Los legisladores quieren prohibir las llamadas telefónicas durante los vuelos: ¿Deberían permitirse alguna vez?

La Ley de Cielos Silenciosos busca prohibir las llamadas telefónicas durante el vuelo en todas las aerolíneas de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aeropuerto puede parecer una cola interminable para llamadas telefónicas. Charlas interminables en la puerta de embarque. Bla, bla, bla en la sala de espera. Y luego, en pleno vuelo, ¡por fin un respiro!

Aunque varias aerolíneas internacionales están flexibilizando sus normas para permitir llamadas durante el vuelo, un grupo de legisladores intenta garantizar que las aerolíneas estadounidenses sigan sin permitir llamadas telefónicas mediante una nueva propuesta legislativa. Se trata de una medida que el mayor sindicato de auxiliares de vuelo acogería con satisfacción.

PUBLICIDAD

“Se trata de seguridad. Se trata de mantener la calma en la cabina. Se trata de asegurarnos de poder desempeñar nuestro trabajo como personal de primera respuesta en la aviación”, declaró Sara Nelson, presidenta de la Asociación de Auxiliares de Vuelo-CWA, en un comunicado. “Y se trata de la abrumadora oposición pública a las llamadas de emergencia en los aviones, independientemente de la tecnología”.

Añadió: “No se permiten llamadas en los aviones. Punto”.

La Asociación de Auxiliares de Vuelo-CWA respaldó la prohibición de llamadas en aviones por motivos de seguridad y control de la cabina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ley de Cielos Silenciosos, de carácter bipartidista y presentada a principios de este mes, tiene por objeto “confirmar la prohibición” de realizar llamadas durante los vuelos. La medida da continuidad a una disposición incluida en el proyecto de ley de 2018 por el que se renovaba la autorización de la Administración Federal de Aviación, que tenía por objeto prohibir las llamadas de voz.

PUBLICIDAD

Pero la FAA no publicó normas sobre cómo funcionaría una prohibición, declaró el representante Greg Stanton (demócrata por Arizona), uno de los promotores del proyecto de ley. Esta ley otorgaría a la agencia 180 días para emitir una normativa.

“Técnicamente, como aún no se han establecido las normas, no es ilegal”, dijo Stanton en una entrevista. “Ahora bien, sigue estando prohibido en muchas aerolíneas, pero queremos dejar claro que, para todas, las llamadas telefónicas durante el vuelo son ilegales”.

PUBLICIDAD

WiFi rápido y gratuito

Stanton y otros señalan las mejoras tecnológicas que hicieron posible el acceso rápido a internet Wi-Fi durante los vuelos y la posibilidad de que los pasajeros realicen fácilmente videollamadas y llamadas de voz, lo que convierte esta situación en un asunto más urgente.

“Ahora que cada vez más aerolíneas cuentan con Starlink, que permite una conexión Wi-Fi ultrarrápida, esto se convertirá en un problema aún mayor en el futuro”, afirmó Clint Henderson, editor jefe de noticias de The Points Guy, en un correo electrónico. “La tecnología ya existe, y lo último que queremos oír es una reunión o una llamada telefónica a 9.000 metros de altura cuando intentamos concentrarnos o dormir”.

PUBLICIDAD

El Departamento de Transporte no respondió a la solicitud de comentarios. La Comisión Federal de Comunicaciones prohíbe el uso de teléfonos celulares en aviones que utilizan frecuencias comerciales móviles específicas para evitar interferencias con las redes terrestres, pero esta restricción no se aplica a las llamadas por Wi-Fi. Sin embargo, las aerolíneas en Estados Unidos prohíben todas las llamadas.

“Muchas aerolíneas estadounidenses prohíben las llamadas de voz a través de Wi-Fi para garantizar un ambiente tranquilo para los pasajeros”, declaró la Administración Federal de Aviación (FAA) en un comunicado emitido tras la publicación del artículo. “Las regulaciones de la FAA exigen que los pasajeros sigan todas las instrucciones de seguridad de la tripulación”.

PUBLICIDAD

Las aerolíneas de Estados Unidos ya prohíben las llamadas telefónicas y videoconferencias, aunque los auxiliares de vuelo deben recordarlo a los pasajeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de esa prohibición, los auxiliares de vuelo afirman que tienen que informar a los pasajeros que viajan por primera vez o recordar a los viajeros frecuentes que las llamadas telefónicas están prohibidas durante el vuelo.

