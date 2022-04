“En privado y suéltamelo”: Carlos Trejo recordó a Alfredo Adame su pelea pendiente

La rivalidad entre Adame y Carlos Trejo lleva años (Fotos: Infobae México)

Este 5 abril, Alfredo Adame protagonizó otra pelea, en esta ocasión se lanzó contra Manuel Montalvo, el abogado de Carlos Trejo. Hacia la tarde, el autonombrado cazafantasmas volvió a mencionar el encuentro pendiente que tiene con su rival.

“Te propongo un trato: cítalo y cítame en un lugar donde estemos los dos en privado y suéltamelo”, mencionó Carlos Trejo a los conductores del programa De primera mano.

Además de dejar en claro que ya tiene toda la disposición de pelear a golpes con Adame, el conductor Carlos Trejo mencionó que ya habían tenido un encuentro violento: “Ya van tres veces que lo pesco”, explicó en la misma charla con Gustavo Adolfo Infante.

Carlos Trejo mostró su cicatriz de los dientes de Adame (Foto: De Primera Mano/Twitter)

De acerdo con el recuerdo de Trejo, le habría dado un fuerte golpe con el codo a Adame, lo que habría provocado que se le “volara” la mitad de la dentura. “Aquí tengo la cicatriz de los dientes de este señor”, explicó el investigador de fenónemenos paranormales mientras mostraba la marca en su ante brazo.

Por otra parte, el cazafantasmas mostró a los conductores del programa que supuestamente había recibido un mensaje de WhatsApp de una periodista diciéndole que armaran la pelea. Cabe señalar que actualmente Alfredo Adame sostiene una supuesta orden de restricción en contra de Carlos Trejo.

Alfredo Adame se cayó durante la otra pelea (Foto: Captura de Twitter)

La organización de la pelea caería en un fraude, de acuerdo con la opinión de Carlos Trejo y Gustavo Adolfo Infante: “Tu sabes qué onda, el quita el documento si se hace la pelea, tengo todo, pero fírmame el contrato”, se podía leer en el supuesto mensaje de una periodista perteneciente a una televisora.

Es por esto que el escritor de Cañitas preferiría que el encuentro se realice en privado, cuando fue cuestionado sobre un posible pago por la pelea, Carlos Trejo explicó lo siguiente:

“Yo estoy en la mejor disposición, a mí nada más pónganmelo y nos quitamos de problemas, todo el dinero se va a donar a una casa de mujeres maltratadas, porque ¿Quién ha insultado a mujeres en México? Él”.

Alfredo Adame y Carlos Trejo ofrecieron conferencia de prensa para dar detalles sobre su pelea de ajuste de cuentas en 2019 (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Además, el rival de Adame explicó que sólo le haría falta “su gente” para poner un alto definitivo al ex conductor de Hoy, sin dejar de lado que le parece una acción desleal que el supuesto trato sea el levantar la orden de restricción solo para el encuentro y luego volverla a reestablecer.

Cabe señalar que la rivalidad entre ambos comenzó hace varios años, incluso en 2019 ofrecieron una conferencia de prensa para pactar la pelea, pero jamás llegó a realizarse porque Trejo arrojó una botella de agua a Adame y éste terminó con un golpe debajo del ojo.

“Tan cobarde es que tiene que poner una orden la restricción, es un tipo cobarde (...) yo me presento y te juro que no me detienen, mientras se burlan, no tienen idea de la gravedad que sucede si llega mi gente”, explicó.

Por otro lado, el abogado de Carlos Trejo aclaró que no procederá legalmente contra Adame por el intento de agresión, ya que en su percepción, se limitó a detener los golpes y terminó provocando su caída.

Alfredo Adame protagonizó una nueva pelea

“No voy a meter ninguna restricción, él a mí no me lastimó, fue un arranque de furia en el que me quiso atacar y yo no lo permití” mencionó en el programa De primera mano.

De acuerdo con Manuel Montalvo, la conferencia de prensa en la que Alfredo Adame terminó en el piso era para pactar dicha pelea, Carlos Trejo negó tener conocimientos sobre esto, por lo que se dijo indignado y engañado.

“Mira, yo no tengo la menor idea, no sabía que la rueda de prensa era para anunciar la pelea, creí que habían citado a mis abogados para hacer un contrato, lo que estaban haciendo era engañar; en la conferencia de prensa solo se hablaría de planes laborales y personales”, le dijo a Gustavo Adolfo Infante.

