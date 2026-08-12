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Estados Unidos endurece la regulación de agencias matrimoniales para evitar fraude y explotación de inmigrantes

El Departamento de Justicia fijó multas de hasta 25.000 dólares y formalizó un nuevo sistema para investigar a intermediarios internacionales

En primer plano, una bandera de Estados Unidos se muestra en detalle, mientras que en el fondo, dos siluetas borrosas, un hombre y una mujer, se toman de la mano.
Estados Unidos endurece la regulación de agencias matrimoniales internacionales para evitar fraude y explotación de inmigrantes (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El gobierno de Estados Unidos avanzó con una nueva regulación para agencias matrimoniales internacionales que busca frenar fraudes, abusos y posibles situaciones de explotación contra personas extranjeras que intentan establecer una relación con ciudadanos o residentes permanentes del país. La medida fue difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y, de acuerdo con EFE, refuerza los mecanismos de control previstos en una ley federal aprobada en 2005.

La disposición apunta a las firmas que actúan como intermediarias en vínculos entre estadounidenses y extranjeros, conocidas en inglés como international marriage brokers o IMB. Tal y como reportó EFE, el cambio central consiste en la creación de un procedimiento formal para investigar, juzgar y sancionar posibles incumplimientos de la normativa vigente.

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La decisión fue publicada en el Registro Federal y endurece la aplicación de la Ley de Regulación de Agencias de Matrimonio Internacional de 2005, conocida como IMBRA por sus siglas en inglés. Esa legislación fue diseñada para ofrecer protección a prometidos y cónyuges extranjeros ante eventuales casos de violencia doméstica, engaños o manipulación en procesos de intermediación matrimonial.

Qué cambia con la nueva norma

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La nueva norma fija multas de entre 5.000 y 25.000 dólares para agencias matrimoniales internacionales según la gravedad de la infracción (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aspecto más relevante de la actualización es que el Departamento de Justicia fijó un esquema más preciso para detectar violaciones a la ley y aplicar castigos económicos a las empresas involucradas. EFE detalló que las sanciones previstas irán de 5.000 a 25.000 dólares, según la gravedad de la infracción.

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La norma se enfoca en las compañías o personas que cobran honorarios por brindar servicios de citas, búsqueda de pareja o conexión matrimonial entre ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes y personas extranjeras. Dentro de ese universo, las autoridades pusieron el foco en las agencias que omiten entregar información obligatoria o difunden datos que la ley prohíbe compartir.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró en el texto de la norma, citado por EFE, que la medida “es necesaria para disuadir los matrimonios fraudulentos y la explotación de inmigrantes captados por los IMB”. La cita, traducida al español, resume el objetivo central de la reforma: desalentar prácticas engañosas y reducir riesgos para quienes participan de este tipo de procesos desde el extranjero.

La información que las agencias deben entregar

Siluetas de un hombre y una mujer tomados de la mano, separados por dos altas pilas de documentos, con la bandera de Estados Unidos al fondo bajo un cielo al atardecer.
Las agencias matrimoniales deben entregar a las personas extranjeras antecedentes penales, historial de matrimonios previos y registros como delincuente sexual de su futura pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

La legislación estadounidense obliga a estas agencias a suministrar a las personas extranjeras datos relevantes sobre su futura pareja antes de avanzar con la intermediación. Entre esos elementos figuran antecedentes penales, historial de matrimonios previos y registros como delincuente sexual, de acuerdo con lo publicado por EFE.

La ley también exige que esa información sea entregada en el idioma natal de la persona extranjera. A eso se suma la obligación de comunicar cuáles son sus derechos legales dentro de Estados Unidos, qué recursos de asistencia tiene disponibles y de qué manera puede dejar constancia de su consentimiento. Ese aval debe quedar expresado por escrito.

Otro punto sensible de la normativa alcanza a los menores de edad. La IMBRA prohíbe que las agencias matrimoniales internacionales compartan información de contacto, fotografías o determinados antecedentes vinculados con cualquier persona menor de 18 años. Esa restricción busca evitar situaciones de exposición indebida y reforzar la protección de adolescentes frente a redes o mecanismos de captación.

El trasfondo de una ley creada para prevenir abusos

La ley de 2005 nació con el propósito de ofrecer herramientas de prevención ante denuncias y riesgos asociados a relaciones iniciadas a través de intermediarios pagos. En ese marco, el nuevo paso regulatorio no crea desde cero las obligaciones de las agencias, sino que fortalece su aplicación y fija un camino administrativo más claro para castigar incumplimientos.

EFE explicó que la regla está dirigida, sobre todo, a las empresas que no entregan la información exigida a ciudadanos extranjeros o que revelan datos que la normativa protege de forma expresa. Esa combinación de deberes y restricciones busca reducir asimetrías de información entre las partes y limitar maniobras fraudulentas dentro de un mercado que opera a escala internacional.

La nueva regulación, afirmó el reporte de EFE, coloca bajo mayor presión a un sector que durante años funcionó bajo supervisión legal, aunque sin un procedimiento tan detallado para la imposición de sanciones. Con multas que pueden alcanzar 25.000 dólares por infracción, el gobierno estadounidense formalizó una herramienta que apunta a reforzar controles y a ampliar la protección de inmigrantes y extranjeros involucrados en estos procesos.

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