Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

La deuda en tarjetas de crédito en Estados Unidos roza un récord histórico y llega a USD 1,26 billones

Según datos de la Reserva Federal, el alza del costo de vida impulsa a millones de hogares a financiar insumos esenciales. El informe señala además un marcado incremento en los niveles de morosidad grave

Mano sujeta tarjeta de crédito. Sobre una mesa hay billetes de dólar, monedas, recibos de papel y un monitor con un gráfico de línea ascendente rojo.
La deuda de los estadounidenses en tarjetas de crédito alcanzó USD 1,26 billones en el segundo trimestre de 2026, según la Reserva Federal de Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La deuda de los estadounidenses en tarjetas de crédito alcanzó USD 1,26 billones en el segundo trimestre de 2026, a solo un paso del máximo histórico de USD 1,28 billones registrado a finales del año pasado.

El dato surge del informe trimestral sobre deuda de los hogares que la Reserva Federal de Nueva York publicó el martes 11 de agosto. El análisis se elaboró a partir de una muestra anónima y representativa a nivel nacional de los reportes crediticios de Equifax, una de las tres agencias de crédito más grandes del país, encargada de registrar el historial financiero de los consumidores estadounidenses.

PUBLICIDAD

El saldo creció USD 21 mil millones respecto al trimestre anterior, un alza de 1,7% en apenas tres meses. Detrás de ese aumento, los economistas señalan dos fuerzas combinadas: el gasto de los consumidores se mantiene elevado y los precios de productos básicos —como alimentos y gasolina— siguen presionando los presupuestos familiares.

¿Quiénes resultan más afectados por el aumento de la deuda?

Unos 175 millones de estadounidenses tienen al menos una tarjeta de crédito. De ese universo, aproximadamente el 60% carga con deuda renovable mes a mes, según los investigadores de la Reserva Federal de Nueva York, lo que los deja en una posición financiera más frágil ante cualquier imprevisto.

PUBLICIDAD

El 55% de los consumidores usa las tarjetas para cubrir gastos esenciales, de acuerdo con un informe separado de la empresa de gestión de deudas Achieve, basado en una encuesta a 2.000 personas realizada en junio. El mismo sondeo reveló que el 56% de quienes tienen deuda tardaría seis meses o más en pagarla por completo.

¿Cuándo y por qué creció la deuda?

La presión sobre los hogares no es nueva. La Reserva Federal de Nueva York registra una tendencia al alza desde mediados de 2022, impulsada por la inflación persistente que obligó a muchas familias a recurrir al crédito para llegar a fin de mes.

Matt Schulz, analista jefe de crédito de LendingTree, lo explicó con claridad al medio CNBC: “El aumento de la deuda en tarjetas de crédito, líneas de crédito sobre el valor de la vivienda y otros préstamos muestra con claridad que la gente busca formas de estirar su presupuesto ante una inflación que no cede”.

El 60% de los estadounidenses con tarjeta de crédito mantiene deuda renovable mes a mes, lo que aumenta su fragilidad financiera (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El 60% de los estadounidenses con tarjeta de crédito mantiene deuda renovable mes a mes, lo que aumenta su fragilidad financiera (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Brad Stroh, cofundador y co-CEO de Achieve, agregó en un comunicado que “las deudas a corto plazo suelen comenzar como una solución temporal para cubrir huecos en el presupuesto familiar”. El problema, advirtió, es que “con el alto costo de vida y los intereses acumulados, esas deudas pueden generar una presión sostenida sobre las finanzas del hogar”.

¿Dónde se observan los mayores incrementos y en qué categorías?

La deuda total de los hogares estadounidenses asciende a USD 18,8 billones. Dentro de ese total, los préstamos para autos alcanzaron un nuevo récord de USD 1,71 billones entre abril y junio, al igual que las líneas de crédito sobre el valor de la vivienda (conocidas como HELOC, por sus siglas en inglés), cuya participación en el total de préstamos creció durante el año.

En contraste, la deuda estudiantil y la deuda hipotecaria bajaron en el mismo período. Otros informes también indican que los préstamos sobre el valor de la vivienda acaparan una porción mayor del crédito total en lo que va de 2026.

¿Cómo impacta la morosidad en los hogares estadounidenses?

El porcentaje de saldos de tarjetas con más de 90 días de atraso —lo que se conoce como morosidad grave— subió de 7,6% a 12,8% entre mediados de 2022 y comienzos de 2026. Los investigadores de la Reserva Federal de Nueva York advirtieron que esa cifra “genera preocupación de que los estadounidenses se estén atrasando en sus pagos a tasas no vistas desde la Gran Recesión”.

Primer plano de una mano sosteniendo una tarjeta de crédito y billetes de dólar, con recibos y una calculadora sobre una mesa, bajo luz lateral.
La deuda total de los hogares en Estados Unidos llegó a USD 18,8 billones y los préstamos para autos y las líneas HELOC marcaron nuevos récords en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el propio equipo del banco aclaró en la rueda de prensa que este indicador es rezagado: refleja deudas antiguas que permanecen en los historiales crediticios, no necesariamente nuevos incumplimientos. “Es un indicador tardío y refleja deudas pasadas que siguen apareciendo en los reportes de crédito”, precisaron.

