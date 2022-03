Alfredo Adame ya piensa en boda con su nueva novia, Magaly de Enamorándonos

Alfredo Adame habló de los planes a futuro que tiene con Magaly Chávez (Foto: Infobae México)

Alfredo Adame y Magaly Chávez, la exparticipante de Enamorándonos con quien mantiene un romance que no ha llegado a noviazgo, revelaron que esperan llegar al altar e inclusive tener un hijo.

La nueva pareja fue entrevista para el canal de YouTube de Matilde Obregón, ahí revelaron cómo se conocieron, cómo comenzó su romance y qué esperan de su relación, por ello que el polémico actor confesó que ya se han planteado la idea de casarse y formar una familia juntos.

Según mencionó Adame, desde hace cinco años se conocieron, pero fue hace dos que comenzaron su relación amorosa. Sin embargo, no han formalizado porque, además de que ambos tienen agendas muy apretadas, piensan que todavía deben de conocerse más y saber si será una relación completamente seria. Ambos confesaron que desean llegar al noviazgo en cuanto antes.

Alfredo Adame y Magaly Chávez revelaron que desde hace dos años tienen un romance (Foto: captura de pantalla/YouTube)

El actor también comentó que a pesar de tener cuatro hijos con los que no tiene una buena relación, desea tener otro con Magaly, pues ella también quiere ser mamá. Asimismo, confesó que a pesar de tener 27 años más que la examorosa, quisiera llegar al altar con ella.

“Enamorado ya estoy y yo corro los riesgos. ¿Casarme y tener hijos? ¡Claro que sí! Lo hemos platicado y ella dice que quiere tener hijos y se quiere casar”, confesó Alfredo.

Magaly confirmó que quisiera formar una una familia con Adame, pues inclusive antes quería tener cuatro hijos, pero ahora sólo desea tener uno.

Según recordó el ex conductor de Hoy, hace cinco años conoció a Chávez en las instalaciones de TV Azteca. Ahí, ella era parte de Enamorándonos y él sólo había ido a hacer pruebas de cámara. Cuando se encontraron por primera vez, Magaly le confesó que era su amor platónico y le pidió una foto. Alfredo vio la oportunidad de pedirle su celular y desde entonces formaron su amistad.

Magaly confesó que su relación con Adame ha sido respetuosa y él es un caballero con ella (Foto: captura de pantalla/YouTube)

“Yo le dije: ‘Oye, ¿por qué no me das tu teléfono? Ya sabes, a lo mejor para una obra de teatro’. Fue el viejo y conocido truco de decirle que la haré famosa. Pasadas dos semanas le hablé por teléfono le pregunté qué iba a hacer”, recordó el actor.

A pesar que desde hace dos años la amistad se convirtió en romance, fue este 14 de febrero que fueron captados en una cita y se dio a conocer el tipo de relación que tiene, pues antes de ese día habían intentado mantenerlo lejos de las cámaras.

Magaly confesó que en el tiempo que lleva de conocer a su casi novio no ha visto un mal comportamiento en él, por lo que ella no está dispuesta a creer las acusaciones que existen en contra del actor, así como tampoco quisiera pensar en él de forma negativa si no lo conoce a profundidad.

Magaly, además de haber participado en "Enamorándonos", incursionó en la actuación y conducción (Foto: Instagram/@magaly_chavezoficial)

Durante la entrevista, Adame aceptó hablar sobre sus hijos, de quienes dijo que Mary Paz Banquells los “aventó al precipicio” y los hizo voltearse en su contra.

“Se los llevó a la miseria, se los llevó a la mediocridad, se los llevó a todos por tenerlos como en agua para chocolate, para que la mantuvieran cuando le faltara algo y siempre los usó de escudo y de moneda de cambio”

Agregó que sus hijos han dicho mentiras públicamente sobre él, también los acusó de haberle robado y hacerle “maldades”, por lo que “ese asunto ya está en el ‘Cajón de los asuntos sin importancia’”, es decir, cortó relación con ellos.