“Hoy tuve que avisar a alguien”, escribió Michelle Montez, azafata y presentadora del podcast “Jumpseat Chronicles”, en un correo electrónico el viernes.

Henderson afirmó que la implementación de la ley propuesta brindaría apoyo a los miembros de la tripulación cuando intenten hacer cumplir las restricciones de llamadas.

PUBLICIDAD

“En general, esta legislación no cambiaría mucho, sino que simplemente consagraría las cosas como están ahora, con una amplia disponibilidad de WiFi, pero con la prohibición de llamadas telefónicas y videoconferencias”, dijo.

Reglas en todo el mundo

En Europa y otras partes del mundo, las normas sobre el uso de teléfonos móviles en los aviones se flexibilizaron. Emirates, la aerolínea nacional de los Emiratos Árabes Unidos, incluso destacó su política de larga data que permite realizar llamadas durante el vuelo.

PUBLICIDAD

Zach Griff, experto en viajes y autor del boletín From the Tray Table, se esforzó recientemente por realizar varios viajes a Europa con Air France debido a su rápida conexión Wi-Fi a través de Starlink. Comentó que en el primero de esos vuelos llamó a un amigo que también viajaba en el avión mediante FaceTime (sin audio) y se maravilló de la velocidad.

En Europa y otras regiones, varias aerolíneas flexibilizaron las reglas sobre teléfonos móviles y Emirates mantiene llamadas durante el vuelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dijo que las aerolíneas internacionales recuerdan a los pasajeros que sean considerados con los demás al usar dispositivos, y que vio a personas que cumplen con esa petición en el aire.

PUBLICIDAD

Aunque Griff dijo que podría entender que se permitiera a los viajeros escuchar las llamadas de Zoom, especialmente en clase ejecutiva o primera clase, donde los pasajeros están más dispersos, no cree que deban permitirse las llamadas telefónicas tradicionales bidireccionales.

En los vuelos nacionales dentro de Estados Unidos, los viajeros van mucho más apretados; comparó la experiencia con viajar en Amtrak por el Corredor Noreste, donde muchos pasajeros hacen llamadas de trabajo o personales a menos que estén en un vagón silencioso.

“No creo que nadie quiera un avión lleno de gente hablando por teléfono o haciendo videollamadas por Zoom”, dijo, señalando que los aviones ya de por sí son entornos ruidosos.

“Paso”

A pesar de los cambios globales, muchos viajeros frecuentes y miembros de la tripulación de aerolíneas con base en los EE. UU. afirman estar firmemente en el bando de no llamar.

“Viajar en avión ya es estresante e incómodo, ¿por qué empeorarlo?“, dijo Rich Henderson, auxiliar de vuelo y presentador del podcast “Two Guys on a Plane”, en un correo electrónico. Comentó que a veces tiene que recordarles a los pasajeros que no pueden hacer llamadas aunque la conexión wifi sea lo suficientemente buena como para intentarlo.

“Hay muy pocos lugares donde uno se vea obligado a sentarse hombro con hombro con desconocidos durante horas, y creo que es razonable esperar que no se hable por teléfono en ese entorno”, dijo.

Montez afirmó que no quiere que el uso del teléfono comprometa la seguridad.

“Me preocupa que, en caso de emergencia, los pasajeros ignoren las instrucciones de la tripulación y nos desatiendan para poder hacer esa llamada de última hora”, dijo.

Expertos en seguridad aérea advierten sobre el riesgo de que los pasajeros ignoren las instrucciones de la tripulación durante una emergencia para realizar una última llamada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Joshua Boyd, auxiliar de vuelo y copresentador del podcast “Jumpseat Chronicles”, afirmó en un correo electrónico que, como pasajero, considera importante tener la posibilidad de realizar o recibir llamadas en caso de emergencia. Añadió que hay asuntos más importantes que atender que el uso del teléfono móvil en la aviación.

Salvo en casos de emergencia o situaciones de seguridad, su colega y copresentador del podcast, “Darion Foy”, desaconsejaba rotundamente las llamadas telefónicas durante el vuelo.

“Me encanta la gente, pero no necesito ser un invitado de honor en todas las videollamadas a 10.600 metros de altura”, dijo en un correo electrónico. “Que el avión sea uno de los últimos lugares donde todos podamos disfrutar de un poco de paz y tranquilidad”.

© 2026, The Washington Post