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3 alimentos que superan su contenido de soya y almidón que de proteína real

Muchos productos que se perciben como fuentes de proteína contienen en realidad más soya y almidón de lo que aparentan

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Un tazón de vainas de soya, granos de soya, una cuchara de madera y una bolsa de almidón derramado sobre una mesa de madera en una cocina.
La presión por reducir costos en la industria alimentaria impulsa el reemplazo de proteínas animales por ingredientes vegetales y aditivos como soya y almidones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creciente presión por reducir costos en la industria alimentaria ha impulsado la sustitución sistemática de proteínas animales por ingredientes vegetales y aditivos más económicos, como la soya y los almidones.

Este fenómeno, ampliamente documentado por organismos regulatorios como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y la PROFECO en México, ha transformado radicalmente la composición de productos de consumo masivo sin que muchos consumidores sean plenamente conscientes de ello.

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Los marcos regulatorios internacionales han advertido que la adulteración motivada económicamente, definida como la sustitución intencional y encubierta de ingredientes de mayor valor por otros de menor costo, no solo representa un fraude al consumidor, sino que acarrea riesgos metabólicos y de salud pública.

En particular, la introducción de proteínas vegetales y almidones en productos tradicionalmente reconocidos como cárnicos o marinos ha desdibujado el perfil nutricional esperado de estos alimentos.

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El presente análisis detalla cómo en tres categorías de alimentos ampliamente consumidos —atún enlatado, embutidos y carnes formadas— la cantidad de soya y almidón supera con creces la fracción de proteína animal declarada, alterando su valor nutricional y generando consecuencias sanitarias de gran alcance.

Atún enlatado

Las investigaciones del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de México han revelado una tendencia alarmante en la industria de conservas de atún: en numerosas marcas de bajo costo, la proporción de proteína de soya sobrepasa a la del propio pescado en la masa drenada, según reportes oficiales de la PROFECO.

Productos comercializados como “atún con proteína de soya”, que deberían contener mayoritariamente músculo de pez, han sido analizados encontrando hasta un 62% de soya texturizada, lo que desplaza a la proteína animal a un segundo plano.

Esta práctica, motivada por la diferencia de costos entre el atún y la soya procesada, ha generado respuestas regulatorias.

La Norma Oficial Mexicana NOM-235-SE-2020 establece que ningún producto etiquetado como “atún” puede superar el 50% de contenido vegetal en su masa drenada y obliga a declarar el porcentaje exacto de soya en la etiqueta principal.

Sin embargo, estudios recientes de la PROFECO documentan que algunas marcas siguen ocultando o subdeclarando la cantidad real, perpetuando una forma sofisticada de fraude alimentario que afecta tanto el valor nutricional como la confianza del consumidor.

La sustitución masiva de proteína animal por soya en conservas de atún no solo representa una pérdida de nutrientes clave como el omega-3 y el hierro hemo, sino que expone a la población sensible al riesgo de reacciones alérgicas graves, ya que la soya es un alérgeno reconocido internacionalmente, según advierte la FDA.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En productos etiquetados como “atún con proteína de soya” se ha detectado hasta 62% de soya texturizada, desplazando al músculo de pescado como ingrediente principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Embutidos

La transformación de los embutidos industriales, especialmente salchichas y jamones económicos, es uno de los ejemplos más documentados de adulteración en la cadena alimentaria moderna.

Según los análisis fisicoquímicos de la PROFECO, en ciertas marcas de salchichas de pavo, el agua y los almidones modificados constituyen hasta el 74% del peso total del producto, mientras que la proteína animal apenas representa una fracción marginal.

La sustitución proteica por carbohidratos simples y geles de agua se ha institucionalizado en la industria debido al bajo precio de los almidones derivados de maíz, papa o trigo, en comparación con la carne de res, cerdo o pavo.

El resultado es un producto con escasa proteína, elevado contenido de sodio y aditivos químicos, y una matriz energética dominada por azúcares y sales.

En algunos casos, la proporción de proteína cae a niveles tan bajos como el 9.5% del total, como ha documentado la autoridad mexicana en estudios de calidad.

El uso intensivo de aditivos, como nitritos y glutamato monosódico, busca compensar la falta de sabor y textura natural de la carne, pero expone al consumidor a compuestos potencialmente peligrosos.

El NIH y la FDA han advertido que el consumo excesivo de nitritos, especialmente en productos con alto contenido de agua y féculas, puede favorecer la formación de nitrosaminas, compuestos que se han asociado a riesgos cancerígenos.

El consumidor se enfrenta así a alimentos que, bajo la apariencia de ser cárnicos, son en realidad matrices ultraprocesadas donde el verdadero aporte protéico es mínimo y la presencia de agua, soya y almidón es dominante.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En salchichas de pavo económicas, agua y almidones modificados pueden representar hasta 74% del peso, relegando la proteína animal a una cantidad mínima según PROFECO. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carnes formadas: hamburguesas y nuggets

En el segmento de carnes formadas y congeladas, como hamburguesas y nuggets, el reemplazo de tejido muscular real por extensores vegetales y subproductos animales ha alcanzado niveles críticos.

Informes recientes de la PROFECO muestran que en ciertas hamburguesas de pollo, el ingrediente animal principal ya no es el músculo, sino piel de ave y grasa subcutánea, mientras que la proteína de soya puede llegar a representar el 28% del peso total.

En los nuggets, el panorama es aún más grave: en marcas dirigidas al público infantil se ha detectado que la carne real apenas compone el 20% del producto, siendo el resto una mezcla de pellejo de pollo, harinas refinadas, almidones, agua y proteína vegetal.

Casos extremos reportados por la autoridad mexicana incluyen productos que “no comprobaron contenido cárnico” alguno en el momento del análisis, constituyéndose en vehículos de calorías vacías y grasas saturadas.

La sustitución de proteína animal por almidones y soya no solo disminuye el valor biológico del alimento, sino que incrementa el índice glucémico, lo que puede favorecer la aparición de enfermedades metabólicas en quienes los consumen de forma habitual.

El NIH advierte que la ingesta repetida de carbohidratos ocultos en estos productos puede contribuir al desarrollo de obesidad, diabetes y síndrome metabólico, especialmente en población infantil.

La adulteración en hamburguesas y nuggets no solo es un problema de etiquetado o de calidad comercial: representa un desafío sanitario y regulatorio de primer orden, pues afecta el desarrollo nutricional de los grupos más vulnerables y erosiona la confianza en la cadena alimentaria.

Una hamburguesa con queso, lechuga, tomate, cebolla y pepinillos en un plato, con un bol de nuggets y patatas fritas al lado, sobre una mesa de madera en un restaurante.
La adulteración en hamburguesas y nuggets no solo es un problema de etiquetado o de calidad comercial: representa un desafío sanitario y regulatorio de primer orden. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La protección del consumidor y el rescate del valor nutricional de los alimentos requieren una vigilancia científica permanente, sanciones drásticas para los procesadores infractores y una educación informada de la población sobre el verdadero contenido de los productos que llegan a la mesa.

Solo así podrá revertirse la tendencia industrial que, bajo la apariencia de accesibilidad y conveniencia, priva a millones de personas de los nutrientes esenciales para su salud.

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