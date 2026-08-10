Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Una maestra de Kentucky fue detenida por grooming a un estudiante bajo una ley que entró en vigor hace semanas

La investigación comenzó dentro del distrito educativo, incluyó revisión de registros electrónicos y tomó relevancia por el alcance de una norma que entró en vigor hace pocas semanas

Retrato frontal de mujer joven con cabello largo castaño claro y camisa oscura, sobre un fondo liso gris
La denuncia por un vínculo presuntamente impropio con un menor derivó en una causa penal que sigue abierta en el oeste de Kentucky (Graves County Detention Center)
Guardar

Una docente de escuela media de Kentucky quedó detenida tras una pesquisa por una presunta relación inapropiada con un estudiante, en un episodio que cobró especial relevancia porque derivó en una acusación por grooming de un menor bajo una legislación estatal que entró en vigor hace pocas semanas.

La acusada fue identificada como Sadie M. Flores, de 25 años, empleada de la Graves County Middle School, en la ciudad de Mayfield. La información fue difundida por Fox News, que citó a la Oficina del Sheriff del Condado de Graves.

De acuerdo con esa publicación, Flores fue arrestada el viernes por la tarde y afronta un cargo de clase D contemplado en la normativa que rige en el estado desde el 15 de julio.

PUBLICIDAD

El expediente comenzó a tomar forma después de que surgieran denuncias sobre un vínculo impropio entre la profesora y un alumno del sistema educativo local.

Fuentes oficiales indicaron que la situación fue comunicada primero a las autoridades escolares, que luego dieron aviso a la fuerza de seguridad para activar una pesquisa formal.

Edificio de Graves County Middle School con fachada de ladrillo, entrada principal, ventanales con letras azules, pasto verde y camino de asfalto
La escuela donde trabajaba la docente quedó en el centro del caso después de que la acusación fuera reportada a las autoridades educativas (Graves County Middle School)

Cómo se inició la investigación

La Oficina del Sheriff del Condado de Graves aseguró, en declaraciones recogidas por Fox News, que el procedimiento incluyó el secuestro de registros electrónicos, entrevistas y otras medidas de prueba. Flores fue entrevistada el viernes antes de su detención, que se concretó cerca de las 15.30.

PUBLICIDAD

Tras el arresto, la maestra fue trasladada primero al centro de custodia restringida del condado y más tarde a una cárcel ubicada fuera de la jurisdicción.

El sheriff Jon Hayden afirmó que el expediente continúa abierto, por lo que no se descarta la aparición de nuevos elementos a medida que avance la causa.

Hasta el momento, los investigadores no difundieron la edad del estudiante involucrado ni precisaron la naturaleza exacta de la relación denunciada. Tampoco confirmaron si podrían sumarse otras imputaciones.

Esa reserva responde, al menos en parte, al carácter sensible del episodio y a la etapa inicial del proceso.

Hombre adulto de pelo corto con camisa azul claro y micrófono de solapa, sentado frente a una pared clara y un mueble de madera con un reloj
El jefe policial del condado confirmó que la pesquisa continúa y que aún podrían surgir nuevas precisiones (Graves County)

La reacción del distrito escolar

El superintendente de Graves County Schools, Matt Madding, sostuvo que la administración actuó apenas tomó conocimiento de la acusación.

En una declaración citada por Fox News, el funcionario expresó que “la administración del distrito fue informada de una denuncia que involucraba a una docente de la escuela media del condado de Graves. Los funcionarios escolares reportaron de inmediato esta información al Departamento del Sheriff del Condado de Graves para su investigación”.

Madding añadió que “desde entonces, se nos informó que, como resultado de esa investigación, se presentaron cargos contra esta docente”.

Hombre con barba y traje gris, camisa blanca y corbata azul, de pie frente a un edificio con ladrillos y la inscripción "Graves County Board of Education"
El superintendente del distrito remarcó que la administración escolar actuó apenas tomó conocimiento de la denuncia (Graves County Middle School)

El responsable del sistema educativo remarcó además que, por tratarse de un asunto aún bajo análisis y también de una cuestión de personal, la institución tiene límites sobre lo que puede hacer público.

En ese mismo mensaje, el superintendente subrayó que la seguridad de los estudiantes ocupa el lugar central en la respuesta institucional.

“Tomamos con extrema seriedad cualquier denuncia que involucre la seguridad de un niño o la conducta profesional de un empleado y seguiremos cooperando plenamente con las fuerzas de seguridad y con las autoridades correspondientes”, señaló, tal y como reprodujo Fox News.

Primer plano del rostro de una mujer con los ojos cerrados y cabello castaño claro. Lleva un pendiente de perla en la oreja derecha. La luz del sol incide en su rostro
El distrito escolar insistió en que la protección y el bienestar de los estudiantes ocupan el centro de su respuesta institucional (Graves County Detention Center)

Una acusación ligada a una ley reciente

Uno de los puntos que más atención concentra en este episodio es que el cargo por grooming surge de una norma reciente en Kentucky.

