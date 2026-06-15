La actividad que mantiene en movimiento a una ciudad los 365 días del año

La última temporada de verano volvió a demostrar la importancia de este sector para la economía local

Cuando hablamos de turismo solemos pensar en paisajes, experiencias, gastronomía o momentos de descanso. Sin embargo, detrás de cada viaje existe una actividad económica capaz de generar empleo, movilizar inversiones y potenciar el desarrollo de una comunidad. En Bariloche, el turismo es mucho más que una actividad recreativa: es uno de los principales motores de crecimiento de la ciudad y de toda la región.

La última temporada de verano volvió a demostrar la importancia de este sector para la economía local. Los relevamientos realizados por el Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche (Emprotur) mostraron niveles de ocupación que alcanzaron picos del 79% durante febrero, con registros del 75% y 68% en las semanas posteriores. Más allá de los porcentajes, estos números reflejan algo fundamental: miles de visitantes eligiendo Bariloche, consumiendo en comercios, restaurantes, hoteles, agencias de viajes, excursiones y servicios turísticos.

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El turismo genera un efecto multiplicador que impacta en toda la cadena económica. Cada visitante que llega a la ciudad moviliza trabajo para prestadores turísticos, gastronómicos, transportistas, comerciantes, productores regionales y emprendedores. Por eso, cuando hablamos de turismo, hablamos también de empleo, inversión y oportunidades.

En Bariloche, el turismo es mucho más que una actividad recreativa: es uno de los principales motores de crecimiento de la ciudad y de toda la región

Los datos del Perfil del Turista Verano 2026 muestran además que Bariloche mantiene una sólida base de demanda nacional. El 74,13% de los visitantes fueron argentinos, principalmente provenientes de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Córdoba. Al mismo tiempo, el turismo internacional continúa ganando espacio y ya representa el 25,87% de quienes visitan el destino. Chile y Brasil siguen siendo mercados estratégicos, mientras que la presencia de viajeros europeos y norteamericanos confirma el creciente posicionamiento internacional de la ciudad.

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Otro aspecto relevante es el perfil de quienes nos visitan. Casi ocho de cada diez turistas eligieron viajar en familia. Este dato habla de la confianza que genera Bariloche como destino y de una oferta capaz de adaptarse a distintas edades, intereses y presupuestos. La combinación de naturaleza, actividades al aire libre, gastronomía y experiencias recreativas sigue siendo uno de los principales diferenciales de la ciudad.

Los resultados obtenidos durante el verano también permiten mirar el futuro con optimismo. Para la temporada de invierno 2026 proyectamos niveles de ocupación que oscilarán entre el 60% y el 65%, pero una nevada puede multiplicar la demanda automáticamente en los meses de mayor demanda. Estas expectativas están respaldadas por un dato que refleja el creciente interés por el destino: Bariloche contará este invierno con cerca de 320 vuelos internacionales, un 33% más que el año pasado. Esto representa una capacidad superior a los 52.000 pasajeros potenciales y un crecimiento interanual del 24%, consolidando a la ciudad como uno de los principales polos receptivos de Sudamérica.

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El 74,13% de los visitantes fueron argentinos, principalmente provenientes de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Córdoba

El desafío hacia adelante es continuar fortaleciendo este modelo de desarrollo. Para ello resulta fundamental sostener el trabajo conjunto entre el sector público y privado, ampliar la promoción en mercados estratégicos, mejorar la conectividad y seguir diversificando la oferta turística durante todo el año.

Bariloche ha demostrado que el turismo no es solamente una actividad estacional. Es una política de desarrollo, una fuente de oportunidades y una herramienta concreta para impulsar la economía local. Cada visitante que nos elige contribuye a fortalecer un ecosistema productivo que beneficia a miles de familias y que permite seguir construyendo una ciudad con más empleo, más inversión y más futuro.

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El autor es secretario de Turismo de San Carlos de Bariloche