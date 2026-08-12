Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 12 de agosto

La evolución del dólar, la inflación y otras variables clave durante los próximos fue el foco de un reciente informe de FixScr, la filial en Argentina, Uruguay y Paraguay del gigante mundial de la calificación de riesgo, Fitch Ratings. El estudio anticipa dos trayectorias posibles para las principales variables macroeconómicas, diferenciando un escenario base, considerado de mayor probabilidad, de uno alternativo, de tono más pesimista y menor posibilidad de ocurrencia. En base al desempeño del programa de Javier Milei, el primer escenario contempla un dólar de $2.047 para fines de 2027 si todo sale bien. En caso de que la recuperación sea más dura, en cambio, esa variable terminaría 2027 a $2.246 por unidad.
Baja el dólar blue
La cotización informal descuenta este miércoles los 15 pesos que había ganado en la sesión anterior. Con esta caída de 1% el dólar blue es ofrecido otra vez a $1.535 para la venta.
¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público es ofrecido a $1.515 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.517,89 para la venta y $1.465,71 para la compra.
El Ministerio de Economía oficializó una nueva recompra de Letras Intransferibles por USD 781 millones al Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de reducir la deuda pública y avanzar con el saneo del balance de la autoridad monetaria.
El BCRA compró USD 57 millones en el mercado
La autoridad monetaria absorbió el martes USD 57 millones con su intervención en el mercado spot, el 11,1% de la oferta, mientras que las reservas internacionales brutas restaron USD 6 millones, a 49.651 millones de dólares.
Un volumen sostenido en los negocios de contado, por USD 515,6 millones, permitió una baja de cinco pesos o 0,3% para el dólar mayorista, en los 1.490,50 pesos, el precio más bajo en lo que va de agosto. Se trató de la tercera caída consecutiva para el tipo de cambio oficial, que así se aleja del reciente máximo nominal de $1.499,50 del jueves 6 de agosto.
El dólar blue, a 1.550 pesos
El dólar blue, en tanto, rebotó el martes 15 pesos o 1%, a $1.550, para regresar a su valor más elevado desde el 3 de agosto. En lo que va de agosto el dólar blue descuenta diez pesos.