La ley creó una figura penal orientada a castigar a adultos acusados de cultivar relaciones inapropiadas con menores antes de que se concrete un abuso sexual.

Ese marco legal le dio a la causa un peso adicional, ya que se trata de una herramienta incorporada hace poco al sistema penal estatal.

Fox News detalló que la imputación presentada contra Flores encuadra precisamente en esa disposición.

La imputación quedó encuadrada en una figura penal que Kentucky incorporó a su legislación a mediados de julio (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
La imputación quedó encuadrada en una figura penal que Kentucky incorporó a su legislación a mediados de julio (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El caso quedó ahora bajo seguimiento de autoridades judiciales y policiales, mientras los pesquisas avanzan sobre el contenido de los registros obtenidos y las declaraciones reunidas en las últimas horas.

Por ahora, la información pública disponible se mantiene acotada a los datos confirmados por la oficina del sheriff, el sistema escolar y el reporte de Fox News.

Hasta este momento no se informó una fecha para nuevas audiencias ni se precisó si habrá comunicaciones adicionales sobre la causa en el corto plazo.

Temas Relacionados

KentuckyGroomingEstados UnidosAbusoEscuelaLeyDocenteAlumnoSheriffInvestigaciónEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alerta en California: El Niño podría llevar el nivel del mar a un récord y elevar el riesgo de inundaciones este año

Pronósticos y mediciones en el Pacífico oriental anticipan anomalías por encima del ciclo estacional, con oleaje más potente y tormentas que empujarían agua hacia la costa durante otoño e invierno, especialmente en el sur del estado

Alerta en California: El Niño podría llevar el nivel del mar a un récord y elevar el riesgo de inundaciones este año

El futuro de 150 mil hijos de salvadoreños beneficiarios del TPS en Estados Unidos pende de una decisión judicial

La incertidumbre sobre la prórroga del programa migratorio amenaza con separar a menores estadounidenses de sus familias, mientras avanza el proceso legal y administrativo

El futuro de 150 mil hijos de salvadoreños beneficiarios del TPS en Estados Unidos pende de una decisión judicial

La FDA busca cerrar una vieja brecha en la seguridad alimentaria y exigir más información a los fabricantes

La iniciativa ampliaría la visibilidad del regulador sobre miles de componentes de la industria, al pedir evidencia técnica sobre nuevos aditivos e ingredientes

La FDA busca cerrar una vieja brecha en la seguridad alimentaria y exigir más información a los fabricantes

Estados Unidos revocó más de 175.000 visas emitidas durante la administración Trump

Entre las razones de la decisión figuran acusaciones de delitos, amenazas, fraudes complejos y esquemas migratorios que implican redes internacionales

Estados Unidos revocó más de 175.000 visas emitidas durante la administración Trump

Una "bacteria come carne" ya causó 7 muertes en la costa del Golfo: cómo evitar la infección

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos reforzaron las alertas por un cuadro poco frecuente, pero de rápida evolución, asociado al contacto con aguas cálidas y al consumo de ostras crudas

Una "bacteria come carne" ya causó 7 muertes en la costa del Golfo: cómo evitar la infección

TECNO

Apple lanza la beta 5 de iOS 27 para desarrolladores: todas las novedades que llegan al iPhone

Apple lanza la beta 5 de iOS 27 para desarrolladores: todas las novedades que llegan al iPhone

Creador de Mario Bros revela qué famosa mecánica del juego fue creada por error de programación

X cambia su modelo de pagos: el contenido original será el más recompensado

El tiempo que ahorra la IA en Meta no será para descanso, sino para trabajar más

Dónde ver el eclipse solar total: el mapa para saber cuál es el lugar más cercano

ENTRETENIMIENTO

Quién es Elvis Carlos, el niño viral que se sumó a Spider-Man: Brand New Day y suma fanáticos

Quién es Elvis Carlos, el niño viral que se sumó a Spider-Man: Brand New Day y suma fanáticos

“¿Clon? ¿No pueden clonar esto?”: Usher enfrenta los rumores tras su concierto en el MetLife Stadium

Tom Holland se convierte en la estrella de Hollywood más rentable de la historia

Fans de ‘Grand Theft Auto’ recaudan más de 50 mil dólares para un jugador que necesita un trasplante de pulmón

¿Se acerca el final de “Los Simpson”? La voz de Bart ya puso una fecha posible para el cierre de la serie

MUNDO

Trump aseguró que Estados Unidos tiene el “control total” del estrecho de Ormuz: “Ya está abierto”

Trump aseguró que Estados Unidos tiene el “control total” del estrecho de Ormuz: “Ya está abierto”

Un voraz incendio forestal obligó a evacuar zonas residenciales cerca de Atenas

Un ataque contra la principal refinería de Libia destruyó un tanque con 4,5 millones de litros de gasolina

Austria desmanteló una red que enviaba tecnología europea a Rusia para fabricar motores de misiles y aviones de combate

El petróleo subió cerca de 5% por la tensión en el estrecho de Ormuz y la falta de avances entre Irán y Estados Unidos