¿Qué dicen los expertos y qué podría pasar en los próximos meses?

Los investigadores de la Reserva Federal de Nueva York describieron la situación con una imagen precisa: la de una economía en forma de “K”, donde algunos hogares prosperan mientras otros se quedan atrás. “Hay muchos hogares que viven de quincena en quincena”, señalaron, y agregaron que “basta con que les ocurra una sola cosa para que caigan en mora”.

La tasa de nuevas deudas que pasan a estado de morosidad se mantuvo estable, aunque en niveles altos: el 6,97% de los saldos transitó hacia ese estado en el último año. Los investigadores indicaron que seguirán monitoreando esa tendencia de cerca.

El panorama para los próximos meses depende, en gran medida, de si la inflación cede y de si los hogares más vulnerables logran absorber los costos acumulados sin recurrir a más crédito.

Temas Relacionados

Tarjetas de créditoReserva FederalDeudaInflaciónEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuáles son las mejores estrategias para administrar las finanzas al iniciar la universidad en Estados Unidos

Especialistas sostienen que arrancar una carrera también exige aprender a usar tarjetas, planificar gastos, reservar dinero para imprevistos y entender de préstamos estudiantiles antes de recibir el diploma

Cuáles son las mejores estrategias para administrar las finanzas al iniciar la universidad en Estados Unidos

Cuál es la canción del verano en Estados Unidos

Las plataformas, la radio y el impacto en redes sociales empiezan a delinear qué artistas marcaron el pulso de estos meses

Cuál es la canción del verano en Estados Unidos

Nueva York activa una línea legal gratuita para inmigrantes en 17 idiomas y sin importar su estatus

La alcaldía lanzó un nuevo servicio telefónico confidencial para más de 400.000 residentes. Conoce cuál es el número oficial de ayuda, los días de atención y las garantías de protección ciudadana

Nueva York activa una línea legal gratuita para inmigrantes en 17 idiomas y sin importar su estatus

Leve baja de la inflación en Estados Unidos: cedió al 3,4% interanual en julio

El informe de la Oficina de Estadísticas Laborales ubicó la variación en una décima menos que en junio, y registró un 2,5% en el indicador que excluye alimentos y energía, lo que reduce la presión sobre la Reserva Federal para modificar las tasas de interés

Leve baja de la inflación en Estados Unidos: cedió al 3,4% interanual en julio

Estados Unidos endurece la regulación de agencias matrimoniales para evitar fraude y explotación de inmigrantes

El Departamento de Justicia fijó multas de hasta 25.000 dólares y formalizó un nuevo sistema para investigar a intermediarios internacionales

Estados Unidos endurece la regulación de agencias matrimoniales para evitar fraude y explotación de inmigrantes

DEPORTES

Sentida y conmovedora carta de Messi tras la muerte de su papá: “Ahora tengo dudas de que vaya a seguir jugando al fútbol mucho tiempo más”

Sentida y conmovedora carta de Messi tras la muerte de su papá: “Ahora tengo dudas de que vaya a seguir jugando al fútbol mucho tiempo más”

Estalló el escándalo entre Memphis Depay y Corinthians tras la finalización del contrato: “No dejaré este comportamiento inaceptable sin sanción”

Nahuel Molina dejó el Atlético Madrid tras cuatro años y protagonizó una curiosa presentación en Roma

Cabeceó a un rival, quedó con una impactante secuela en su rostro y es duda para jugar el clásico de La Plata

Gerónimo Rulli fue presentado como nuevo arquero del Manchester City: “Llegué para defender al mejor club del mundo”

TELESHOW

Tini Stoessel viajó a Paris antes de su boda con Rodrigo De Paul: los primeros detalles de su vestido de novia

Tini Stoessel viajó a Paris antes de su boda con Rodrigo De Paul: los primeros detalles de su vestido de novia

Mario Pergolini recordó el robo que cometió cuando tenía 8 años: “Me arrepentí toda la vida”

El video romántico de Denisse González a Bautista Mascia tras recibir el alta: “Cambiaste por completo mis días”

China Ansa y Diego Mendoza en “Lo de Pampita”: “Nos contábamos todo, ¡hasta las parejas de ese momento!”

Uno por uno, los exjugadores de Gran Hermano que volvieron a ingresar a la casa: su rol clave para definir el reality

INFOBAE AMÉRICA

Punta Cana, el motor turístico dominicano, suma un enlace con Montevideo: Uruguay tendrá vuelos directos en 2027

Punta Cana, el motor turístico dominicano, suma un enlace con Montevideo: Uruguay tendrá vuelos directos en 2027

Panamá cuenta con $5,6 millones para promover este año las oportunidades de la población con discapacidad

Uruguay prevé hasta 25.000 desplazados por el fenómeno El Niño y gestionó créditos por 750 millones de dólares

Un rayo impacta una prisión en este estado de EE. UU. y deja 16 personas hospitalizadas durante una tormenta

Mary Wollstonecraft, filósofa inglesa: “Es la justicia, no la caridad, lo que falta en el mundo”