El caso de la muerte de Matthew Perry por sobredosis de ketamina suma otra condena

Condenan a Erik Fleming por el caso de la muerte de Matthew Perry. (Evan Agostini/Invision/AP)

Matthew Perry murió en octubre de 2023 a los 54 años, y el caso relacionado con las circunstancias de su fallecimiento continúa generando resoluciones judiciales en Estados Unidos.

Este miércoles 13 de mayo, Erik Fleming fue sentenciado a dos años de prisión por su participación en la distribución de ketamina vinculada al fallecimiento del actor.

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La sentencia fue dictada por un juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, durante una audiencia realizada en la sede judicial federal correspondiente.

Fleming había solicitado previamente una reducción significativa de la condena y pidió clemencia ante la corte mediante una carta presentada antes de la audiencia.

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Erik Fleming pidió a la corte una reducción de su condena en prisión tras estar involucrado en la muerte de Matthew Perry. (AP)

En el documento, difundido por medios estadounidenses, Erik Fleming expresó arrepentimiento por los hechos y señaló que intentará “compensar” durante el resto de su vida el haber contribuido a la muerte de Matthew Perry.

Además, solicitó una pena menor que incluyera tres meses de prisión, nueve meses en un programa residencial de tratamiento por consumo de drogas y tres años de libertad supervisada.

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El caso se remonta a octubre de 2023, cuando la estrella de Friends fue encontrado inconsciente en el jacuzzi de su residencia en el área de Los Ángeles. Posteriormente, la oficina del médico forense determinó que la causa de muerte fueron los efectos agudos de la ketamina.

La investigación derivó en la imputación de varias personas presuntamente involucradas en la obtención y distribución de la sustancia.

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Varias personas estuvieron involucradas en la muerte de Matthew Perry. (Europa Press)

Fleming se declaró culpable en agosto de 2024 de un cargo de conspiración para distribuir ketamina y otro de distribución de ketamina con resultado de muerte. De acuerdo con documentos judiciales, reconoció haber participado en la entrega de la droga que consumió Perry antes de su fallecimiento.

La fiscalía federal sostuvo durante el proceso que Fleming no actuó únicamente como una persona con problemas de adicción, sino que utilizó sus conocimientos en el área de tratamiento de adicciones para participar de manera reiterada en operaciones relacionadas con drogas ilegales.

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De acuerdo con los fiscales, Erik tenía formación como consejero en adicciones y habría intervenido en transacciones de ketamina con fines económicos.

Según los expedientes presentados ante la corte, Erik Fleming declaró que obtuvo la ketamina de Jasveen Sangha y que posteriormente distribuyó alrededor de 50 frascos de la sustancia al asistente personal del actor, Kenneth Iwamasa, quien residía con el artista.

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Erik Fleming le dio a Kenneth Iwamasa la ketamina para Matthew Perry. (LinkedIn)

El caso ha recibido amplia atención pública debido a la notoriedad de Matthew Perry, reconocido internacionalmente por interpretar a Chandler Bing en la serie de televisión Friends.

Tras su muerte, distintas investigaciones periodísticas y judiciales se centraron en reconstruir la cadena de suministro de la droga involucrada.

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En el marco de esas investigaciones también fue procesada Jasveen Sangha, identificada por los fiscales con el apodo de “Ketamine Queen”. Las autoridades la señalaron como una figura relevante en la distribución de ketamina dentro de la red investigada por el fallecimiento del actor.

Jasveen Sangha fue señalada como una de las principales responsables de la muerte de Matthew Perry. (Instagram/Jasveen Sangha)

El mes pasado, Sangha fue condenada a 15 años de prisión por su participación en el caso. La sentencia se sumó a otras resoluciones judiciales emitidas contra personas vinculadas a la obtención y entrega de ketamina a Matthew Perry durante los meses previos a su muerte.

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Las autoridades federales han indicado que el caso busca establecer responsabilidades penales en torno al acceso y distribución ilegal de sustancias controladas. La investigación incluyó revisiones de mensajes, registros financieros y testimonios de personas cercanas al actor y a los acusados.