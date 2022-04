Cuánto dinero ofreció Carlos Trejo a Alfredo Adame para “sacarlo de pobre” y que pelee con él

Carlos Trejo había pactado una nueva pelea con Alfredo Adame (IG: ct_caza/alfredoadameoficial)

Una vez más la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo parece perfilarse para ser concretada, sin embargo, debido a las constantes dificultades que se presentan cada vez que ambos famosos buscan sellar su rivalidad con golpes, en esta ocasión El Cazafantasmas ofreció una opulenta suma de dinero al exconductor de Hoy para que el encuentro se realice de una vez por todas.

Fue durante el matutino Venga la Alegría donde el escritor de Cañitas remarcó sus intenciones de ofrecerle dinero a su oponente.

“Vengo a cumplir la palabra que les deje, vengo acompañado de mi abogado el golpeador y el empresario. Ahí está un contrato y está un cheque de 75 mil pesos para que se formalice y pueda sentarse a hablar con el empresario y puedan llegar a un acuerdo, a un porcentaje”, comentó.

Adame se peleó recientemente con el abogado de Trejo (Foto: Captura de Twitter)

En cuanto a la fecha en la que podría realizarse la pelea, Carlos Trejo dijo esperaba fuera lo más pronto posible y estimó que mayo de 2022 sería un mes óptimo. Asimismo, envió un contundente mensaje a Adame:

“Ahí está el contrato, prometí un cheque, ahí está un cheque. Quítate de habladas, quítate de mentiras, eso de que yo me rajé tres veces. Ya se te acabó el show. Hay un porcentaje que estoy autorizando de taquilla para ti, te voy a sacar de pobre, te voy a dar de comer”, expresó.

Por su parte, Manuel Montalvo, representante legal de El Cazafantasmas y quien se vio recientemente inmiscuido en un altercado con Alfredo Adame durante una conferencia de prensa, dio su versión de los hechos.

La pelea entre ambos rivales no se ha logrado concretar (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

“Fue una cosa muy penosa, yo no iba a eso, a mí se me invitó. Los organizadores del evento me mandaron la invitación, la hora, incluso llegué, me presenté, pregunté: ‘¿Para qué quieren que esté yo aquí?’ y me dijeron: ‘Es que se va a hablar de la pelea’”, destacó.

El abogado de Trejo asumió que esto se debió a la orden de restricción que Adame tiene contra su representado, por lo que se le hizo lógico que lo llamaran a él para asistir al evento de el actor de telenovelas.

“Yo no hablé cuando Alfredo estaba hablando, a mí me dio la palabra las personas que venían representando a una empresa. Entonces yo pedí la palabra”, dijo Montalvo.

El actor y el investigador se enfrentaron en Venga La Alegría

Cabe recordar que el miércoles pasado, tanto Alfredo Adame como Carlos Trejo se enfrentaron verbalmente ante las cámaras de Venga la Alegría.

Previo a que se enterara que su enemigo público estaba en videollamada con el matutino, Alfredo sentenció que él quitaría cualquier impedimento legal para que se realizara la pelea y todos estuvieran tranquilos: “Yo quiero pelear y la única solución es que firme el contrato y que se suba; él dice que la orden de restricción y todo, pero se les digo que la orden de restricción se la quito una semana antes, pero que firme el contrato porque la vez pasada se la quité y no cumplió”, expresó.

Así, cuando Carlos Trejo apareció en la conversación, este pidió a los conductores del matutino de TV Azteca que fueran los mediadores del evento.

“Les voy a pedir a ustedes, a Flor, a tu programa, a la televisora que sean los intermediarios para que llevemos a cabo la pelea y la llevemos a cabo y la terminemos [...] Si Flor me dice que ‘va’ y que hagamos la pelea yo pongo el empresario, tu pones al tuyo y llegamos a un acuerdo y pues nos subimos tú y yo y sin referi, ¿Te parece bien?”, expresó.

