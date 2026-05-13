Colombia

Resultados Lotería de la Cruz Roja 12 de mayo: números ganadores del premio mayor de $7.000 millones

Este popular sorteo cuenta con un plan de premios principal que ofrece más de 50 premios principales

Guardar
Google icon
El sorteo de la Lotería de la Cruz Roja se realiza todos los martes (Infobae)
El sorteo de la Lotería de la Cruz Roja se realiza todos los martes (Infobae)

La Lotería de la Cruz Roja difundió los resultados ganadores de su último sorteo celebrado este martes 12 de mayo de 2026.

Este popular sorteo entrega un premio mayor de $7.000 millones y más de 50 secos millonarios. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

PUBLICIDAD

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja

Fecha del sorteo: martes 12 de mayo de 2026.

Premio mayor: 5966.

PUBLICIDAD

Serie: 183.

A qué hora se juega la Lotería de la Cruz Roja

¿No sabes como ganar los premios de la lotería? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Imagen Ilustrativa Infobae)
¿No sabes como ganar los premios de la lotería? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Loteria de la Cruz Roja solamente lleva a cabo un sorteo cada semana todos los martes a las 10:55 horas de la noche.

Plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja

La Lotería de la Cruz Roja cuenta con un plan de premos principal que ofrece más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 7.000 mil millones de pesos.

Un seco de 200 millones de pesos.

Cuatro secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 30 millones de pesos.

15 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

En ocasiones especiales (regularmente en el primer sorteo de cada mes), la Lotería de la Cruz Roja ofrece otro plan de premos alternativo en el que baja el número de ganadores, pero que incrementa la cantidad sorteada y funciona de la siguiente manera:

Un premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Un seco de 100 millones de pesos.

Cuatro secos de 50 millones de pesos.

Cinco secos de 30 millones de pesos.

18 secos de 20 millones de pesos.

En este plan de premios alternativo a veces se hacen variaciones, incluyendo ganadores sin serie y hasta premios en especie como un auto de lujo.

A todo lo anterior hay que sumarle los otros premios que la Lotería de la Cruz Roja entrega por diferentes combinaciones y aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Recuerda que únicamente tiene 30 días desde que se anuncia al ganador para reclamarlo, de lo contrario el premio ya no será entregado.

¿Cómo se juega la Lotería de la Cruz Roja?

Para poder ganara la Lotería de la Cruz Roja necesita de al menos 5 mil pesos para comprar una de sus tres fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 15 mil pesos.

Existen varias opciones para adquirirla fracción o el boleto entero. Tiene la oportunidad de conseguirlo con su lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados ubicados en 31 departamentos del país y en la ciudad de Bogotá. También lo puedehacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, debe que elegir su combinación ganadora conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez comprado el boleto o la fracción con el número de la suerte, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente martes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Para reclamar su premio necesitas presentar el billete o fracción original sin tachaduras ni enmendaduras con los vendedores, distribuidores o en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja.

Si se obtuvo el premio mayor o alguno de los secos, se tiene que presentar de preferencia en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja con algún documento de identificación oficial.

Por qué es importante conservar el boleto para reclamar el premio

Es central conservar el billete original de la Lotería de la Cruz Roja en buen estado para poder reclamar cualquier premio, ya que es el documento legal que acredita el derecho a cobrarlo.

El billete no puede presentar tachaduras, enmendaduras ni daños físicos, pues cualquier deterioro podría invalidar el cobro. Además, debe mantenerse protegido en un lugar seguro y seco desde la compra hasta el momento de la reclamación para asegurar su legibilidad y autenticidad.

Para reclamar el premio, el ganador tiene presentar el billete original y un documento de identidad válido, como la cédula de ciudadanía.

En el caso de premios menores, se pueden cobrar en puntos autorizados o distribuidores oficiales, pero para premios mayores es obligatorio acudir a las oficinas principales de la Lotería de la Cruz Roja, ubicadas en Bogotá.

Es importante realizar el trámite dentro del plazo máximo de 30 días calendario desde el día siguiente al sorteo, que es el término legal para reclamar el premio, según el Decreto 2975 de 2004.

Temas Relacionados

Lotería de la Cruz RojaLotería de la Cruz Roja ColombianaLotería Cruz Roja último sorteoLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Villavicencio este miércoles 13 de mayo

Cuáles son los automóviles que no circulan este miércoles, chécalo y evita una multa

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Villavicencio este miércoles 13 de mayo

Pico y Placa: qué autos descansan en Cali este miércoles 13 de mayo

Esto le interesa si va a manejar por las calles de Cali este miércoles

Pico y Placa: qué autos descansan en Cali este miércoles 13 de mayo

Así rotara el pico y placa en Medellín este miércoles 13 de mayo

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Medellin

Así rotara el pico y placa en Medellín este miércoles 13 de mayo

Resultado Sinuano Noche hoy 12 de mayo

Entérese de los detalles de los números seleccionados en esta jornada nocturna

Resultado Sinuano Noche hoy 12 de mayo

Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este 13 de mayo

Conoce con antelación los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este 13 de mayo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

ENTRETENIMIENTO

Maluma lanzará su nuevo álbum ‘Loco x Volver’ con un concierto gratuito en Medellín: todo lo que debe saber

Maluma lanzará su nuevo álbum ‘Loco x Volver’ con un concierto gratuito en Medellín: todo lo que debe saber

Greg Gonzalez revela el mágico proceso detrás de la balada que lo unió a Karol G en una noche única: “Era imposible decir que no”

Maluma completó la parejita y emocionó a sus fans con la confirmación del sexo de su segundo hijo: “Un cachorrito”

Shakira confirmó que se juntó con Ed Sheeran para la creación de “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial 2026

Bogotá se vistió por localidades: creador de contenido se retó en moda y en redes sociales lo elogiaron

Deportes

Independiente Santa Fe goleó 4-0 al América de Cali en El Campín y avanzó a semifinales con triplete de Rodallega

Independiente Santa Fe goleó 4-0 al América de Cali en El Campín y avanzó a semifinales con triplete de Rodallega

David Ospina habló de su etapa compartiendo vestuario con Cristiano Ronaldo en el fútbol árabe: “Para mí, fue un orgullo”

Atlético Nacional se acercó a histórica marca gracias a su goleada 7-1 sobre Internacional de Bogotá: de qué se trata

Atlético Nacional clasificó a la semifinal del fútbol colombiano: esto dijo su técnico, Diego Arias, sobre la victoria

Hora y dónde ver el partido Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima: definen el tercer clasificado a las semifinales