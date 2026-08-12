Cuál es la canción del verano en Estados Unidos

Un repaso por los temas que más circularon en Estados Unidos durante la temporada (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Guardar

La canción del verano es algo caprichoso. Cada año, surgen candidatas en nuestro imaginario colectivo antes de instalarse en la radio pop y empezar a sonar en las fiestas en la piscina. Esta designación conlleva una connotación particular, a menudo personal.

Quizás sea un éxito rotundo e ineludible. La banda sonora de los atardeceres conduciendo con las ventanillas bajadas, sin rumbo fijo. Un bálsamo para los días largos y calurosos y las noches aún más largas y calurosas.

PUBLICIDAD

Declarar la canción del verano suele ser una tarea inútil. Hay años en que parece obvio: TLC con “Waterfalls” en 1995 y “My Sharona” de The Knack en 1979. E incluso si no conoces a Carly Rae Jepsen, probablemente puedas cantar “Call Me Maybe”.

Pero la mayoría de los veranos, los resultados son inconclusos. Así que adoptamos un enfoque científico para esta investigación anual, que se basa claramente en las sensaciones.

PUBLICIDAD

El Washington Post analizó las listas semanales de Spotify de 20 ciudades diferentes de todo el país y llegó a una conclusión definitiva.

Las listas y reproducciones ayudan a medir qué canciones lograron mayor alcance (Archivo/EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)

¿La canción del verano de 2026? Bueno, depende de dónde vivas

En San Juan, Puerto Rico, el éxito en español de Jay Wheeler, “De Lejitos”, que narra los intentos por reavivar relaciones pasadas, alcanzó el número 1° gracias a un remix con la participación de la estrella revelación del reguetón, Omar Courtz. Quizás no haya sido un verano de amor en la isla.

PUBLICIDAD

A juzgar por las reproducciones en streaming en Miami, el ambiente es igualmente melancólico en el sur de Florida, donde el éxito de Drake, “Janice STFU”, encabezó las listas durante cinco semanas.

En este tema, el rapero analiza su propio éxito con lupa, sin dejar de lado algunas indirectas sobre su frecuente rival, Kendrick Lamar.

El tema ganó presencia entre oyentes latinos y se destacó en varias ciudades (Jay Wheeler)

Mientras tanto, los jóvenes más modernos de Nueva York y Los Ángeles dan rienda suelta a su angustia romántica con la reproducción continua de “Stupid Song”, la oda de Olivia Rodrigo al poder transformador del enamoramiento.

PUBLICIDAD

Esta balada pop, que se mantuvo varias semanas en la cima de las listas de Spotify en estas ciudades que marcan tendencia, te hace sentir “con ganas de correr por todas partes”, dijo Diego Barba, un monitor de campamento de 22 años en el área de Los Ángeles.

La cantante volvió a captar atención con un lanzamiento de fuerte impacto entre sus seguidores (REUTERS/Danny Moloshok)

¿Y el resto del país? Bueno, nosotros nos decantamos por Texas. El éxito arrollador de Ella Langley alcanzó el número 1° en todas partes, desde Houston hasta Portland, Oregón y Filadelfia.

PUBLICIDAD

Existen infinidad de teorías sobre cómo “Choosin’ Texas” se convirtió en uno de los mayores éxitos country de todos los tiempos, incluyendo la intrigante narrativa del triángulo amoroso de la canción y la forma en que Langley pronuncia la palabra “Abilene”.

“Resulta atractivo para la gente que no tiene ni idea de que originalmente fue un éxito country, aunque puedan oír ese toque característico”, aseguró Matt Bailey, director de la empresa de análisis musical Hit Momentum.

PUBLICIDAD

El éxito arrollador de Langley ostenta ahora el récord de la canción femenina que más tiempo permaneció en el número 1 de la lista Billboard Hot 100, sin contar las canciones navideñas. Además, cosechó otros éxitos, como “Be Her” y un dueto con Morgan Wallen, “I Can’t Love You Anymore”. Incluso Drake es fan.

