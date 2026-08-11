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Florida desafía al alcalde Mamdani con un cartel en Times Square: “Gracias por los empleos” y la fuga de riqueza desde Nueva York

En pleno corazón de Manhattan, la Cámara de Comercio de Florida lanzó una campaña pública que apunta al jefe de gobierno neoyorquino por el éxodo de empresas y capitales hacia el sur de Estados Unidos

La Cámara de Comercio de Florida lanzó en Times Square una campaña contra Zohran Mamdani con el mensaje “Thanks for the jobs!” (Captura Fox News)
La Cámara de Comercio de Florida lanzó en Times Square una campaña contra Zohran Mamdani con el mensaje “Thanks for the jobs!” (Captura Fox News)
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La Cámara de Comercio de Florida lanzó en Times Square una campaña con un “agradecimiento” irónico al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, a quien declara “desarrollador económico del año” y le da las gracias “por los empleos”.

Según informó Fox News, la organización sostiene que sus políticas fiscales y socialistas empujan riqueza, empresas y familias hacia el estado del sur.

El eje numérico de la ofensiva pública se apoya en datos que la entidad atribuyó a información migratoria del IRS: Florida gana USD 2,4 millones por hora en ingreso tributable neto, mientras Nueva York pierde cerca de USD 1,1 millones por hora.

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La organización también sostuvo que Florida suma 551 residentes netos por día y que Nueva York pierde 115 diariamente.

El cartel digital está ubicado en la esquina de Broadway y la calle 43 Oeste, en Manhattan, y exhibe el mensaje: “Thanks for the jobs!” (“Gracias por los empleos”, en español).

La campaña de la Cámara de Comercio de Florida sostiene que las políticas fiscales y socialistas de Nueva York empujan empresas, riqueza y familias hacia Florida (Captura Fox News)
La campaña de la Cámara de Comercio de Florida sostiene que las políticas fiscales y socialistas de Nueva York empujan empresas, riqueza y familias hacia Florida (Captura Fox News)

La campaña forma parte de una iniciativa más amplia llamada Free Enterprise Florida, presentada por la cámara empresarial como una defensa del libre mercado frente a una mayor intervención estatal.

La campaña usa la migración de riqueza y población para cuestionar a Nueva York

Mark Wilson, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Florida, dijo a Fox News que la intención era agradecerle a Mamdani por “los empleos, las compañías y la gente que están expulsando de Nueva York”, y afirmó que muchos de ellos terminan en Florida.

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Wilson sostuvo que Estados Unidos atraviesa “una encrucijada” entre la libertad económica y políticas que, a su juicio, atacan la libre empresa.

En esa línea, advirtió: “Lo que está haciendo el alcalde Mamdani es peligroso para el país. Es malo para los neoyorquinos. Es malo para Nueva York. Es muy dañino para el país”.

La publicación señaló que la cámara apoya su mensaje en una comparación fiscal entre ambos estados.

El cartel digital en Broadway y la calle 43 Oeste forma parte de Free Enterprise Florida, una iniciativa en defensa del libre mercado frente a la intervención estatal (Captura Fox News)
El cartel digital en Broadway y la calle 43 Oeste forma parte de Free Enterprise Florida, una iniciativa en defensa del libre mercado frente a la intervención estatal (Captura Fox News)

Según un comunicado citado por el medio, el presupuesto del estado de Nueva York es más del doble que el de Florida, y el presupuesto municipal de la ciudad de Nueva York supera por más de USD 8.000 millones al presupuesto completo del estado de Florida.

Wilson agregó que, cuando suben los impuestos, los gobiernos terminan cargando más presión sobre quienes permanecen.

“Lo que hacen personas como el alcalde Mamdani es querer aumentar los impuestos a la gente que queda, lo que acelera todavía más la salida de personas de lugares como Nueva York”, dijo.

Florida presenta su modelo como alternativa nacional

El director ejecutivo afirmó que Florida redujo impuestos más de 50 veces en los últimos 15 años y que, pese a eso, registra ingresos públicos récord porque atrae población y actividad económica. “Cuando la economía crece, la recaudación crece. Así funciona la libre empresa”, sostuvo.

En otra de sus definiciones, Wilson dijo que la agenda socialista “suena loca porque es loca” y presentó la campaña como una forma de mostrar, según su visión, la diferencia entre estados con menos impuestos y menos regulación y otros que optan por incrementarlos.

También aseguró que la iniciativa no busca enfrentar a Florida con Nueva York ni celebrar una derrota ajena. Según el directivo, el objetivo es que más estados adopten principios de mercado para impulsar el crecimiento del producto interno bruto de Estados Unidos y volver a una expansión superior al 3%.

La respuesta oficial del ayuntamiento neoyorquino fue en sentido opuesto. En una declaración a Fox News, un portavoz de la alcaldía dijo: “Según cualquier métrica, la economía de la ciudad de Nueva York bajo el alcalde Mamdani está tan fuerte como nunca. Esperamos seguir haciendo crecer la economía mientras garantizamos que los neoyorquinos de clase trabajadora se beneficien de ese crecimiento”.

La organización anticipó nuevos blancos fuera de Manhattan

La alcaldía de Nueva York respondió a Fox News que la economía de la ciudad bajo Zohran Mamdani está fuerte y que busca beneficiar a los neoyorquinos de clase trabajadora (REUTERS/Tyrone Siu)
La alcaldía de Nueva York respondió a Fox News que la economía de la ciudad bajo Zohran Mamdani está fuerte y que busca beneficiar a los neoyorquinos de clase trabajadora (REUTERS/Tyrone Siu)

Wilson dijo que Nueva York fue el punto de de partida porque, a su entender, la alcaldía empuja a la ciudad en una dirección perjudicial para sus habitantes. Añadió que la campaña podría apuntar después a otros lugares que, en su opinión, siguen una línea similar.

Entre esos posibles objetivos mencionó a Chicago, California y Minneapolis. “Vamos a seguir destacando lo que funciona”, afirmó.

El directivo vinculó además esa defensa del libre mercado con la historia política y económica del país. En sus palabras, si Estados Unidos toma decisiones basadas en la libre empresa durante los próximos años, la economía podría crecer al 3% del PIB y volver “al rumbo que necesita”.

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