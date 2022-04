Latin Lover habló sobre posible enfrentamiento con Alfredo Adame: “Ese tipo de publicidad no me interesa”

Alfredo Adame tiene 63 años mientras que Latin Lover ronda por los 54. (Foto: Infobae / IG: @victor_latinlover)

Latin Lover aseguró que no teme provocar un disguto en Alfredo Adame por sus apasionados besos con Magaly Chávez, pareja sentimental del conductor, en la obra de teatro donde comparten créditos. El exluchador profesional explicó que no debería molestarse porque conoce cómo es su profesión y confesó que no estaría dispuesto a entrenarlo ahora que se avecina su pelea con Carlos Trejo.

Víctor Manuel Reséndez Ruiz, mejor conocido en el medio artístico como Latin Lover por su trayectoria sobre el cuadrilátero, concedió una entrevista para Venga la Alegría fin de semana donde fue cuestionado sobre la posibilidad de provocar un enfrentamiento con el expresentador de Hoy por su papel protagónico en la puesta en escena Amor de Tres, esto debido a que comparte escenario con Magaly en unas candentes escenas.

Al respecto, el bailarín explicó que no debería existir ninguna molestia porque Alfredo Adame también es actor y, por lo tanto, conoce las actividades que se deben desempeñar durante la interpretación de los personajes. El actor de Roma declaró que no se considera una persona de pleitos, pero no dudaría defenderse si es necesario.

Alfredo Adame sufre aparatosa caída durante pelea. (Foto: Captura)

“A mí no me gustan los pleitos pero dice mi papá que nunca hay que dejarse de nadie porque al cabo del piso nadie pasa [...] Él es actor y sabe que en las novelas y en el teatro hay que besarse y pues se tiene uno que besar”, dijo.

Latin Lover compartió su punto de vista antes de salir a escena y aseguró que interpretaría su papel al pie de la letra sin importar si estaba presente Alfredo Adame: “Lo voy a hacer como si estuviera él o no estuviera, como siempre lo he hecho”.

El exconcursante de Bailando por un sueño también reaccionó a la pelea que Alfredo Adame tuvo con Manuel Montalvo, amigo y representante legal de Carlos Trejo, durante una conferencia de prensa que ofreció el pasado martes 5 de abril en la Ciudad de México. Los videos del encuentro se viralizaron en redes sociales y pronto algunos momentos se convirtieron en memes, en especial, su inesperada caída antes establecer contacto físico con el abogado.

Representante legal de Carlos Trejo (Captura de YouTube: Imagen Entretenimiento)

Al respecto, Latin Lover fue contundente al asegurar que nunca se prestaría a un montaje, en dado caso de que dicho enfrentamiento lo fuera, porque considera que no tiene motivos para hacerlo, además de que quiere cuidar su imagen y no quiere llamar la atención con temas de esa índole.

“De armar ahí algo no cuenten conmigo porque yo no me presto para eso, yo no soy una figura o una persona de escándalos, tengo una familia, soy abuelo, soy padre, tengo a mis hijos entonces a mí ese tipo de publicidad no me interesa”, agregó.

Por último, el deportista comentó que no estaría dispuesto a entrenar al protagonista de Más allá del puente ante la posibilidad de que este año se lleve a cabo la pelea que anteriormente había programado con el cazafantasmas. Latin Lover no explicó por qué no lo haría, pero su respuesta fue contundente.

(Captura: @theoldpaulino/Twitter)

Hasta el momento, Alfredo Adame no ha dado declaraciones sobre la puesta en escena donde su novia entró para suplir a Aleida Núñez, quien salió de la obra por desacuerdos con Ivonne Montero.

Por otro lado, desde hace unos días Alfredo Adame se mantiene en las tendencias de redes sociales por sus entrevistas tras su pelea y sus memes. Hace unas horas, se viralizó un nuevo video del condutor donde recibió burlas por su nuevo corte de cabello y su reacción no pasó por desapercibida.

