Kenan Thompson, el comediante que nunca se rindió: “Saturday Night Live me enseñó que obsesionarse no tiene sentido”

Kenan Thompson comparte en el pódcast Good Inside cómo la infancia y los lazos familiares influyen en su estilo de crianza consciente (YouTube: Good Inside)

El pódcast Good Inside, conducido por la psicóloga clínica Becky Kennedy, presentó recientemente a Kenan Thompson, actor y comediante estadounidense conocido por ser el miembro más longevo de Saturday Night Live, para dialogar sobre la influencia de la infancia, la familia y el humor en su desarrollo y su rol como padre.

Thompson abordó cómo “los primeros vínculos y experiencias moldearon su carácter y su manera de criar a sus hijas, priorizando la empatía por encima de la presión y el pesimismo”.

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También describió la paradoja frecuente en la comedia: “Muchos cómicos tienen historias oscuras, pero yo quiero permitir el disfrute”. Para él, asumir el papel de pacificador dentro de la familia fue natural: “Recuerdo estar en medio de desacuerdos y buscar transformar la energía, a veces con una broma. De niño, simplemente quieres que todos estén bien”.

El vínculo entre hermanos y la cultura televisiva fue clave en su vida: “Crecimos viendo películas una y otra vez, porque pertenecíamos a la generación del cable. La televisión era una compañera y parte de nuestro mundo en casa”.

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Entre las películas que marcaron su humor mencionó títulos como Un príncipe en Nueva York y Entre pillos anda el juego. “Compartíamos chistes en familia, especialmente en los largos trayectos de Atlanta a Virginia”, añadió.

El humor actúa como herramienta clave para fortalecer vínculos familiares y enfrentar tensiones en la vida de Kenan Thompson (REUTERS/Mario Anzuoni)

El humor y los roles en el entorno familiar

Al preguntarle por el reto de ser “el gracioso” en la familia, Thompson reconoció que solo le resultó molesto cuando no entendía cómo lo percibían los demás. “Fui ingenuamente seguro, sobre todo en audiciones, sin notar si podía caer mal a alguien”. Con el tiempo, aprendió a medir las reacciones a su humor y a ver que hacer reír es solo una parte de la integración social.

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Considera que el humor fue una herramienta clave tanto dentro como fuera del entorno familiar: “Siempre quise hacer reír, pero descubres que debes estar atento al momento y a la reacción del otro”.

Kennedy destacó la estabilidad y constancia de Thompson en una industria de alta exigencia emocional, sobre todo para quienes comenzaron de niños. Señaló que su carrera se caracteriza por la regularidad y la risa compartida.

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Éxito profesional, fracaso y autenticidad

La conversación giró hacia las demandas del éxito profesional y el perfeccionismo en la comedia. Kennedy introdujo el concepto de porosidad emocional para analizar cómo Thompson gestiona las expectativas del público.

El actor explicó que antes de Saturday Night Live no sentía tanta responsabilidad, “solo interpretaba lo que otros escribían. Pero allí aprendes que el público espera buen contenido y eso requiere estar atento tanto a la reacción externa como a lo que tú mismo piensas”.

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La influencia de la cultura televisiva y el entorno familiar de Atlanta marcaron el desarrollo personal y profesional de Kenan Thompson (YouTube: Good Inside)

Sobre el éxito, destacó: el mayor reto es que, tras conseguirlo, parece necesario demostrarlo una y otra vez. Para él, el punto clave es preguntarse si disfrutó la experiencia y reconocer que la validación externa no reemplaza la satisfacción personal: “No puedes perderte en la opinión ajena. Si olvidas tu perspectiva, te agotas”.

En cuanto al fracaso, Thompson evita esa palabra y prefiere hablar de aprendizaje: “No hay que quedarse en el fracaso; siempre hay nuevas oportunidades. Saturday Night Live me enseñó que obsesionarse con un episodio no tiene sentido porque siempre viene otro.

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Si puedes analizar los tropiezos y buscar la lección, cada experiencia se convierte en una herramienta”. Kennedy resumió: “Validar las propias emociones y atender la respuesta del público es esencial, y no solo en la comedia”.

Paternidad, límites y crianza emocional

Sobre su familia actual, Thompson compartió que los momentos con sus hijas son los más felices cuando no está trabajando. “Me gusta saber qué están haciendo. En casa soy solo papá e intento proteger su infancia lo más posible”, confesó, y reconoce lo veloz del paso del tiempo y su deseo de que la fama no altere la normalidad cotidiana.

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En materia de disciplina, sorprendió a quienes lo ven solo como humorista: no quiere hijos irresponsables ni que la sociedad deba corregirlos. Thompson admitió que debe ser firme y marcar límites, aunque no lo asocien con ese rol.

El libro infantil Unfunny Bunny de Kenan Thompson surge del deseo de fortalecer la conexión padres-hijos a través de la lectura compartida (REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.)

Su visión sobre la crianza cambió respecto a su propia infancia: “De niño recibíamos castigos físicos, pero ahora opto por la disciplina no violenta. Manos fuera, pies quietos y usar las palabras, ese es el método”.

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Siente orgullo por haber aprendido este enfoque y no repetir lo que vivió él. Considera que este método fomenta el vínculo emocional y enseña la diferencia entre lo correcto y lo equivocado sin recurrir a la violencia.

El actor valora la presencia de libros en el hogar: “Van de la mano con la infancia. Los libros y juguetes especiales crean un mundo propio para los niños”. Sobre su obra Unfunny Bunny, afirmó que nació del deseo de fortalecer la conexión padres-hijos mediante momentos sencillos como la lectura compartida. Kennedy resaltó que estos rituales favorecen conversaciones sobre errores, resiliencia y capacidades internas.

Thompson coincidió y resaltó la importancia de fomentar la autenticidad de cada hijo: ver a sus hijas ser ellas mismas le resulta fundamental. La paternidad consciente, para él, requiere paciencia y apertura al cambio: “Intento educar desde el afecto y la comprensión”. El humor, finalmente, es una herramienta cotidiana para aliviar tensiones, generar confianza y reforzar los lazos en la familia.