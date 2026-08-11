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Un juez frena el impuesto a las segundas viviendas de lujo en Nueva York por incluir por error a residentes permanentes

La justicia suspendió el polémico gravamen “pied-à-terre” tras detectar graves fallas en el padrón de contribuyentes. La decisión representa un duro golpe para una de las principales iniciativas del alcalde Zohran Mamdani. La ciudad ya apeló el fallo

Primer plano del rostro de Zohran Mamdani, mostrando su mirada, nariz y boca con barba oscura. Viste camisa blanca y saco oscuro
Un juez de Staten Island bloqueó temporalmente el impuesto pied-à-terre de Nueva York tras una demanda contra la administración de Zohran Mamdani (Reuters)
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Un juez estatal de Staten Island bloqueó temporalmente el lunes la aplicación del nuevo impuesto pied-à-terre de la ciudad de Nueva York, una medida que gravaría las segundas residencias de alto valor. La orden surgió tras una demanda de propietarios que alegan que la administración del alcalde Zohran Mamdani cometió “errores graves” al identificar quiénes deben pagar el tributo, al incluir en la lista a residentes de tiempo completo que no son el objetivo de la ley.

El impuesto pied-à-terre —término francés que designa una vivienda secundaria— fue presentado en abril por Mamdani junto a la gobernadora Kathy Hochul como una fuente de ingresos proyectada en USD 500 millones anuales. La pausa judicial, no obstante, entró en una zona de indefinición casi de inmediato: la ciudad presentó ante el tribunal los documentos de apelación el mismo lunes, un movimiento que, según ABC7 New York, bloquea automáticamente la orden del juez hasta que haya una resolución al recurso.

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Qué es el impuesto y a quién afecta

El gravamen se aplica a quienes posean, sin residir de forma permanente en ella, una casa valorada en más de USD 5 millones, o un condominio o cooperativa con un valor mínimo de USD 1 millón.

El impuesto pied-à-terre grava segundas residencias en Nueva York valuadas en más de USD 5 millones y condominios o cooperativas desde USD 1 millón (REUTERS/Jeenah Moon)
El impuesto pied-à-terre grava segundas residencias en Nueva York valuadas en más de USD 5 millones y condominios o cooperativas desde USD 1 millón (REUTERS/Jeenah Moon)

El alcalde Mamdani lo describió desde el principio como una medida dirigida a los más adinerados. “Este impuesto pied-à-terre está diseñado específicamente para los más ricos entre los ricos”, declaró en un video publicado cuando la medida se convirtió en ley.

Los errores en el lanzamiento que derivaron en la demanda

El problema central, según los demandantes, no es el impuesto en sí, sino la forma en que la ciudad lo puso en marcha. La administración publicó un padrón tributario con cerca de 960.000 propietarios que podrían estar sujetos al tributo, y envió avisos a 17.000 direcciones, según The Guardian.

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Entre esos destinatarios había personas que viven en sus hogares de forma permanente y que, por tanto, no deberían ser objeto del impuesto. La demanda, presentada el viernes anterior al fallo, señala que “la ciudad ha impuesto de manera arbitraria y caprichosa a los residentes de Nueva York la carga de demostrar que no están sujetos al recargo”, según el texto de la queja citado por el mismo medio.

El abogado de bienes raíces Benjamin Williams precisó a ABC7 New York que muchos propietarios creen haber sido identificados de forma incorrecta mientras la ciudad intenta localizar las segundas residencias de lujo.

Los argumentos del abogado demandante

El letrado Randy Mastro, quien presentó la demanda para detener la aplicación del impuesto, fue directo al anunciarla. “El alcalde Mamdani quería un titular llamativo con el recargo a las segundas residencias, pero su administración violó la ley al implementarlo. Ha sido un desastre total. La forma en que lo ejecutaron violó la ley estatal que los autorizó a implementarlo en primer lugar, y de maneras fundamentales”, declaró Mastro, según CBS New York.

El portavoz adjunto de prensa del alcalde, Matt Rauschenbach, respondió con una acotación sobre el historial del abogado: “Desde que dejó el cargo, el señor Mastro ya ha demandado a la ciudad cinco veces”. Aun así, Rauschenbach reconoció el fallo y anunció la apelación.

La postura del alcalde Mamdani y la apelación inmediata

Horas antes de que el juez emitiera su orden, Mamdani había prometido defender el impuesto “con vigor” ante los tribunales y afirmó: “Tenemos confianza en nuestra posición”, según CBS New York.

Tras el fallo, Rauschenbach sostuvo la misma línea en un comunicado dirigido a The Guardian: “Discrepamos con el fallo de hoy, pero tenemos confianza tanto en el recargo pied-à-terre como en la capacidad de la ciudad para implementarlo de manera justa y efectiva.” El portavoz añadió que el Departamento Legal apelaría de inmediato, lo que mantendría activa la aplicación del impuesto durante el proceso.

Las reacciones de Fossella y Hochul

El presidente del distrito de Staten Island, Vito Fossella, celebró el fallo con dureza hacia la administración municipal. “La ciudad se embarcó en uno de los lanzamientos de una política más mal manejados e inapropiados que hemos visto jamás”, escribió en un comunicado citado por CBS New York. “La ciudad cometió una injusticia contra los propietarios trabajadores que conforman su base”, agregó Fossella, y pidió a la administración que detuviera el proceso por cuenta propia.

Zohran Mamdani y Kathy Hochul presentaron en abril el impuesto pied-à-terre como una fuente de USD 500 millones anuales para Nueva York (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, Archivo)
Zohran Mamdani y Kathy Hochul presentaron en abril el impuesto pied-à-terre como una fuente de USD 500 millones anuales para Nueva York (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, Archivo)

La gobernadora Hochul mantuvo una postura más equilibrada. Reconoció ante ABC7 New York que la ciudadanía está “frustrada con el lanzamiento”, pero aclaró: “No somos responsables del lanzamiento. Es algo de lo que hablamos con la ciudad de antemano.” En un comunicado separado, su oficina reiteró que quienes pueden costear una segunda vivienda de varios millones de dólares en Nueva York “pueden pagar su parte justa”, según CBS New York.

El debate político y la próxima fecha judicial

El impuesto divide a la clase política. Líderes empresariales, republicanos y algunos demócratas moderados advierten que un nuevo gravamen sobre propietarios adinerados que no residen de manera permanente en la ciudad podría llevarlos a abandonarla, según The Guardian. Quienes apoyan la medida la ven como una vía para captar recursos de propietarios acomodados en una ciudad con alto costo de vida.

La disputa llega, además, en un momento de presión electoral: los demócratas buscan responder a las preocupaciones de los votantes sobre la asequibilidad de la vivienda antes de las elecciones de mitad de período de este año, de acuerdo con The Guardian.

Los argumentos orales ante el tribunal están programados para el 31 de agosto. Hasta entonces, el resultado de la apelación presentada por la ciudad determinará si la pausa judicial tiene efecto real o si el impuesto sigue su curso de aplicación.

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