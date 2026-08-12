Entró a robar a una casa en Luján y lo mataron a golpes: detuvieron a sus cómplices

Dos detenidos tras un brutal robo en Luján

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Un operativo de la DDI de Luján concluyó con la detención de Mariano Leonel Amarillo y Agustina Denise Chavez, ambos mayores de edad, en una causa caratulada como homicidio y tenencia ilegal de armas de guerra y de uso civil, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

En el procedimiento y en la investigación intervino la UFI N°10, a cargo de Germán Pettoello, y el Juzgado de Garantías, encabezado por Facundo Oliva.

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El hecho que dio origen a la causa ocurrió el 3 de julio, alrededor de las 18:45, mientras se disputaba el partido entre Argentina y Cabo Verde, en la Copa del Mundo, en una vivienda de la calle 351 bis en la ciudad de Luján.

En ese momento, Omar Horacio Bourlot, junto a una mujer identificada como NN Cachi, irrumpió en la casa donde se encontraban P.G. y M.E.C., de 23 y 24 años, respectivamente. Los asaltantes maniataron y redujeron a las víctimas con el fin de exigirles dinero. Durante el forcejeo, ambas mujeres lograron resistirse y golpearon a Bourlot en la cabeza con un palo, mientras el otro delincuente escapó del lugar.

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Las armas secuestradas, aptas para el disparo

Un móvil trasladó a Bourlot al hospital local, donde ingresó con traumatismo de cráneo y permaneció internado en estado reservado. La policía comprobó que sobre él pesaba una orden de captura previa por desobediencia y amenazas. Por disposición de la fiscalía interviniente, M.E.C. fue aprehendida de urgencia por su presunta participación en el episodio, pero luego fue liberada.

Tras más de dos semanas de internación, Bourlot falleció como consecuencia de los golpes recibidos, lo que llevó a la recaratulación de la causa como homicidio. La investigación avanzó con la obtención de testimonios y pericias, identificando a NN Cachi como el otro implicado y solicitando nuevas medidas judiciales.

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El 11 de agosto, personal de la DDI Luján allanó una vivienda en la calle Las Margaritas 537, donde detuvo a Amarillo y Chavez (Cachi). Durante el procedimiento, secuestraron una pistola Bersa Thunder calibre 40 con número de serie suprimido, una pistola Tala calibre 22 sin numeración, tres cartuchos calibre 22 y uno calibre 9 mm. Las autoridades informaron que ambas armas son aptas para el disparo.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia y serán trasladados a primera audiencia ante la sede judicial, en una causa que continúa abierta y bajo la supervisión de la UFI N°10.

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La instrucción sigue en curso con la búsqueda de otros posibles implicados, y el análisis de los elementos incautados en el marco de la investigación.