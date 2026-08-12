Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 12 de agosto

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A cuánto llegarán el dólar y la inflación a fines de 2027: los dos escenarios que proyectó una calificadora de riesgo Las proyecciones para el futuro inmediato de la economía argentina surgen de un informe de FixScr, filial local de una de las agencias globales más relevantes. Incluyen estimaciones de dólar, inflación, actividad, saldo comercial y tasa de interés en base a un presupuesto optimista y otro pesimista

El impuesto a los combustibles duplicó su peso dentro del precio de la nafta durante el gobierno de Milei Los consumidores deben afrontar mayores costos, pero solo una pequeña parte de lo recaudado se destina al mantenimiento de rutas

Leve baja de la inflación en Estados Unidos: cedió al 3,4% interanual en julio El informe de la Oficina de Estadísticas Laborales ubicó la variación en una décima menos que en junio, y registró un 2,5% en el indicador que excluye alimentos y energía, lo que reduce la presión sobre la Reserva Federal para modificar las tasas de interés

Las expensas volvieron a subir y ya representan un gasto clave para los hogares porteños El incremento sostenido de los gastos fijos profundiza la presión sobre los ingresos y reduce el margen disponible para otros consumos y necesidades de los hogares porteños