Eclipse solar de 2026: fecha, hora y lugares desde donde millones podrán observar este espectáculo astronómico

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será visible en España, Islandia, Groenlandia y el norte de Rusia, según la ESA y la NASA. (Europa Press)

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Millones de personas en España, Islandia, Groenlandia y el norte de Rusia observarán el miércoles 12 de agosto de 2026 un eclipse solar total que oscurecerá el día durante minutos, según la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). El fenómeno impactará a quienes se encuentren en la franja de totalidad, donde la Luna cubrirá completamente el Sol y permitirá observar la corona solar, mientras que en el resto de las regiones afectadas se verá de forma parcial.

La ESA y la NASA han confirmado que la franja de totalidad atravesará zonas específicas del este de Groenlandia, el oeste de Islandia, el norte de España y una pequeña sección del noreste de Portugal. La duración máxima del eclipse total será de poco más de dos minutos sobre el Atlántico Norte, con aproximadamente un minuto de oscuridad total en ciudades como Reykjavík y Valencia.

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El último eclipse solar total visible desde Europa continental ocurrió en 1999, motivo por el cual el evento de 2026 ha generado expectativas entre astrónomos, divulgadores y la población general, según la ESA. Observatorios, instituciones educativas y agencias espaciales preparan actividades y transmisiones en directo para todo el público.

¿Qué es un eclipse solar total y cómo ocurre?

Un eclipse solar total se produce cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, proyectando una sombra que oscurece completamente el disco solar durante un periodo breve. Según la NASA, solo las personas ubicadas en la franja de totalidad pueden experimentar la oscuridad total, mientras que en otras zonas se observa un eclipse parcial, en el que solo una fracción del Sol queda oculta.

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La probabilidad de que un mismo lugar experimente un eclipse total es baja: la NASA estima que puede pasar entre 360 y 410 años antes de que un mismo punto de la Tierra vuelva a estar en la franja de totalidad.

¿Dónde será visible el eclipse solar total de 2026?

La franja de totalidad del eclipse de 2026 recorrerá el norte de Rusia, el este de Groenlandia, el oeste de Islandia y llegará al norte de España y noreste de Portugal al atardecer, según la ESA. En Reykjavík, la totalidad comenzará a las 17:48 UTC y durará un minuto. En Valencia, el eclipse total se producirá a las 20:32 hora local. Ciudades como A Coruña, Gijón, Burgos y Mallorca estarán en la trayectoria de totalidad, con oscuridad total de uno a dos minutos.

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En el noreste de Portugal, una pequeña franja también experimentará la totalidad. La máxima duración del eclipse total será de 2 minutos y 18 segundos, observándose sobre el Atlántico Norte.

Estados Unidos no quedará dentro de la franja de totalidad del eclipse de 2026 y solo verá un eclipse parcial en Alaska, el noreste y los Grandes Lagos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo y a qué hora será el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026?

La totalidad del eclipse comenzará en la costa ártica de Rusia cerca de las 17:00 UTC, cruzará Groenlandia y Islandia durante la tarde y llegará al norte de España y noreste de Portugal al atardecer, según la ESA y la NASA. En Mallorca y Valencia, la totalidad ocurrirá a las 20:31-20:32 hora local. En Madrid y Barcelona, la cobertura será del 99,9% pero no se experimentará oscuridad total. En Lisboa, el máximo será del 95% y en París y Milán del 92%.

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¿Cómo observar el eclipse solar total de forma segura?

La observación de un eclipse solar requiere precauciones estrictas. La NASA y la ESA advierten que mirar directamente al Sol, incluso durante un eclipse parcial, puede causar daños oculares irreversibles. Ambas agencias recomiendan utilizar gafas de eclipse certificadas bajo la norma ISO 12312-2 o visores solares homologados. Solo durante los minutos de totalidad, cuando la Luna cubre completamente el disco solar, es seguro retirar la protección ocular. Tan pronto como el disco solar reaparezca, debe colocarse de inmediato la protección.

La NASA advierte: “Ver cualquier parte del Sol brillante a través de una cámara, binoculares o un telescopio sin un filtro solar especial en la lente puede causar una lesión ocular grave de forma instantánea”. La ESA aclara que no existen marcas avaladas oficialmente, sino especificaciones internacionales que deben cumplirse.

