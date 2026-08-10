Una maestra de Kentucky fue detenida por grooming a un estudiante bajo una ley que entró en vigor hace semanas

La denuncia por un vínculo presuntamente impropio con un menor derivó en una causa penal que sigue abierta en el oeste de Kentucky (Graves County Detention Center)

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Una docente de escuela media de Kentucky quedó detenida tras una pesquisa por una presunta relación inapropiada con un estudiante, en un episodio que cobró especial relevancia porque derivó en una acusación por grooming de un menor bajo una legislación estatal que entró en vigor hace pocas semanas.

La acusada fue identificada como Sadie M. Flores, de 25 años, empleada de la Graves County Middle School, en la ciudad de Mayfield. La información fue difundida por Fox News, que citó a la Oficina del Sheriff del Condado de Graves.

De acuerdo con esa publicación, Flores fue arrestada el viernes por la tarde y afronta un cargo de clase D contemplado en la normativa que rige en el estado desde el 15 de julio.

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El expediente comenzó a tomar forma después de que surgieran denuncias sobre un vínculo impropio entre la profesora y un alumno del sistema educativo local.

Fuentes oficiales indicaron que la situación fue comunicada primero a las autoridades escolares, que luego dieron aviso a la fuerza de seguridad para activar una pesquisa formal.

La escuela donde trabajaba la docente quedó en el centro del caso después de que la acusación fuera reportada a las autoridades educativas (Graves County Middle School)

Cómo se inició la investigación

La Oficina del Sheriff del Condado de Graves aseguró, en declaraciones recogidas por Fox News, que el procedimiento incluyó el secuestro de registros electrónicos, entrevistas y otras medidas de prueba. Flores fue entrevistada el viernes antes de su detención, que se concretó cerca de las 15.30.

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Tras el arresto, la maestra fue trasladada primero al centro de custodia restringida del condado y más tarde a una cárcel ubicada fuera de la jurisdicción.

El sheriff Jon Hayden afirmó que el expediente continúa abierto, por lo que no se descarta la aparición de nuevos elementos a medida que avance la causa.

Hasta el momento, los investigadores no difundieron la edad del estudiante involucrado ni precisaron la naturaleza exacta de la relación denunciada. Tampoco confirmaron si podrían sumarse otras imputaciones.

Esa reserva responde, al menos en parte, al carácter sensible del episodio y a la etapa inicial del proceso.

El jefe policial del condado confirmó que la pesquisa continúa y que aún podrían surgir nuevas precisiones (Graves County)

La reacción del distrito escolar

El superintendente de Graves County Schools, Matt Madding, sostuvo que la administración actuó apenas tomó conocimiento de la acusación.

En una declaración citada por Fox News, el funcionario expresó que “la administración del distrito fue informada de una denuncia que involucraba a una docente de la escuela media del condado de Graves. Los funcionarios escolares reportaron de inmediato esta información al Departamento del Sheriff del Condado de Graves para su investigación”.

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Madding añadió que “desde entonces, se nos informó que, como resultado de esa investigación, se presentaron cargos contra esta docente”.

El superintendente del distrito remarcó que la administración escolar actuó apenas tomó conocimiento de la denuncia (Graves County Middle School)

El responsable del sistema educativo remarcó además que, por tratarse de un asunto aún bajo análisis y también de una cuestión de personal, la institución tiene límites sobre lo que puede hacer público.

En ese mismo mensaje, el superintendente subrayó que la seguridad de los estudiantes ocupa el lugar central en la respuesta institucional.

“Tomamos con extrema seriedad cualquier denuncia que involucre la seguridad de un niño o la conducta profesional de un empleado y seguiremos cooperando plenamente con las fuerzas de seguridad y con las autoridades correspondientes”, señaló, tal y como reprodujo Fox News.

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El distrito escolar insistió en que la protección y el bienestar de los estudiantes ocupan el centro de su respuesta institucional (Graves County Detention Center)

Una acusación ligada a una ley reciente

Uno de los puntos que más atención concentra en este episodio es que el cargo por grooming surge de una norma reciente en Kentucky.

La ley creó una figura penal orientada a castigar a adultos acusados de cultivar relaciones inapropiadas con menores antes de que se concrete un abuso sexual.

Ese marco legal le dio a la causa un peso adicional, ya que se trata de una herramienta incorporada hace poco al sistema penal estatal.

Fox News detalló que la imputación presentada contra Flores encuadra precisamente en esa disposición.

La imputación quedó encuadrada en una figura penal que Kentucky incorporó a su legislación a mediados de julio (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El caso quedó ahora bajo seguimiento de autoridades judiciales y policiales, mientras los pesquisas avanzan sobre el contenido de los registros obtenidos y las declaraciones reunidas en las últimas horas.

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Por ahora, la información pública disponible se mantiene acotada a los datos confirmados por la oficina del sheriff, el sistema escolar y el reporte de Fox News.

Hasta este momento no se informó una fecha para nuevas audiencias ni se precisó si habrá comunicaciones adicionales sobre la causa en el corto plazo.