Instalación de torniquetes en buses del Sitp genera polémica por poca accesibilidad: alertan por dificultades para personas vulnerables

Denuncias en redes sociales y el Concejo de Bogotá exigen garantizar la accesibilidad universal en el Sitp tras incidentes con torniquetes - crédito Gabriel Becerra /X

La instalación de los nuevos torniquetes “anticolados” en buses del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) de Bogotá desató una fuerte controversia entre usuarios, organizaciones sociales y miembros del Concejo de Bogotá, quienes advierten que lejos de facilitar el acceso y mejorar la seguridad, estos dispositivos funcionan como auténticos “juegos de obstáculos” para mujeres embarazadas, personas con movilidad reducida, adultos mayores y usuarios con contexturas físicas diversas.

El objetivo de los nuevos torniquetes, del tipo mariposa o piso-techo tiene como fin reducir la evasión en el pago del pasaje, una problemática que le cuesta millones de pesos al sistema y, por ende, a todos los bogotanos. La medida, implementada por Transmilenio en buses zonales a través de concesionarios como Etib, hace parte de un plan para mejorar el recaudo y garantizar la sostenibilidad financiera del Sitp, que en 2025 reportó más de 597 millones de validaciones y promedió más de 2 millones de validaciones diarias en días hábiles.

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Sin embargo, la solución técnica ha traído consigo un nuevo reto: el acceso digno y seguro de los pasajeros. Usuarios han denunciado que los torniquetes son tan estrechos que dificultan el paso de personas con movilidad reducida, sobrepeso, maletas, bolsos grandes o mujeres embarazadas. En horas pico, la situación se agrava, aumentando la incomodidad y, en algunos casos, el riesgo de accidentes.

Varias denuncias apuntan a que los nuevos sistemas para evitar la evasión están poniendo en riesgo la movilidad digna de miles de usuarios del sistema - crédito Gabriel Becerra/ X

Denuncias en el Concejo y en redes sociales

La controversia tomó fuerza tras las denuncias públicas del representante Gabriel Becerra (Pacto Histórico), que en redes sociales cuestionó que los dispositivos están generando “situaciones incómodas y peligrosas para adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos con diferentes contexturas físicas”. Su preocupación se centra en que, pese a tratarse de una política de control, la implementación no contempló la diversidad de los usuarios ni la necesidad de garantizar accesibilidad universal.

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En la misma línea, el concejal Fabián Puentes (Mira) advirtió el martes 12 de mayo que la medida, aunque bien intencionada en la lucha contra los colados, “no pensó en las personas”. Durante la sesión plenaria, Puentes proyectó un video ampliamente difundido en redes sociales en el que se observa a una mujer con tres niños intentando cruzar los torniquetes, quedando a punto de caer al no poder ingresar de manera segura.

“Estamos de acuerdo con combatir la evasión en el Sitp, eso es una realidad. Sabemos que toda evasión le cuesta millones al sistema y que los afectados somos todos los bogotanos, especialmente quienes sí pagan su tiquete. Pero esta medida no pensó en las personas”, enfatizó el cabildante.

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El Concejo solicita al Gobierno Distrital y a TransMilenio revisar la instalación de torniquetes y considerar soluciones inclusivas en el Sitp - crédito Concejo de Bogotá

Un problema que trasciende lo técnico

Las quejas de los usuarios no se limitan a la dificultad de paso. Muchos reportan vergüenza pública al intentar abordar, incomodidad al cargar mercados, maletas o paquetes, y hasta incidentes en los que se ven obligados a realizar maniobras incómodas para no quedar atascados. Para quienes utilizan sillas de ruedas, muletas o viajan con niños pequeños, los torniquetes se convierten en una barrera física que limita su derecho a la movilidad.

El sector social y político coincide en que la lucha contra la evasión no puede hacerse en detrimento de la dignidad y la seguridad de la ciudadanía. “Hay medidas efectivas para combatir la evasión y reducir los colados, pero nunca afectando a quienes todos los días necesitan el transporte público para ir al trabajo, asistir a colegios y universidades, acudir a centros médicos o regresar a sus hogares”, recalcó el concejal Puentes.

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¿Qué pide el Concejo?

El llamado al Gobierno Distrital y a Transmilenio es que se revise de inmediato la implementación de los torniquetes, evaluar su impacto en grupos vulnerables y adoptar soluciones que combinen el control de la evasión con el respeto a la movilidad digna de todos los bogotanos. Se solicitó, además, que se garantice el acceso a mujeres embarazadas, personas con movilidad reducida, adultos mayores, niños y usuarios con objetos personales voluminosos.

Los nuevos torniquetes mariposa o piso-techo, implementados para mejorar el recaudo, se perciben como obstáculos para diversos grupos de usuarios - crédito Gabriel Becerra/ X

La evasión en el Sitp ha sido señalada por el distrito como una preocupación constante. Las pérdidas económicas afectan directamente la calidad y frecuencia del servicio. Empero, la solución debe ser inclusiva y considerar el carácter diverso de los usuarios, de acuerdo con el cabildo.

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El componente zonal del Sitp atiende diariamente a millones de personas y cuenta con más de 7.500 paraderos en toda la ciudad. La política de accesibilidad, contemplada en la legislación nacional y distrital, exige que todo nuevo desarrollo tecnológico o de infraestructura en el transporte público sea incluyente y no vulnere derechos fundamentales.