“Choosin’ Texas” tiene todas las características de una auténtica canción del verano. Se basa en una vibrante guitarra de acero, una melodía de estribillo irresistible y suficiente drama amoroso como para mantener cualquier chat grupal activo durante meses.

PUBLICIDAD

La canción se abrió paso entre las novedades más comentadas del circuito country (Ella Langley)

Pero los datos analizados por The Post revelaron información adicional sobre lo que suena mientras esperamos con ansias este verano. Y, vaya, ¡menudas sorpresas nos depararon las listas!

Así que sí, ¡viva la eminencia de Ella Langley! Y aquí están las otras conclusiones importantes de nuestra búsqueda onírica y repleta de datos de la canción del verano.

PUBLICIDAD

La artista consolidó su nombre dentro de una escena con creciente visibilidad (REUTERS/Lauren Justice)

Es hora de aprender el nombre de Malcolm Todd

Pasaron más de dos años desde que el cantautor Malcolm Todd, ahora de 22 años, lanzara una pegadiza canción de R&B sobre una oportunidad perdida.

Pero cuando los usuarios de TikTok la descubrieron la primavera pasada, “Earrings” comenzó a escalar posiciones en las listas de Spotify.

El éxito de Todd es una reivindicación para Savannah Lowrey, una joven de 19 años de Las Vegas —donde “Earrings” ha sido especialmente popular— que escucha al cantante desde 2024. “Ahora todo el mundo se está subiendo al carro”, dijo Lowrey. Y ese “todo el mundo” incluye a la marca de ropa Gap, que acaba de lanzar un anuncio protagonizado por Todd.

Uno de los mayores éxitos de rap del verano, “E85” de Don Toliver, samplea inesperadamente otra de las canciones antiguas de Todd.

Pero el ascenso de Todd no estuvo exento de obstáculos: Spotify eliminó más de 500.000 reproducciones de “Earrings” en julio después de que el servicio de streaming encontrara pruebas de reproducciones artificiales que, según se informó, formaban parte de un extraño plan de Kalshi.

Pero eso no impidió que un público fiel siga acudiendo en masa a escuchar la canción. A principios de agosto, “Earrings” se mantenía entre los cinco primeros puestos de la lista general de Spotify en Estados Unidos.

El tema encontró impulso en plataformas y empezó a circular con más fuerza en redes (Malcolm Todd)

“Billie Jean” sigue siendo nuestra amante

Tras el estreno de la película biográfica de Michael Jackson, algunos de los mayores éxitos del Rey del Pop volvieron a las listas de popularidad.

Sin embargo, pasaron más de tres meses desde que “Michael” llegó a los cines, y “Billie Jean”, el sensual y paranoico sencillo de “Thriller” de 1982, aún registra medio millón de reproducciones diarias en Spotify.

“Cuando la gente escucha ‘Billie Jean’, no piensa que está reviviendo 1983”, dijo Bailey. “Simplemente piensan que están escuchando una de las mejores canciones de todos los tiempos. Eso es cierto para varias generaciones”.

Los éxitos de Jackson tuvieron una gran acogida en Salt Lake City, donde Clermont Dossous, también conocido como DJ Joune, organiza sesiones de DJ centradas en Michael Jackson.

A menudo, deja “Billie Jean” para el final, lo que provoca que el público reaccione como si tuviera “la oportunidad de ir a un concierto de Michael”, según Dossous. “La gente se volvía loca, básicamente”.

Décadas después de su estreno, el clásico de Michael Jackson mantiene su capacidad de atracción (Michael Jackson)

Es un verano de “Mr. Brightside”

Durante años, “Mr. Brightside” de The Killers recibió una atención sorprendente para ser un clásico del rock con más de 20 años. Pero algo cambió en 2026: este éxito enérgico con toques new wave se mantuvo durante gran parte del año en los primeros puestos de la lista de Spotify, escalando hasta el top 10 a finales de julio.

Cada quien tiene una explicación diferente de por qué “Mr. Brightside” es tan popular ahora mismo. Un concursante reciente de “Love Is Blind” la declaró su canción favorita.

Acompañó muchos descansos para hidratarse en la Copa del Mundo, y los partidos de los Michigan Wolverines no se sentirían completos sin ella. Pero según Bailey, “no hay un evento en particular que haya impulsado su popularidad”.

