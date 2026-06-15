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Guatemala: El banco de alimentos Desarrollo en Movimiento recibe un certificado de membresía internacional

La validación fue otorgada por The Global FoodBanking Network tras verificar criterios de operación y rendición de cuentas, en un proceso que incluyó una revisión en Guatemala avalada por el cofundador Chris Rebstock

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Varias personas con mascarillas y redecillas empaquetan productos en bolsas transparentes, rodeadas de grandes pilas de suministros dentro de un almacén
Desarrollo en Movimiento obtuvo el Certificado de Membresía de The Global FoodBanking Network y sumó un aval internacional sobre su gestión, operación y transparencia en Guatemala. (Banco de Alimentos Guatemala, redes sociales )

Desarrollo en Movimiento obtuvo el Certificado de Membresía de The Global FoodBanking Network y consolidó así un aval internacional sobre su gestión, operación y transparencia en Guatemala, un reconocimiento que llega mientras la organización informa que atiende a más de 80 mil personas cada mes en un país donde la seguridad alimentaria y la nutrición siguen entre los principales desafíos.

La certificación fue emitida tras comprobar el cumplimiento continuo de los criterios internacionales de membresía de la red. Ese proceso incluyó una evaluación en el país validada por Chris Rebstock, cofundador de The Global FoodBanking Network.

El banco de alimentos también informó que, de 2018 a la fecha, ha entregado 26.371.708 libras de alimentos y atiende a 78.516 beneficiarios mensuales. En su presentación institucional, además, señaló que amplió su capacidad de almacenamiento en 52% para albergar 225 toneladas adicionales y sumó camiones para recuperar productos frescos.

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El reconocimiento, según la información institucional, certifica que Desarrollo en Movimiento cumple con estándares internacionales de gestión, operación eficiente, transparencia e impacto social. La entidad sostuvo que esa validación fortalece la confianza de aliados, donantes, organizaciones sociales, voluntarios y comunidades beneficiadas.

La evaluación incluyó revisión técnica, recorridos operativos y una visita comunitaria

La revisión encabezada por Rebstock abarcó capacidades institucionales, operativas y sociales del banco de alimentos, según el texto fuente. Durante la visita se examinaron procesos clave, se identificaron buenas prácticas y se promovió el intercambio de aprendizajes para consolidar el modelo de banco de alimentos en Guatemala.

Hombre con casco y mascarilla mueve una paleta de cajas y bolsas en un almacén. Cajas "FROM WASHINGTON FRUIT GROWERS". Estanterías y mercancía al fondo
Desarrollo en Movimiento obtuvo el Certificado de Membresía de The Global FoodBanking Network y sumó un aval internacional sobre su gestión, operación y transparencia en Guatemala. (Banco de Alimentos Guatemala, redes sociales )

Como parte del proceso hubo espacios de revisión técnica, recorridos por la planta y por las operaciones generales del banco, además de una visita a la comunidad Chivoc. Allí se realizó un diagnóstico participativo y la distribución de kits de alimentos, de acuerdo con la misma información.

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Juan Pablo Ruano, gerente general de Desarrollo en Movimiento, dijo en el comunicado de la organización: “La obtención de este Certificado de Membresía representa un paso muy importante para Desarrollo en Movimiento. Este reconocimiento ratifica que operamos bajo criterios internacionales y nos impulsa a seguir fortaleciendo una gestión responsable, eficiente y humana. Agradecemos a Chris Rebstock por su acompañamiento, evaluación y valiosos aportes durante este proceso”.

La organización presentó ese aval como un distintivo de confianza y compromiso comunitario. También afirmó que su incorporación a la red internacional refuerza su propósito de construir alianzas para responder de forma articulada a los desafíos de seguridad alimentaria y nutricional en Guatemala.

El banco de alimentos vincula su trabajo con el desperdicio y la desnutrición en Guatemala

En una exposición institucional atribuida a DEM Guatemala, la organización sostuvo que una tercera parte de los alimentos en el mundo se desperdicia. En ese mismo material afirmó que en Guatemala se desperdician aproximadamente 52 millones de toneladas de alimentos al año, que uno de cada dos niños vive con desnutrición crónica y que 45% de la población enfrenta inseguridad alimentaria.

A partir de ese diagnóstico, Desarrollo en Movimiento explicó que los bancos de alimentos recuperan productos que las empresas no pueden comercializar y los entregan, a través de organizaciones sociales y comunidades inscritas, a poblaciones en condición de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria. La entidad indicó que mantiene alianzas con productores y empresas donantes y que sus donaciones provienen principalmente de la industria alimenticia, supermercados y productores agropecuarios.

En ese mismo material, un productor que coopera con la organización afirmó que la relación comenzó en 2020 y que dona hortalizas como zucchini, lechuga, tomate, cebolla y melón para apoyar a personas con necesidades alimentarias.

Según la descripción institucional, el Banco de Alimentos Desarrollo en Movimiento rescata alimentos en buen estado para redistribuirlos a familias guatemaltecas en situación de vulnerabilidad alimentaria. Su objetivo, de acuerdo con esa presentación, es reducir el desperdicio de alimentos y contribuir a la seguridad alimentaria del país.

Sobre la red que otorgó la certificación, el texto señala que The Global FoodBanking Network impulsa y fortalece bancos de alimentos en distintas partes del mundo, promueve soluciones locales para aliviar el hambre, reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos aptos para el consumo y mejorar la eficiencia de los sistemas alimentarios. También indica que brinda herramientas, conexiones, buenas prácticas y financiamiento para que esas organizaciones operen de forma más sólida, segura y sostenible.

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