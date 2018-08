"Dado que el aceite de coco aumenta el colesterol LDL y no tiene efectos favorables compensatorios, aconsejamos que no se lo use", concluyó el informe de la AHA. La Fundación Británica de Nutrición advirtió algo similar: "Se lo puede incluir en las dietas pero sólo en pequeñas cantidades y como parte de una alimentación saludable equilibrada. Hasta el momento no hay prueba científica contundente" sobre sus beneficios.