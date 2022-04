Viralizan reacción de Alfredo Adame ante burlas por su corte de cabello

En los últimos años, Alfredo Adame ha estado envuelto en la polémica por sus reacciones agresivas. (Foto: Infobae. Captura: @theoldpaulino/Twitter)

Después de que Alfredo Adame protagonizara un enfrentamiento con el representante legal de Carlos Trejo, nuevamente se encuentra en el ojo del huracán por un vídeo que se viralizó en redes sociales donde salió a relucir su reacción ante las burlas que recibió mientras estaba en una peluquería.

En el fragmento audiovisual recuperado por la cuenta de Twitter @theoldpaulino se puede ver al exconductor de Hoy dentro de un establecimiento sentado frente a un espejo mientras un estilista cortaba su cabello castaño, todo esto grabado por una persona que, minutos después, le faltaría al respeto con un insulto sobre su nuevo look.

Desde la entrada, la persona en cuestión se dirigió al peluquero para preguntarle por el costo de un corte similar al de Alfredo Adame. Como era de esperarse, la pregunta incómodo al actor, quien ante el insulto respondió como lo ha hecho en anteriores ocasiones.

El video se viralizó en Twitter (Captura: @theoldpaulino/Twitter)

“¡Ah, no ma! ¿A cuánto el corte carnal? Así de corte cule*o como ese que estás haciendo”, dijo la persona que grabó el video. “En 200 [pesos]” respondió el estilista, quien a pesar de sorprenderse por el cuestionamiento, no pudo evitar reirse.

”¿Qué? vete de aquí, cabr*n”, declaró el actor mientras buscaba algo para poder lanzar. “¡Ah, no, pues está bien culer* cabr*n!”, concluyó quien grabó el audiovisual y se retiró antes de que Alfredo Adame se levantara de la silla.

El video no tardó en viralizarse en redes sociales, en especial después de la polémica que se desató por su enfrentamiento con el abogado del conocido cazafantasmas, con quien ha trabado de pelearse en más de una ocasión. Para empezar, el usuario de Twitter que recuperó el fragmento se burló de la situación asegurando que ya no hay respeto porque “Nadie le teme a las patadas de bicicleta”, nombre que le dio a uno de sus conocidos movimientos de defensa personal.

Alfredo Adame sufre aparatosa caída durante pelea. (Foto: Captura)

“Que patadas de bicicleta ni que nada. Más bien es la técnica de la tortuga, pero de la tortuga patas pa arriba valiendo ver*a”, “Es que esa patada no era de bicicleta era de triciclo”, “Con esa patada ganó el campeonato el Karate Kid!!!”, “No mas que como el sr Miyagi era japonés, él le decía patada de grulla (así le decían en su pueblo)”, expresaron algunos usuarios.

En tono de broma, otros internautas suguirieron que tomara un curso de control de ira y recordaron la polémica cachetada que Will Smith le dio a Chris Rock en la 94° entrega anual de los premios Oscar después de que lanzara una broma sobre la apariencia física de Jada Smith: “Tomo un curso intensivo con Will Smith. Pero de que curso!!!”.

Mientras tanto, pocos tuiteros consideraron que la persona que grabó el video hizo lanzó su pregunta con la intención de molestar al actor: “La neta Adame si es la mam*da, pero tampoco creo yo que la banda le ande haciendo comentarios así”.

Representante legal de Carlos Trejo (Captura de YouTube: Imagen Entretenimiento)

Fue el pasado martes 5 de abril cuando Alfredo Adame volvió a acaparar los reflectores por enfrentar violentamente a Manuel Montalvo, representante legal de Carlos Trejo, durante una conferencia de prensa que ofreció en la Ciudad de México. Los videos del encuentro retumbaron en internet y algunas personas consideraron que había sido planeado.

Al respecto, el abogado aseguró que el encuentro no fue un montaje: “Yo no me presto a ese tipo de cosas” y explicó que su única intención era desmentir las cosas que estaba diciendo sobre su representado, pues durante el encuentro con los medios, Alfredo Adame comentó que ya había concordado una nueva fecha para retomar su pelea pendiente con el cazafantasmas.

“El señor Alfredo me empieza a insultar entonces ahí es en donde yo digo: ‘El que no ha ido a las peleas eres tú, el día de la rueda de prensa, que sucedió lo de la botella ¿qué hiciste? no hiciste nada, y luego ya no te presentaste el día de la pelea’ [...] era lo que yo le estaba reclamando, que el farsante es él”, comentó Montalvo en entrevista con De primera mano.

