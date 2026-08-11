“Spider-Man” rompe un nuevo récord y supera los USD 1.600 millones en taquilla mundial en solo 12 días

Spider-Man: Brand New Day superó los 1.000 millones de dólares de recaudación internacional en 12 días y se convirtió en la segunda película más rápida en alcanzar esa cifra a nivel mundial. (Sony Pictures)

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La industria cinematográfica registró un nuevo hito con el estreno de Spider-Man: Brand New Day, que logró superar los 1.000 millones de dólares en recaudación internacional en solo 12 días, consolidándose como la segunda película más rápida en alcanzar esa cifra a nivel mundial, según cifras oficiales reportadas por Sony Pictures y Marvel Studios. El resultado impacta directamente a los principales mercados del cine global, con un efecto considerable en la competencia de los estudios y la dinámica de estrenos en Estados Unidos y el resto del mundo, de acuerdo con datos difundidos entre el 9 y el 11 de agosto de 2026.

La información, confirmada por agencias como Associated Press y medios como USA Today y Forbes, detalla que el filme protagonizado por Tom Holland y dirigido por Destin Daniel Cretton sumó 654 millones de dólares en la taquilla doméstica de Estados Unidos y Canadá, y poco más de 1.010 millones en mercados internacionales, para un total global de aproximadamente 1.664 millones de dólares. La distribuidora Sony Pictures Releasing precisó que el lanzamiento se realizó el 31 de julio en 4.487 salas, con una apertura doméstica de 360 millones de dólares, la más alta para la franquicia en ese territorio.

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El estreno de Spider-Man: Brand New Day ocurre en un contexto de creciente interés por los lanzamientos de superhéroes y franquicias de alto presupuesto, tras el éxito previo de otros títulos del universo Marvel y la expectativa generada por los estudios en torno a las cifras de taquilla. El desempeño de la cinta se compara con precedentes como Avengers: Endgame y Spider-Man: No Way Home, así como con producciones recientes de otros estudios que han buscado liderar la taquilla internacional durante la temporada estival.

¿Cuánto ha recaudado Spider-Man: Brand New Day en todo el mundo?

De acuerdo con datos publicados por Box Office Mojo, Spider-Man: Brand New Day recaudó 654.342.914 dólares en Estados Unidos y Canadá, lo que representa el 39,3% de su taquilla global. La recaudación internacional alcanzó los 1.010 millones de dólares, equivalentes al 60,7% del total. El lanzamiento internacional incluyó 67 mercados y más de 72.800 pantallas.

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El filme se convirtió en el decimosegundo más taquillero de la historia a nivel mundial sin ajustar por inflación, y fue el segundo más rápido en superar los mil millones de dólares, solo detrás de Avengers: Endgame, según Washington Times y USA Today. El segundo fin de semana doméstico sumó 145 millones de dólares, la tercera mejor cifra histórica para ese periodo, de acuerdo con Forbes. Al cierre del segundo fin de semana, la suma global llegó a los 1.664 millones de dólares, una cifra que lo posiciona como uno de los lanzamientos más exitosos de la década.

La taquilla global de Spider-Man: Brand New Day llegó a 1.664 millones de dólares, con 654,3 millones en Estados Unidos y Canadá y 1.010 millones en mercados internacionales. (Marvel Studios)

¿Por qué Spider-Man: Brand New Day se convirtió en un fenómeno de taquilla?

La estrategia de Sony Pictures y Marvel Studios incluyó estrenos simultáneos en mercados clave, el uso de pantallas premium y la comercialización en formatos avanzados como IMAX y 4DX. Según Forbes, estos formatos generaron el 16% de la recaudación en China y el 18% en Japón durante el primer fin de semana. En Corea del Sur, la cinta recaudó 2,4 millones en IMAX, el mayor monto en ese formato para ese país.

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En declaraciones recogidas por Associated Press, analistas del sector estiman que la participación de Tom Holland y la continuidad narrativa con entregas previas de la saga motivaron un alto interés en múltiples franjas etarias. Además, la ausencia de estrenos rivales de gran magnitud durante el mismo periodo favoreció la concentración de espectadores en las salas dedicadas a franquicias de superhéroes.

¿Cómo fue el desempeño de Spider-Man: Brand New Day en Estados Unidos?

En el mercado estadounidense, Spider-Man: Brand New Day se posicionó como la película con la apertura más alta para la franquicia, al alcanzar 360 millones de dólares en su primer fin de semana, según cifras reportadas por Box Office Mojo. El acumulado doméstico de 654 millones de dólares en diez días representa el récord histórico para ese periodo, de acuerdo con USA Today.

