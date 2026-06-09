Muchas familias latinas en EE. UU. recurren a la tarjeta de crédito para gastos básicos: cuál es el precio oculto de financiar la vida diaria

Las familias latinas en Estados Unidos registraron más deuda en tarjetas de crédito y destinaron parte de sus ingresos al pago de intereses en lugar de ahorro o vivienda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las familias latinas en Estados Unidos sostienen niveles de deuda en tarjetas de crédito más altos que otros grupos demográficos y enfrentan un doble impacto: el costo de vida presiona el presupuesto y las tasas elevadas encarecen cualquier saldo que se arrastra de un mes a otro.

La consecuencia es directa: una parte del ingreso termina destinada a intereses y no a ahorro, vivienda o un fondo de emergencia.

Según una encuesta de National Debt Relief de abril de 2026, el 72% de los hispanos en Estados Unidos declaró tener algún tipo de deuda, frente al 68% de los no hispanos.

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En tarjetas de crédito, el 41% mantuvo saldo de un mes a otro e informó un promedio de USD 10.933; además, el 43% dijo sentirse agobiado por sus obligaciones financieras, contra el 37% del resto de la población.

El fenómeno se observó en Nueva York, California, Texas y Florida, donde los costos de vivienda, transporte y servicios fueron más altos y empujaron a cubrir gastos corrientes con crédito. Cuando ese saldo pendiente se renovó mes tras mes, el interés se acumuló y el capital bajó poco, lo que alargó la deuda y elevó el costo total de compras cotidianas.

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Consolidated Credit documentó en 2025 que el 83% de los hispanos comenzó el año con deuda en tarjetas y que el 61% aprendió a administrarlas recién después de endeudarse. Ese patrón se asoció a un problema de educación financiera que se combinó con ingresos variables y con un acceso más limitado a productos de crédito más baratos.

Por qué el saldo rotativo terminó costando más

El saldo rotativo en tarjetas de crédito encareció compras básicas porque muchas familias latinas pagaron tasas superiores al 24% durante varios meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones citadas señalaron tres factores repetidos: el uso de la tarjeta para cubrir gastos básicos como renta, comida o gasolina; una mayor proporción de trabajadores con ingresos variables por horas extra, propinas o contratos; y un acceso más acotado a líneas con garantía o préstamos personales con tasas menores.

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En ese marco, algunas tasas pudieron superar el 24%, con intereses que siguieron corriendo aun cuando la familia hizo pagos mensuales.

La pregunta central tuvo una respuesta: muchas familias latinas pagaron más intereses porque recibieron ofertas de tarjetas con tasas más altas, tuvieron menor historial crediticio formal y accedieron con más dificultad a alternativas de financiamiento menos caras.

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El resultado fue que una misma compra terminó costando más cuando se financió durante varios meses.

El problema no se limitó al monto adeudado. También importó cómo se pagó. El pago mínimo mensual solió ubicarse entre 1% y 2% del saldo total e incluyó los intereses generados en ese período. Esa estructura redujo el capital de manera lenta y extendió la obligación durante años, incluso cuando el titular creyó que estaba al día por no atrasarse.

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El texto fuente ofreció un ejemplo: una deuda de USD 5.000 con una tasa anual del 24% pudo terminar costando casi el doble del saldo original si solo se cubrió el mínimo.

Advirtió que cada USD 100 que no se pagó en el presente se transformaron en intereses adicionales en los meses siguientes, lo que sostuvo el saldo y encareció el financiamiento.

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Errores que agravaron la deuda

El pago mínimo mensual de 1% a 2% del saldo total redujo poco el capital y extendió la deuda en tarjetas de crédito durante años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejeros financieros comunitarios y organizaciones que trabajaron con población hispana describieron patrones repetidos: mezclar gastos esenciales y compras discrecionales en la misma tarjeta, no verificar la tasa de interés, aceptar aumentos de límite como si fueran dinero disponible y usar tarjetas para enviar remesas o cubrir emergencias familiares sin un plan de pago claro.

En muchos casos, la acumulación no provino de un gasto excepcional, sino de decisiones pequeñas que se volvieron rutina.

El texto fuente señaló como alerta usar la tarjeta para el supermercado todos los meses, pagar servicios básicos como luz, agua o teléfono con crédito de alto interés y no poder liquidar el total de las compras al cierre. Con deuda acumulada, la prioridad dejó de ser mejorar el puntaje crediticio y pasó a ser frenar el aumento de la deuda.

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Qué se pudo hacer este mes para bajar intereses

El método de avalancha, la negociación de una tasa más baja y la consolidación solo con un préstamo más barato fueron opciones para reducir intereses en tarjetas de crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las acciones propuestas fueron concretas: dejar de usar la tarjeta con la tasa más alta, incluso si tenía el límite mayor; armar una lista con saldo, tasa y pago mínimo de cada cuenta; concentrar pagos extra en la tarjeta más cara y mantener el mínimo en las demás. Ese método, conocido como “avalancha”, redujo el costo financiero total más rápido que distribuir pagos adicionales sin criterio.

Otra vía fue negociar con el banco una baja de tasa o un plan temporal de pagos. El texto también recomendó explorar apoyo en organizaciones comunitarias que ofrecieron consejería financiera gratuita en español, sobre todo en ciudades con alta población latina.

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Cómo evitar que la tarjeta financiara la vida diaria

Para eso, el texto propuso ajustar gastos fijos como plan de teléfono, suscripciones o servicios duplicados; buscar ingresos adicionales temporales para atacar la deuda más cara; y poner un límite claro al uso de la tarjeta, por ejemplo reservarla para emergencias médicas reales o compras planificadas que se pudieron pagar al corte.

Preguntas frecuentes sobre pago, cierre y consolidación

Sobre el orden de pago, el texto sostuvo que, desde un criterio matemático, convino cancelar primero la tarjeta con la tasa más alta porque fue la que generó más intereses. Señaló que algunas familias prefirieron cerrar saldos pequeños, pero remarcó que fue clave sostener un plan.

Respecto de cancelar tarjetas, advirtió que cerrar una cuenta pudo afectar el puntaje si redujo el límite total disponible y elevó el porcentaje de utilización.

En cuanto a la consolidación de deudas, indicó que sirvió solo si el nuevo préstamo ofreció una tasa más baja y un plazo razonable, porque existió el riesgo de saldar las tarjetas y luego volver a llenarlas.

El mismo criterio se aplicó a los avances de efectivo y al pago de una tarjeta con otra: en general no convino. Los avances tuvieron tasas más altas y comisiones adicionales, y trasladar el saldo solo movió el problema de lugar y pudo empeorarlo si la nueva tasa fue mayor.