Alejandro Fernández cantó con su nieta Cayetana en concierto: “Un par de ojitos espiaban”

Cayetana es hija de Camila Fernández y Francisco Barba. (Foto: @alexoficial/Instagram)

Recientemente, Alejandro Fernández retomó su gira Hecho en México en su tierra natal. El reconocido intérprete ofreció su gran espectáculo con el que ha recorrdio parte del país en los últimos meses, pero esta vez decidió sorprender a sus fans con un tierno momento que quedará para la posteriodar al compartir escenario con su nieta Cayetana.

Todo ocurrió este fin de semana durante una presentación del Potrillo en Jalisco. En esta ocasión, contó con la compañía de su hija Camila Fernández y Cayetana, quienes observaron el concierto desde un costado del escenario. Después de interpretar algunos de sus más grandes éxitos, Alejandro no pudo evitar voltear hacia la tierna mirada de su nieta y, de un momento para otro, tomó la decisión de invitarla a cantar con él.

“Me di cuenta que un par de ojitos espiaban y bailaban desde el backstage”, contó el intérprete de Me dedique a perderte en sus historias de Instagram. En el breve video se apreció el momento exacto en que se percató del estuciasmo de la bebé que recién cumplió un año y se acerco extendiendo su mano para pedirle que lo acompañara.

(Foto: alexoficial/Instagram)

Cayetana no dudó en seguir a su abuelo desatando la emoción de los presentes. La ternura invadió el recinto porque la pequeña integrante de la dinastía Fernández dio sus primeros pasos sobre el escenario, un conmovedor instante que podría anteceder su posible futuro como cantante debido al legado artístico de su familia.

“Y tuve que ir ¿qué les digo?”, agregó Alejandro Fernández en sus historias de Instagram. Pero eso no fue todo, minutos después el cantante hizo otra publicación en su perfil donde compartió una serie de fotografías que le tomaron junto a su nieta durante la presentación. En las imágenes abuelo y nieta aparecen conviviendo y sobresale una que capturó cuando el Potrillo cedió su micrófono a la bebé.

La caja de comentarios no tardó en llenarse con sentidos comentarios para los herederos de la dinastía que formó Vicente Fernández. Incluso, algunos señalaron que con Cayetana y Mía, segunda nieta del Potrillo, es posible una cuarta generación de grandes artistas mexicanos.

(Foto: alexoficial/Instagram)

“Una nueva sorpresa de Hecho en México. Gracias por estos momentos que derriten cualquier corazón”, “Ese amor tan bonito que se tienen!! Nos pone feliz tu felicidad con esa princesa”, “Creo que la familia Fernández puede estar tranquila. Ya hay cuarta generación”, “Tu bebesaurio hermoso siempre nos regala los mejores momentos. Gracias por compartirlos”, “Me derreti completamente”, fueron algunas reacciones.

Cayetana nació el 14 de marzo de 2021 fruto del matrimonio entre Camila Fernández y Francisco Barba. Hace unas semanas festejó su primer cumpleaños junto a toda su familia en una hermosa fiesta que preparó su madre con temática de Spirit: el corcel indomable (2002). Como era de esperarse, Alejandro Fernández no sólo celebró a su nieta en el evento, también le dedicó unas sentidas palabras a través de redes sociales.

“Estoy seguro de que Dios te envió… Nomás para mií, Feliz cumpleaños, mi niña hermosa. Te amo!”, escribió en Instagram.

(Captura: @alexoficial/Instagram)

El intérprete de No lo beses no ha parado de compartir cómo disfruta su nueva etapa como abuelo desde que Cayetana llegó a su vida y se espera que haga lo propio con su segunda nieta. Hasta el momento, el Potrillo no ha compartido imágenes junto a Mía, hija de Alex Fernández y Alexia Hernández que nació el pasado 17 de marzo, pero sí le dio la bienvenida con un hermoso mensaje.

“Gracias, vida. Nada más puedo pedir. ¡Los amo Alex Fernández!”, publicó en instagram junto a la fotografía que compartió su primogénito para anunciar el nacimiento de su hija.