Según datos de Spotify, ciudades del Medio Oeste como Detroit, San Luis, Minneapolis y Omaha se sintieron particularmente atraídas por “Mr. Brightside”. Chalis Bristol, un DJ que trabaja en Omaha, cree que esto se debe a la temporada de bodas.

“Lo que más me llamó la atención es que, aunque no conozcan diez de las canciones que he tocado antes”, dijo Bristol, “sí que conocen esa canción y se saben toda la letra”.

La canción de The Killers volvió a aparecer como un favorito persistente del público (The Killers)

Mac Miller tiene un éxito póstumo

Oliver Selby tenía solo 7 años cuando la canción “Cinderella” de Mac Miller llegó por primera vez a las plataformas de streaming. Ahora, mientras cursa su último año de preparatoria en Michigan, Selby escucha “Cinderella” por todas partes en TikTok, donde la canción se usa como banda sonora para publicaciones sobre relaciones amorosas.

“Es una canción atemporal desde el punto de vista emocional”, dijo Selby. “Realmente no parece una canción de la época en que fue creada”.

Durante varias semanas de este verano, “Cinderella” se mantuvo en el top 10 de Spotify, un resurgimiento agridulce si se tiene en cuenta que Miller falleció en 2018 a los 26 años. Lily Czub, una estudiante de 20 años que suele descubrir música nueva en TikTok, no había dedicado mucho tiempo a escuchar al rapero antes de “Cinderella”.

“Nunca he escuchado ninguna de sus canciones a menos que se hayan vuelto virales en TikTok”, dijo Czub, destacando el poder que tiene la plataforma de redes sociales para catapultar canciones al espíritu de la época.

TikTok ayudó a impulsar otros éxitos veraniegos en las listas de popularidad, como “Spend Dat” de Yung Miami, “Self Aware” de Temper City, “Motion Party” de BossMan Dlow e incluso “Rubberz” de Fenix ​​Flexin, posiblemente con ayuda de inteligencia artificial.

Una grabación del rapero volvió a resonar entre oyentes años después de su muerte (Mac Miller)

La canción del verano sigue siendo voluble

Al analizar los datos de reproducción en streaming, fue fácil declarar a “Choosin’ Texas” como la canción del verano. Y parece que su éxito no va a disminuir. “Claro que la radio ya no crea éxitos como antes”, dijo Bailey, haciendo hincapié en cómo la canción de Langley cosechó un éxito constante en las emisoras de pop, “pero la radio sigue validando los éxitos”.

Esa observación pone de manifiesto la tensión que subyace en este proyecto. Los oyentes de música se fragmentan cada vez más a medida que las sugerencias de los algoritmos de streaming y las tendencias de las redes sociales reemplazan a referentes monoculturales como las emisoras de radio pop o MTV. Como resultado, es más difícil que nunca elegir una sola canción del verano.

Ahora que ya sabes lo que escucha el resto de Estados Unidos durante estos meses cálidos, ¿cuál es tu elección? ¿No puedes sacarte de la cabeza “Choosin’ Texas”? ¿Sigues escuchando una cinta de casete de 1989?

Los hábitos de escucha cambian rápido y hacen más difícil identificar un único fenómeno compartido (REUTERS/Dinuka Liyanawatte/File Photo)

Metodología

El Post obtuvo datos semanales de las 10 canciones más populares desde la semana del 15 de mayo hasta la del 17 de julio de Spotify Charts, donde Spotify informa sobre las tendencias de streaming internacionales, nacionales y regionales.

Seleccionamos 20 ciudades para analizar: Atlanta, Austin, Chicago, Detroit, Houston, Los Ángeles, Las Vegas, Miami, Minneapolis, Nashville, Nueva Orleans, Nueva York, Omaha, Filadelfia, Portland (Oregón), Seattle, San Juan (Puerto Rico), Salt Lake City, San Luis y Washington.

Recopilamos los 200 archivos resultantes en un conjunto de datos que luego agregamos por ciudad, canción y artista para su análisis.

(c) 2026 , The Washington Post