gran parte de su experiencia escolar y que luego comenzaron a estudiar mediante el Sistema de Educación a Distancia del Ejército.

PUBLICIDAD

“Hace cinco años que les estamos dando clases nosotros. Vienen bárbaro”, afirmó. Y señaló que los exámenes deben enviarse por correo postal y que, cuando aparecen inconvenientes, remiten fotografías para completar las evaluaciones.

La vida social de los chicos también ocupó un lugar importante dentro del proyecto. Bitros reconoció que durante algunos períodos navegaron solos y eso los llevó a replantear varios aspectos del viaje. “Ya hace un año y medio que venimos con una banda de amigos, de chicos”, explicó sobre el grupo de familias navegantes que comparte recorridos por el Caribe.

PUBLICIDAD

Virginia Bitros y su esposa viajan en velero (Gentileza)

La ingeniera agrónoma destacó que la convivencia con familias de distintas nacionalidades favoreció el aprendizaje del inglés de sus hijos. “Se hacen amigos de chicos extranjeros y empiezan a hablar. Lo tenían todo guardado”, expresó.

Riesgos, experiencias y una pausa para definir el futuro

La travesía también incluyó situaciones complejas. Bitros recordó que en Brasil encallaron y debieron reparar el barco, una experiencia que definió como un aprendizaje importante. Además, relató un episodio ocurrido cerca de la frontera entre Brasil y Guayana Francesa. Según explicó, una embarcación comenzó a seguirlos y modificó su rumbo cuando ellos intentaron alejarse.

PUBLICIDAD

“Apuntamos al medio del Atlántico, prendimos el motor, pusimos las velas lo mejor posible y veíamos que los tipos nos perseguían”, relató. Agregó que, después de unos veinte minutos, la otra embarcación regresó porque no podía continuar alejándose de la costa.

Bitros sostuvo que esa situación confirmó que el seguimiento no respondía a una actividad pesquera. “Esa fue la prueba de que nos seguían”, afirmó.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista también explicó que la familia no proyecta completar una vuelta al mundo. Hasta el momento navegó por Uruguay, Brasil, Puerto Rico, las Antillas, Islas Vírgenes, Bonaire, Curazao, Aruba, Colombia y Panamá.

La pausa actual en Argentina representa el período más largo que pasarán fuera del velero desde el inicio del viaje. Según indicaron, planean regresar en enero para reencontrarse con la embarcación.

PUBLICIDAD

Bitros reconoció que disfruta la vida a bordo, aunque también destacó las exigencias de una convivencia permanente entre los cuatro integrantes de la familia. “La vida en el barco es divina, pero también estamos los cuatro en bloque siempre”, señaló.

La navegante aseguró que procura no condicionar las decisiones futuras de sus hijos respecto de la navegación. Contó que rechazaron la posibilidad de asistir a una clase de Optimist porque no mostraron interés y remarcó que priorizan su socialización y bienestar.

Consultada sobre el sostenimiento económico del proyecto, explicó que dejó de producir videos para YouTube y que actualmente la familia vive del alquiler de su vivienda. Carvalho resumió esa elección con una frase: “Se vive con muy poco”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.