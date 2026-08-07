Nueva Jersey y Nueva York, entre los estados con más deuda de tarjeta de crédito: el saldo ya supera los USD 5.000 por persona

Nueva Jersey y Nueva York quedaron entre los estados con mayor deuda de tarjeta de crédito en Estados Unidos, con saldos promedio de USD 5.160 y USD 4.820 por persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Nueva Jersey y Nueva York quedaron entre los estados con mayor deuda promedio de tarjetas de crédito en Estados Unidos, con saldos de USD 5.160 y USD 4.820 por persona, respectivamente, por encima de la media nacional de USD 4.350, según un estudio de Achieve, una empresa de finanzas personales digitales, basado en datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Los montos ubicaron a Nueva Jersey en el tercer lugar del país y a Nueva York en el décimo puesto.

El relevamiento, difundido por la agencia EFE, señaló que la deuda de tarjetas de crédito aumentó en los 50 estados durante el último año y que en ningún estado el saldo promedio disminuyó. Para el informe, esa dinámica reflejó “una creciente presión financiera para millones de hogares”.

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Nueva Jersey ocupó el tercer lugar del país. Su saldo medio subió USD 250 en el último año, un alza de 4,2%, y quedó 18,6% por encima del promedio nacional, de acuerdo con el estudio de Achieve basado en los datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Nueva York apareció en el décimo puesto, con una deuda promedio de USD 4.820 por persona. Según el mismo reporte, ese nivel se ubicó 10,8% por encima de la media del país.

La suba se extendió a los 50 estados y no hubo retrocesos

Achieve sostuvo que en ningún estado bajó el saldo promedio de tarjeta de crédito, un dato que vinculó con una presión financiera creciente sobre millones de hogares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fundador y codirector ejecutivo de Achieve, Brad Stroh, destacó que el rasgo principal del estudio fue la extensión del fenómeno en todo el país durante 2025. “Las cantidades varían considerablemente, pero en ningún lugar del país el saldo promedio disminuyó durante el año.

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Esto sugiere que no se trata solo de un problema local”, afirmó, según informó EFE.

En el mapa general, los estados con mayor deuda se concentraron “principalmente en el oeste y noreste del país”, de acuerdo con el despacho. En ese grupo, el promedio de Nueva Jersey colocó al estado entre los más comprometidos por saldo per cápita, mientras que Nueva York se mantuvo dentro del “top 10” nacional.

El informe también ubicó en la parte alta del ranking a Alaska y Hawái, donde la deuda promedio alcanzó USD 5.250 y USD 5.220 por persona, respectivamente, cifras que también superaron el promedio nacional de USD 4.350, según Achieve y los datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

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Los aumentos y los mínimos: California, Misisipí, Kentucky y Virginia Occidental

Además de los niveles de deuda, el estudio midió variaciones anuales. En ese punto, California registró el mayor incremento, con un aumento de más de USD 260 en la deuda promedio por persona.

En el extremo opuesto, Misisipí mostró uno de los niveles más bajos, con un promedio de USD 3.030. También se ubicaron entre los estados con menor deuda Kentucky, con USD 3.140, y Virginia Occidental, con USD 3.180, de acuerdo con el mismo informe.

El contraste entre estados subrayó la dispersión del fenómeno: los saldos promedio variaron de manera marcada, aunque el patrón general se mantuvo sin excepciones, según Achieve y la Reserva Federal de Nueva York.

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El uso del crédito para cubrir gastos básicos

Más de la mitad de las personas con deuda en tarjetas de crédito las usaron para cubrir gastos básicos como alimentación, vivienda y servicios, según Achieve (Imagen Ilustrativa Infobae)

Achieve atribuyó parte del problema a un uso cada vez más extendido del crédito para cubrir necesidades cotidianas. De acuerdo con la empresa, “más de la mitad” de las personas con deuda en sus tarjetas las utilizaron para afrontar gastos básicos como alimentación, vivienda y servicios, según el despacho de EFE.

Ese dato apuntó a una presión sobre el presupuesto doméstico que no se limitó a compras discrecionales y que, según el reporte, se reflejó en el aumento generalizado de los saldos. La lectura del estudio, tal como fue difundida por la agencia, fue que el incremento del endeudamiento se integró a la vida diaria de los hogares, y no a episodios puntuales de consumo.

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En este marco, el informe planteó un diagnóstico de alcance nacional: no se trató de una anomalía localizada en un estado o una región, sino de una tendencia uniforme en los 50 estados. La combinación entre aumentos interanuales y ausencia de retrocesos estaduales marcó, para Achieve, un escenario de tensión financiera sostenida.

Qué significa que el saldo promedio no baje

La combinación de subas interanuales y falta de bajas en el saldo promedio de tarjeta de crédito marcó un escenario de tensión financiera sostenida (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos prácticos, eso implicó que una proporción de consumidores terminó el período medido con más deuda que al inicio, sin que ningún territorio presentara un descenso en el promedio general.

Stroh lo interpretó como un indicio de que el problema no se explicó solo por condiciones locales. En su lectura, la variación de los montos no cambió el hecho estructural: el promedio creció en todo el país, y ese patrón sugirió un origen más amplio que el de una coyuntura estatal, de acuerdo con su declaración.

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Para el informe de Achieve, el aumento de la deuda “reflejó una creciente presión financiera para millones de hogares” en Estados Unidos. En esa frase, citada por EFE, el documento vinculó el crecimiento del saldo promedio con una realidad más amplia de estrés económico familiar.

La deuda promedio de Nueva Jersey y Nueva York en el ranking nacional

Los datos ubicaron a ambos estados dentro del grupo de mayores saldos promedio per cápita, en una clasificación que, en la parte superior, incluyó a Alaska y Hawái.

Un fenómeno nacional con diferencias regionales

En paralelo, los promedios más bajos se observaron en estados del sur y del centro del país, como Misisipí, Kentucky y Virginia Occidental. Ese contraste mostró que el fenómeno tuvo un alcance nacional, pero con rangos que variaron de manera significativa según el territorio.

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Aun con esas diferencias, el informe insistió en el elemento común: no hubo un solo estado en el que el promedio se redujera durante el período analizado, de acuerdo con Achieve y los datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Un aumento que, según Achieve, presiona a los hogares

Con Nueva Jersey en el tercer lugar y Nueva York en el décimo, ambos estados quedaron dentro del grupo que superó el promedio nacional de USD 4.350 por persona, en un escenario en el que, según Achieve, la carga del endeudamiento siguió en ascenso en Estados Unidos y se proyectó como un problema de alcance federal.