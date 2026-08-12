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Nueva York activa una línea legal gratuita para inmigrantes en 17 idiomas y sin importar su estatus

La alcaldía lanzó un nuevo servicio telefónico confidencial para más de 400.000 residentes. Conoce cuál es el número oficial de ayuda, los días de atención y las garantías de protección ciudadana

Primer plano de Zohran Mamdani, un hombre con barba, vestido con traje y corbata, hablando. Detrás, una bandera estadounidense borrosa y un letrero de madera
La Ciudad de Nueva York lanzó una campaña para difundir la Línea de Ayuda Legal de Inmigración entre los inmigrantes (AFP)
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La ciudad de Nueva York puso en marcha una campaña para que los inmigrantes conozcan la Línea de Ayuda Legal de Inmigración, un servicio telefónico gratuito y confidencial disponible sin importar el estatus migratorio de quien llame.

El número es el 1-800-354-0365 y lo administra la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía (MOIA, por sus siglas en inglés). La campaña se anunció la primera semana de agosto de este año.

Las medidas apuntan a proteger a las cerca de 412.000 personas indocumentadas que, según estimaciones de la misma oficina, viven en la ciudad y dependen de servicios públicos esenciales.

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¿Qué es la Línea de Ayuda Legal de Inmigración?

Se trata de un servicio que conecta a los residentes de Nueva York con abogados y asesores legales especializados en temas migratorios, sin costo alguno para el usuario.

La Línea de Ayuda Legal de Inmigración ofrece atención gratuita y confidencial sin importar el estatus migratorio en Nueva York (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
La Línea de Ayuda Legal de Inmigración ofrece atención gratuita y confidencial sin importar el estatus migratorio en Nueva York (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

La línea opera en 17 idiomas. Quien llame puede recibir orientación en el idioma en que se sienta más cómodo, lo que elimina una de las barreras más comunes para los inmigrantes que buscan ayuda legal.

La asistencia es confidencial: la información que el usuario comparte durante la llamada no se divulga a terceros ni a autoridades migratorias.

¿Quiénes pueden acceder al servicio?

Cualquier persona que viva en Nueva York puede llamar, sin excepción. El estatus migratorio no es un requisito ni un filtro para recibir atención.

Esto incluye a residentes con documentos, a quienes están en proceso de regularizar su situación y a quienes no tienen papeles. La ciudad no pide información sobre el estatus de quien llama.

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¿Cómo funciona y en qué horarios está disponible?

Para usar el servicio basta con marcar el 1-800-354-0365 desde cualquier teléfono. No es necesario hacer una cita previa ni trasladarse a ninguna oficina.

Los horarios de atención, según, son los siguientes:

  • Lunes y miércoles: 9:00 a.m. a 8:00 p.m.
  • Martes, jueves y viernes: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
  • Último sábado de cada mes: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Los lunes y miércoles tienen el horario más amplio, con atención hasta las 8:00 p.m., lo que permite llamar después del horario laboral.

Idiomas en los que se ofrece la Línea de Ayuda Legal de Inmigración

  • Inglés
  • Francés
  • Criollo haitiano
  • Español
  • Chino
  • Ruso
  • Pulaar
  • Tibetano
  • Tagalo
  • Nepalí
  • Kichwa
  • Soninké
  • Árabe
  • Punyabí
  • Urdu
  • Wolof
  • Min Nan

¿Qué dicen las autoridades y por qué importa este servicio?

El alcalde Zohran Mamdani explicó el alcance del programa con estas palabras: “La Ciudad de Nueva York habla cientos de idiomas y todos ellos tienen su lugar aquí”, según recogió Telemundo 47.

Mamdani agregó que la campaña lleva el apoyo legal “directamente a nuestras comunidades: en 17 idiomas, a través de los periódicos que la gente lee, las emisoras de radio que escucha y los vecindarios que considera su hogar”.

El mensaje apunta a un problema concreto: muchos inmigrantes no buscan ayuda legal por desconocimiento, por el costo o por miedo a exponer su situación migratoria. Esta línea busca reducir esos tres obstáculos al mismo tiempo.

Otros recursos que ofrece la ciudad para inmigrantes

La MOIA no solo administra la línea telefónica. La oficina coordina una red de recursos legales gratuitos disponibles en distintos barrios de la ciudad, aunque el artículo fuente no detalla cuáles son esos servicios adicionales más allá de la línea directa.

Para conocer más opciones, los residentes pueden visitar el sitio oficial de la MOIA en nyc.gov/immigrants o llamar al mismo número para que un asesor los oriente hacia otros programas disponibles.

Las medidas de la Alcaldía para proteger a los inmigrantes ante acciones federales

La campaña llega en un momento de presión creciente. Entre el 20 de enero de 2025 y el 10 de marzo de 2026, el ICE arrestó a 5.567 personas en el área de la ciudad, un aumento del 71% frente al mismo período bajo la administración Biden, según un informe de la Alcaldía publicado el 22 de mayo de 2026 y reportado por The New York Times. Más de la mitad de esas detenciones ocurrieron en 26 Federal Plaza, en Manhattan, donde se realizan audiencias de asilo y presentaciones obligatorias ante ICE.

Para frenar esa tendencia, Mamdani firmó en febrero de 2026 la Orden Ejecutiva 13, que prohíbe a las agencias municipales compartir datos personales de los residentes con autoridades federales de inmigración, salvo que una ley lo exija expresamente.

La difusión de la línea coincide con medidas de Zohran Mamdani para limitar el intercambio de datos con ICE y proteger a los inmigrantes en Nueva York (REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo)
La difusión de la línea coincide con medidas de Zohran Mamdani para limitar el intercambio de datos con ICE y proteger a los inmigrantes en Nueva York (REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo)

Una auditoría posterior, publicada en mayo, revisó las prácticas de siete agencias y detectó que el Departamento de Corrección enviaba a ICE informes diarios con el origen nacional de personas detenidas desde al menos 2015, sin respaldo legal alguno. Esa práctica quedó suspendida de forma inmediata, según City & State NY.

A partir de los hallazgos, el NYPD debe escalar a sus mandos superiores cualquier llamada al 911 relacionada con la presencia de agentes de inmigración, el Departamento de Servicios Sociales revisó sus protocolos de acceso a propiedades municipales y la Administración de Servicios para Niños eliminará menciones al estatus migratorio de sus reportes.

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