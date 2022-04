Por pelea con Ivonne Montero corrieron a Aleida Núñez de obra de teatro

Así fue el enfrentamiento (Fotos: Instagram/@ivonnemonteroof/@aleidanunez)

La pelea entre Ivonne Montero y Aleida Núñez no era solo un rumor entre pasillos de la obra de teatro que ambas protagonizaban, pues desde la conferencia de prensa donde se presentó el proyecto ambas se enfrentaron cara a cara haciendo del momento algo muy incómodo para el resto del elenco. Ahora la protagonista de La Loba confirmó que la producción le dio las gracias debido a peleas, insultos con palabras altisonantes y “aires de diva”.

A través de un encuentro con diversos medios de comunicación, la también cantante fue cuestionada sobre la nula participación de su ex compañera, a pesar de que también era su última función, y sin rodeos aseguró que hubieron muchas acciones que terminaron con la paciencia de la producción quienes decidieron ya no contar con su trabajo a pesar de que se encontraban a pocas fechas de terminar.

“Bueno en realidad yo trataba de ser siempre muy respetuosa pero de repente si ya en escena la señora me empezaba a decir put*, me decía que ‘enviosa’ y yo decía ‘ay Dios mío, eso no viene en el texto’, pero bueno pues es su estilo y yo me mantuve en mi guion, en mis textos y en el trabajo”, inició relatando la actriz.

La actriz formará parte de la segunda temporada de "La casa de los famosos" 2 (Foto: Instagram/@ivonnemonteroof)

La protagonista de melodramas como Secretos del alma, Hombre tenías que ser o la película El Tigre de Santa Julia aseguró que dentro de los camerinos era mejor ignorarse ya que para ella la competencia no es algo que la caracteriza, por lo que no le siguió el juego pero los productores sí tomaron cartas en el asunto.

“No había forma en que ella acatara. Yo la verdad me quedo con lo mío, yo seguí en la obra y ella ya no estuvo por obvias razones, no fue decisión de ella fue de la compañía, fue decisión de nuestro director porque era algo que se venía arrastrando de tiempo atrás desde un principio. Guardamos, fuimos muy prudentes, muy respetuosos pero llega un momento en que eso revienta porque tiene que reventar, entonces cuando sucedió eso de la conferencia pues yo no me lo esperaba”, agregó.

La actriz ya hace contenido íntimo (Foto:Instagram/@aleidanunez)

Ivonne Montero continuó mencionando que a pesar de que en un principio se trató de mantener al margen las cosas se complicaron en cada función: “Ya después de que se abrió todo esto, como los insultos en escena y así fue como ‘no,no,no’. Yo en algún momento dije ‘si somos lo suficientemente profesionales no tendríamos porqué llevarlo a escena’, lo llevo, yo no, yo respeto mi trabajo y seguí aquí, por algo estoy aquí”.

¿Cómo inició la pelea?

Hace unas semanas Aleida Núñez fue coronada como Reina del Mariachi y ese título se le había prometido Ivonne, aunque tiempo después se le canceló. En ese momento Montero aseguró que conocía y respetaba la trayectoria de su compañera pero su molestía era evidente: “Yo no conozco tampoco sus intenciones internas de querer demostrar algo… sé cómo trabaja, eso sí, sé cómo es su estilo de trabajar y lo respeto, muchas cosas no las comparto pero otras me las guardo porque no soy de escándalos, porque aparte voy a salir en una obra con ella así que no pasa nada”, comentó ante las cámaras de Venga La Alegría.

La actriz mexicana Ivonne Montero confirmó su romance, ruptura e insultos con un diputado de Costa Rica (Foto: Ivonne Montero)

Ante ello Aleida se mostró muy contenta de recibir la distinción del gremio de mariachis y aclaró que recibió la invitación del dirigente Jesús López, sin embargo, cuando quiso salir adelante de la polémica, lanzó un comentario que fue tomado de otra manera, al decir que era su momento y que -Ivonne- tenía que esperar el suyo para ser la reina, dicho comentario resultó contraproducente, ya que Montero indicó que no debería decir eso por no estar enterada.

