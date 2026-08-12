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Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 12 de agosto

El billete al público es ofrecido a $1.515 en el Banco Nación. El dólar blue es pactado a $1.535. El BCRA compró ayer USD 57 millones en el mercado

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15:53 hsHoy

A cuánto llegarán el dólar y la inflación a fines de 2027: los dos escenarios que proyectó una calificadora de riesgo

Las proyecciones para el futuro inmediato de la economía argentina surgen de un informe de FixScr, filial local de una de las agencias globales más relevantes. Incluyen estimaciones de dólar, inflación, actividad, saldo comercial y tasa de interés en base a un presupuesto optimista y otro pesimista

Proyecciones de FixScr estiman un tipo de cambio oficial de 2.047 pesos por dólar para fines de 2027 en el escenario base, un movimiento muy por debajo de la inflación (Imagen Ilustrativa Infobae)
Proyecciones de FixScr estiman un tipo de cambio oficial de 2.047 pesos por dólar para fines de 2027 en el escenario base, un movimiento muy por debajo de la inflación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución del dólar, la inflación y otras variables clave durante los próximos fue el foco de un reciente informe de FixScr, la filial en Argentina, Uruguay y Paraguay del gigante mundial de la calificación de riesgo, Fitch Ratings. El estudio anticipa dos trayectorias posibles para las principales variables macroeconómicas, diferenciando un escenario base, considerado de mayor probabilidad, de uno alternativo, de tono más pesimista y menor posibilidad de ocurrencia. En base al desempeño del programa de Javier Milei, el primer escenario contempla un dólar de $2.047 para fines de 2027 si todo sale bien. En caso de que la recuperación sea más dura, en cambio, esa variable terminaría 2027 a $2.246 por unidad.

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15:51 hsHoy

Baja el dólar blue

La cotización informal descuenta este miércoles los 15 pesos que había ganado en la sesión anterior. Con esta caída de 1% el dólar blue es ofrecido otra vez a $1.535 para la venta.

13:11 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido a $1.515 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.517,89 para la venta y $1.465,71 para la compra.

13:10 hsHoy

El Tesoro canceló deuda con el Banco Central por casi USD 800 millones

Economía canceló Letras Intransferibles por USD 781 millones con el BCRA, a fin de mejorar el balance de la autoridad monetaria. Estos títulos, creados en 2006, se usaron para financiar el pago de deuda externa con reservas

Las Letras Intransferibles comenzaron a utilizarse en 2006: el Tesoro le colocaba títulos al BCRA y se quedaba con las reservas líquidas. (REUTERS/Matias Baglietto)
Las Letras Intransferibles comenzaron a utilizarse en 2006: el Tesoro le colocaba títulos al BCRA y se quedaba con las reservas líquidas. (REUTERS/Matias Baglietto)

El Ministerio de Economía oficializó una nueva recompra de Letras Intransferibles por USD 781 millones al Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de reducir la deuda pública y avanzar con el saneo del balance de la autoridad monetaria.

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13:08 hsHoy

El BCRA compró USD 57 millones en el mercado

La autoridad monetaria absorbió el martes USD 57 millones con su intervención en el mercado spot, el 11,1% de la oferta, mientras que las reservas internacionales brutas restaron USD 6 millones, a 49.651 millones de dólares.

13:08 hsHoy

El dólar bajó por tercer día consecutivo y se alejó de la barrera de los 1.500 pesos

El mayorista terminó ofrecido a $1.490,50, el valor más bajo en lo que va de agosto. Al público cedió a $1.515 para la venta en el Banco Nación

La brecha entre el dólar oficial y el techo de las bandas es la más amplia en dos meses.
La brecha entre el dólar oficial y el techo de las bandas es la más amplia en dos meses.

Un volumen sostenido en los negocios de contado, por USD 515,6 millones, permitió una baja de cinco pesos o 0,3% para el dólar mayorista, en los 1.490,50 pesos, el precio más bajo en lo que va de agosto. Se trató de la tercera caída consecutiva para el tipo de cambio oficial, que así se aleja del reciente máximo nominal de $1.499,50 del jueves 6 de agosto.

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13:08 hsHoy

El dólar blue, a 1.550 pesos

El dólar blue, en tanto, rebotó el martes 15 pesos o 1%, a $1.550, para regresar a su valor más elevado desde el 3 de agosto. En lo que va de agosto el dólar blue descuenta diez pesos.

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