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El segundo fin de semana de exhibición sumó 145 millones de dólares, ubicándose como la tercera mayor recaudación para ese lapso, detrás de Star Wars: The Force Awakens y Avengers: Endgame. Las ventas en Norteamérica representaron el 39% del total global, lo que confirma la vigencia del mercado estadounidense como principal motor de la industria para este tipo de producciones.

El comportamiento de la audiencia en Estados Unidos también estuvo marcado por una alta asistencia a funciones en formatos especiales, con una ocupación relevante en horarios de tarde y noche los fines de semana, según Forbes. La película fue proyectada en 4.487 salas, la mayor cobertura para un estreno de la franquicia, lo que facilitó un acceso masivo en todo el país.

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Spider-Man: Brand New Day se convirtió en la decimosegunda película más taquillera de la historia sin ajustar por inflación y quedó solo detrás de Avengers: Endgame en velocidad para superar los mil millones. (Captura de video)

¿En qué países tuvo mayor éxito la película fuera de Estados Unidos?

Según reportes de USA Today, Spider-Man: Brand New Day tuvo un impacto robusto en Asia, América Latina y Europa. En China, la película recaudó 29,1 millones de dólares en el segundo fin de semana, con un acumulado de 186,7 millones, y en Brasil alcanzó un total de 46,9 millones, convirtiéndose en el mayor estreno de la historia para ese país. En India, el filme llegó a 52,8 millones, el máximo histórico para una producción de Hollywood en ese territorio. España, Italia y Perú también reportaron cifras sin precedentes para la franquicia y el género de superhéroes.

En mercados europeos, como el Reino Unido y Francia, la película mantuvo el liderazgo en taquilla durante dos semanas consecutivas, con acumulados de 87,6 millones y 50,2 millones de dólares, respectivamente. En México, el filme igualó las cifras históricas de Avengers: Endgame y Spider-Man: No Way Home, consolidando la preferencia del público latinoamericano por las producciones de Marvel.

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¿Qué récords rompió Spider-Man: Brand New Day en su estreno?

El filme dirigido por Destin Daniel Cretton se convirtió en la segunda película más rápida en alcanzar los mil millones de dólares a nivel mundial, solo superada por Avengers: Endgame, según Washington Times y Forbes. Estableció el récord de mayor recaudación acumulada en los primeros diez días de estreno en Estados Unidos, con 654 millones, y la tercera cifra más alta para un segundo fin de semana en la historia de la taquilla estadounidense.

En Brasil, la película superó en un 40% la recaudación de Spider-Man: No Way Home y en un 4% la de Avengers: Endgame. En España, la diferencia fue del 81% respecto a la entrega previa y del 17% frente al récord de la saga de los Vengadores. En India y Perú, los resultados marcaron un antes y un después para los lanzamientos internacionales de Marvel Studios en esos mercados.

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En Estados Unidos, Spider-Man: Brand New Day marcó el récord de 654 millones de dólares en diez días y sumó 145 millones en su segundo fin de semana, la tercera mejor cifra histórica para ese periodo. (Marvel Studios)

¿Cómo afecta el éxito de Spider-Man: Brand New Day a la industria del cine?

El desempeño de Spider-Man: Brand New Day refuerza el dominio de las grandes franquicias estadounidenses en la taquilla global y consolida a Sony Pictures y Marvel Studios como líderes en la producción de sagas internacionales. Según analistas consultados por Associated Press, el resultado podría acelerar el desarrollo de nuevas entregas, secuelas y proyectos derivados en el universo cinematográfico de Marvel.

El impacto financiero y comercial del filme modifica las expectativas de los estudios y redefine la asignación de recursos para los próximos estrenos, especialmente en la temporada de verano. La estrategia de ocupación de pantallas y la priorización de formatos premium podrían convertirse en el estándar para las producciones de alto presupuesto, de acuerdo con reportes de Forbes.

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¿Qué se puede esperar tras el éxito de Spider-Man: Brand New Day?

El filme mantiene su proyección de crecimiento y podría acercarse a los dos mil millones de dólares en las próximas semanas, según estimaciones de USA Today y Box Office Mojo. Los reportes de taquilla de la segunda mitad de agosto determinarán si la película logra escalar posiciones en el ranking histórico, mientras los estudios rivales ajustan sus calendarios de lanzamiento y estrategias de marketing ante el nuevo escenario.

Las cifras alcanzadas influyen en la planificación de futuros estrenos de superhéroes y franquicias, mientras el público global responde con una asistencia sostenida a las salas. La industria seguirá de cerca la evolución de la recaudación, así como las decisiones que adopten Sony Pictures y Marvel Studios respecto a la continuidad y expansión del universo de Spider-Man.