Martín Bossi habló sobre el deseo de ser padre: “Hay que traer un hijo al mundo con este nivel de violencia”

Martín Bossi reabrió el debate sobre la paternidad en la televisión argentina durante una entrevista en Implacables con Susana Roccasalvo

El actor y humorista Martín Bossi abrió una vez más el debate sobre la paternidad en la televisión argentina. La conversación, ocurrida en el programa Implacables junto a Susana Roccasalvo, dejó en claro que el deseo de ser padre sigue siendo un tema vigente y complejo en su vida.

A lo largo del diálogo, Bossi reconoció: “Siempre vale la pena ser padre, siempre vale la pena. Pero el cuestionamiento es muy grande”. Esta afirmación, que resonó en el estudio, no fue la única reflexión profunda del artista sobre el tema. Ante la pregunta de Roccasalvo sobre la posibilidad de tener un hijo con una amiga cercana que desea ser madre, Bossi sostuvo que la paternidad, en cualquiera de sus formas, le parece esencialmente un acto de amor.

PUBLICIDAD

“Para mí, cualquier forma de paternidad, cualquiera, es un acto de amor. Cualquiera. Hay muchas formas hoy,” explicó Bossi. Sin embargo, se apuró en aclarar que su preferencia es otra: “En mi caso, yo prefiero tenerlo con un amor desbordante que llegue a mi vida y que eso me lleve a la paternidad. De esa manera yo accedería. Si pierdo la cabeza, accedería.”

El actor dejó claro que la decisión no es sencilla para él. “Si soy consciente... Es que uno cuando toma conciencia de traer un hijo a este mundo hoy con el nivel de violencia y locura que hay, uno se hace preguntas, ¿eh?” señaló, dejando entrever la magnitud de sus dudas ante el contexto actual.

PUBLICIDAD

En el diálogo con Susana Roccasalvo, Bossi descartó por ahora una paternidad compartida con una amiga por conveniencia o acuerdo platónico

Bossi no eludió el peso de la época. “Hay que traer un hijo para que te lo agarre un algoritmo y te lo haga pedazos, para que tenga que ver lo que pasa con nuestra cultura, lo que pasa en el mundo, porque a ver, no nos podemos hacer los boludos,” advirtió. Esta frase puso en el centro de la charla el temor a la exposición y los desafíos de criar a un niño en tiempos de hiperconectividad y conflictos sociales.

Martín Bossi duda ante la paternidad, sus palabras en el programa resumen su postura: ve la llegada de un hijo como un acto profundamente amoroso, pero condicionado por el contexto mundial. La violencia, la influencia de la tecnología y el clima social le generan dudas sobre si es justo traer una nueva vida a este escenario, aunque nunca descarta la posibilidad.

PUBLICIDAD

Aquí se lo ve escoltado por su padre Jorge, en la ceremonia del egreso de la escuela primaria en el Instituto Saenz de Lomas de Zamora. Martín Bossi afirmó que ser padre siempre vale la pena, aunque reconoció que el cuestionamiento sobre la paternidad es muy grande en su vida

Las preguntas que se formula, según su propio testimonio, no logran cambiar el sentido de fondo: “Siempre la respuesta es sí, pero me cuestiono mucho.” Así, Bossi se muestra fiel a una idea central, pero asume la complejidad de los tiempos que corren.

No es la primera vez que Martín Bossi deja entrever su deseo de ser padre ante los medios. En otras oportunidades, el actor ha mencionado su anhelo y también sus miedos. La novedad, en esta ocasión, radica en la profundidad del dilema que plantea y en la manera en que articula su necesidad de un amor intenso como motor para dar ese paso.

PUBLICIDAD

El diálogo con Roccasalvo reflejó la vigencia de una inquietud que, lejos de apagarse, parece crecer con los años y con las transformaciones de la sociedad.

El humorista descartó por ahora una crianza acordada con una amiga y contó que asumiría ese proyecto si una relación intensa lo impulsara a cambiar su vida

La conversación entre ambos puso en evidencia un fenómeno que trasciende al propio Bossi: el de una generación de adultos que enfrenta la decisión de ser padres con dudas. El humorista no dudó en compartir que el tema es recurrente en sus charlas con amigos: “Lo hablo con ustedes, lo hablo con mi amigo Fede (Hoppe) y con todos mis amigos que son padres.”

PUBLICIDAD

Para Bossi, el hecho de pensar en la paternidad no es una cuestión superficial ni pasajera. El dilema se alimenta de la realidad diaria, del entorno digital y de la incertidumbre social.