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¿Podrá verse el eclipse total o parcial desde Estados Unidos?

La NASA señala que el eclipse de 2026 no cruzará la franja continental de Estados Unidos, por lo que no habrá oscuridad total en el país. Sin embargo, el fenómeno será visible como eclipse parcial en partes de Alaska, el noreste, los Grandes Lagos y el norte de Nueva Inglaterra. En Anchorage (Alaska), la cobertura máxima será del 28% y en Fairbanks del 37%. En Portland (Maine), el máximo será del 19%, mientras que en otras ciudades del noreste la fracción visible oscilará entre el 10% y el 30%.

A diferencia de los eclipses de 2017 y 2024, donde millones de estadounidenses estuvieron en la franja de totalidad, en 2026 solo se observará un oscurecimiento parcial, menos evidente y sin cambios drásticos en la luz ambiental. En Washington D.C., el máximo será apenas del 4%. El horario del eclipse parcial será en la mañana y primeras horas de la tarde, dependiendo de la región.

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La NASA recomienda que, incluso para observar el eclipse parcial, se utilicen únicamente gafas homologadas o visores solares certificados. El daño ocular puede producirse en segundos si se observa el Sol sin protección. Además, muchas escuelas, planetarios y museos en Estados Unidos aprovecharán el evento para actividades educativas y transmisiones en directo.

La NASA y la ESA transmitirán en directo el eclipse solar total de 2026 y destacaron su valor científico y educativo para estudiar la corona solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Habrá transmisiones oficiales del eclipse solar total?

La NASA y la ESA han confirmado la organización de transmisiones en directo para todo el mundo. La ESA transmitirá imágenes desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre (España) a partir de las 19:30 CEST, y la NASA comenzará su cobertura desde las 13:15 EDT a través de su sitio web oficial (nasa.gov/live) y plataformas digitales. Estas transmisiones incluirán explicaciones científicas, imágenes de zonas de totalidad y recomendaciones de seguridad visual.

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¿Cuál es la duración máxima del eclipse solar total?

La duración máxima de la totalidad será de 2 minutos y 18 segundos, registrada sobre el Atlántico Norte entre Groenlandia e Islandia, según la ESA y la NASA. En la mayoría de las ciudades de la franja de totalidad, la oscuridad total durará entre uno y dos minutos. En regiones de eclipse parcial, la duración será menor y la cobertura del disco solar variará significativamente.

¿Por qué es relevante el eclipse solar total de 2026 para la ciencia y la educación?

El eclipse solar total de 2026 ofrece una oportunidad única para investigar la corona solar, la capa más externa del Sol, que solo es visible durante la totalidad. Según la ESA, el fenómeno permite obtener información sobre procesos físicos de alta energía y dinámica solar. Equipos científicos de varios países han planificado campañas de observación desde puntos estratégicos del Atlántico Norte y la Península Ibérica.

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La NASA subraya que será el primer eclipse total en Europa continental en más de 25 años, lo que ha motivado el desarrollo de actividades educativas, talleres y eventos de divulgación en escuelas, universidades y centros astronómicos.

La NASA y la ESA recomiendan usar gafas de eclipse con norma ISO 12312-2 o visores solares homologados para observar el fenómeno con seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tendrá el eclipse y cómo se preparan las regiones afectadas?

El eclipse generará un aumento significativo de visitantes en las áreas incluidas en la franja de totalidad. Las autoridades de España, Islandia y Groenlandia han implementado planes de contingencia para gestionar el flujo turístico, la seguridad y la organización de actividades educativas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de España recomienda planificar los desplazamientos y consultar la previsión climática.

Centros educativos y científicos han programado talleres y charlas para aprovechar el evento como herramienta pedagógica, mientras la ESA y la NASA insisten en la importancia de la seguridad visual y el uso de filtros homologados.

¿Cuándo será el próximo eclipse solar total en Europa y América?

El siguiente eclipse solar total visible en Europa ocurrirá en 2027. En Estados Unidos, tras el eclipse total de 2024, no se prevé otro fenómeno de similares características hasta el año 2045, según la NASA.