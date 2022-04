Andrea Legarreta mandó contundente mensaje a Ángela Aguilar tras filtración de fotos con Gussy Lau

Foto: Instagram/@angelaaguilar_icon

Ángela Aguilar se encuentra en el ojo público por unas fotografías filtradas que se viralizaron porque dejaron al descubierto su relación sentimental con Gussy Lau, un compositor sinaloense de 33 años. Tras la controversia que se desató, algunos usuarios de redes sociales y figuras del medio del espectáculo se solidarizaron con la joven intérprete, tal fue el caso de Andrea Legarreta, quien además le compartió un consejo.

Fue durante una emisión en vivo del programa Hoy donde la conductora aprovechó para hablar sobre la reciente polémica que atañe a la intérprete En realidad, Ahí donde me ven, Tu sangre en mi cuerpo, Dime cómo quieres, entre otras canciones. Para comenzar, la producción retomó un fragmento del video que Ángela Aguilar subió en su cuenta de Instagram en respuesta a los ataques que ha recibido por dichas fotos.

Después de escuchar que la integrante de la dinastía Aguilar se siente violentada por la invasión a su privacidad, los conductores del matutino comentaron la situación. Fue en ese momento cuando Andrea Legarreta tomó la palabra aconsejar que la cantante cuide que las fotografías que se tome la hagan sentir cómoda porque al compartirse en internet nunca se sabe dónde puedan llegar a parar.

Estas fueron las imágenes donde Ángela Aguilar y Gussy Lau aparecieron muy cercanos. (Foto: Twitter)

“Ojo, Ángela preciosa. También es una imagen que, si son novios, yo he visto a muchos novios que suben fotos igual así, como que se puso de moda que se chupan la lengua. Pero evidentemente si a ella no le gusta, si no está de acuerdo, pues también ojo a todas las niñas, a todos los chicos, no se dejen tomar ciertas fotos”, declaró.

Durante la intervención, Andrea Legarreta se posicionó a favor de Ángela Aguilar al asegurar que muchas parejas suelen compartir contenido similar en sus redes sociales, pero el problema en este caso fue que no se contó con la aprobación de, por lo menos, una de las partes. Por esa razón, pidió mantenerse alertas de cualquier persona y, en el caso de artistas, de los pretendientes que lleguen a tener.

“No tiene nada de malo y nadie piensa mal de ti tampoco”, reiteró. “Nunca falta el novio abusivo o alguien que quiere pasarse de lanza y a lo mejor en quien tú confías después te defrauda”, advirtió.

Ángela Aguilar tiene 18 años mientras que Gussy Lau tiene 33. (Foto: @angela_aguilar, @Gussylau)

Como se mencionó anteriormente, la presentadora no fue la única en expresar su opinión al respecto, también lo hizo Galilea Montijo, quien lamentó la situación por la que está atravesando y trató de simpatizar con ella al concordar que debió sentirse bastante defraudada porque el voto de confianza que había dado se rompió.

“Pobre Ángela porque efectivamente se ha de sentir defraudada, pero también creo que [...] yo creo que ella se sintió defraudada más por él porque en ese momento lo consideraba su noviecillo porque a lo mejor se estaban conociendo, saliendo y efectivamente, si tú no estás de acuerdo en algo por qué la otra persona lo comparte, por eso son dos, los dos deben de estar de acuerdo en algo, para qué lo comparte él”, comentó.

La presentadoras del matutino de Televisa no han sido las únicas externar su apoyo hacia la cantante. Ana Bárbara, a quien la cantante incluso considera como una tía, Amandititita, Johnny Caz y su prima, Majo Aguilar, también le hicieron llegar muestras de apoyo en la caja de comentarios de su publicación en Instagram.

La cantante compartió un video en el que dijo sentirse violentada (Foto: Instagram/@angela_aguilar_)

“Te amo y eres una reina con un alma muy linda, y lo más importante, confías porque eres buena! Y eso es el tesoro más grande que puede tener un ser humano!”, escribió la autora de En realidad. “Te respeto, te admiro muchísimo, te respaldo. No sé qué pasó, pero estoy segura que no tienes que explicar nada, solo vivir, y extender esa luz en un mundo duro. Te amamos.”, agregó la intérprete de Metrosexual.

SEGUIR LEYENDO: