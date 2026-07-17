Un estudio de la UCSF vincula el uso adictivo de las redes sociales con un aumento del TDAH en varones adolescentes

Un estudio de la UCSF asoció el uso adictivo de las redes sociales en adolescentes varones con un aumento posterior de los síntomas de TDAH (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los adolescentes varones indicaron en el cuestionario que pensaban con frecuencia en las redes sociales. Querían usarlas menos, pero se sentían incapaces de dejar de hacerlo.

Un año después, cuando se preguntó a sus padres sobre el comportamiento de sus hijos, esos mismos varones mostraron una mayor probabilidad de presentar síntomas crecientes de TDAH.

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Este hallazgo, proveniente de un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de California en San Francisco, se suma a la creciente investigación que vincula el uso excesivo de redes sociales con efectos perjudiciales en la atención, la memoria y la cognición.

En particular, en lo que respecta a los niños, los investigadores han intentado comprender la dinámica entre la salud mental de los jóvenes y su actividad en línea. El nuevo estudio de la UCSF, publicado el viernes en la revista JAMA Network Open, sugiere que el uso adictivo de las redes sociales entre los adolescentes varones podría contribuir al empeoramiento de los síntomas del TDAH.

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El estudio siguió a más de 11 000 adolescentes estadounidenses durante un período de cinco años. A los participantes se les preguntó por primera vez sobre su uso de las redes sociales a una edad promedio de 12 años, y se les realizó un seguimiento anual hasta los 16 años.

Los investigadores descubrieron que el aumento en el uso adictivo de las redes sociales se asoció con un incremento del TDAH un año después, especialmente entre los chicos que informaron un mayor uso adictivo de las redes sociales a los 14 y 15 años.

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Esta asociación no se observó de forma consistente a la inversa, lo que significa que los síntomas del TDAH no parecieron preceder a niveles más altos de uso adictivo de las redes sociales.

“No se trata de un ensayo controlado aleatorio, por lo que no podemos probar definitivamente la causalidad”, dijo Jason Nagata, autor principal del estudio y profesor asociado de pediatría en la Universidad de California en San Francisco, “pero podemos demostrar que la asociación tiende a ir en esa dirección”.

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El uso adictivo de las redes sociales (también conocido como uso problemático de las redes sociales) comparte síntomas similares a los de la adicción a las sustancias, “incluidos el síndrome de abstinencia, la tolerancia, las recaídas y la pérdida de control”, dijo Nagata.

En este escenario, un adolescente suele sentir que no puede limitar el tiempo que pasa en las redes sociales, y cuando lo intenta, esto le genera más angustia o conflictos, explicó Nagata. Un adolescente podría descubrir que el uso de las redes sociales interfiere con su sueño, sus estudios o sus relaciones con amigos y familiares.

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Según Nagata, entre los encuestados de 12 años, alrededor del 23 por ciento afirmó dedicar mucho tiempo a pensar en el uso de las redes sociales o a planificar su uso futuro; aproximadamente el 18 por ciento dijo utilizar las aplicaciones de redes sociales para olvidarse de sus problemas; y alrededor del 15 por ciento afirmó haber intentado usar menos sus aplicaciones de redes sociales, pero descubrió que no podía.

Posteriormente, se encuestó a los padres de esos niños sobre los síntomas que habían observado en ellos. Por ejemplo, se les preguntó con qué frecuencia sus hijos no terminaban lo que empezaban; tenían dificultades para concentrarse o prestar atención; les costaba quedarse quietos; o se comportaban de forma impulsiva.

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Los datos mostraron que cuando aumentaba el uso adictivo de las redes sociales de un adolescente, tendían a crecer sus síntomas de TDAH al año siguiente (REUTERS/Manuel Ausloos/Foto de archivo)

Algunos de los adolescentes que participaron en el estudio ya presentaban síntomas de TDAH a los 12 años, señaló Nagata, mientras que otros no. Los hallazgos reflejan cambios individuales a lo largo del tiempo, explicó: «Cuando la puntuación de un adolescente en el uso adictivo de las redes sociales aumentaba de un año a otro, ese mismo adolescente tendía a mostrar un aumento en los síntomas de TDAH al año siguiente».

El nuevo estudio sugiere que los padres deberían prestar atención a cómo sus hijos adolescentes usan las redes sociales, en lugar de solo a la frecuencia con la que están conectados. “La mayoría de los padres se centran mucho en el tiempo total frente a la pantalla, pero esto se trata más bien de señales de alerta específicas" y patrones de uso problemático, dijo Nagata.

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Instó a los padres a considerar lo siguiente: “¿Pueden sus hijos dejar de usar las redes sociales si así lo desean? ¿Están interfiriendo con sus estudios? ¿Están afectando negativamente sus relaciones sociales? ¿Presentan síntomas de adicción, como síndrome de abstinencia y recaídas?”.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, aproximadamente 7 millones de niños estadounidenses de entre 3 y 17 años han recibido un diagnóstico de TDAH, y los niños son diagnosticados con TDAH a una tasa que duplica la de las niñas.

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El estudio no halló una relación clara entre el uso adictivo de las redes sociales y el TDAH en las chicas, afirmó Nagata. «Algunos estudios sugieren que los chicos adolescentes, en particular, pueden ser más sensibles a la recompensa inmediata y a la búsqueda de sensaciones durante la adolescencia», añadió.

Y las plataformas de redes sociales están diseñadas precisamente para eso: «Fomentan el cambio frecuente de tareas y generan un flujo constante de estimulación que puede dificultar que los adolescentes mantengan la atención necesaria para las tareas escolares y la vida diaria», afirmó. «Las características de diseño de las redes sociales ofrecen un refuerzo constante de la impulsividad: brindan gratificación inmediata y novedad, y fomentan la multitarea, lo que puede anular la memoria de trabajo y el control ejecutivo».

Los expertos llevan tiempo señalando que este tipo de exposición digital es especialmente significativa durante las etapas críticas del desarrollo mental, socioemocional y cognitivo. «Los niños y adolescentes que aún están en desarrollo son más vulnerables a la influencia», afirma Judy Chu, psicóloga del desarrollo y autora de Cuando los chicos se convierten en chicos: Desarrollo, relaciones y masculinidad. «Es innegable que el tiempo frente a la pantalla afecta la atención y la concentración».

El estudio no encontró una relación clara entre el uso adictivo de las redes sociales y el TDAH en las chicas, a diferencia de lo observado en los varones (Imagen Ilustrativa Infobae)

A modo de anécdota, añadió, ha escuchado relatos similares de sus estudiantes universitarios sobre su uso compulsivo de las redes sociales y su efecto en su atención. «Hablan de cómo tienen que esforzarse mucho para no dejarse absorber», dijo. «Ni siquiera los adultos pueden resistirse. Así que es muy difícil esperar que los jóvenes dejen los teléfonos y se desconecten».

Los investigadores de la UCSF analizaron datos del Estudio Nacional de Desarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente, que incluye una muestra racial y económicamente diversa de niños que participan en el estudio a largo plazo más grande sobre el desarrollo cerebral y la salud infantil realizado en los EE. UU.

Esto es significativo, señaló Nagata, porque gran parte de la investigación previa sobre las asociaciones entre el uso de las redes sociales y la salud mental de los niños podría capturar solo un momento particular en la experiencia de un niño, “una sola instantánea en el tiempo”, dijo Nagata, en comparación con la oportunidad de seguir los cambios en la vida de un niño durante un período de años.

Este último estudio se basa en hallazgos previos del equipo de investigación de Nagata, que indicaban que un uso más frecuente de las redes sociales entre preadolescentes y adolescentes está relacionado con problemas cognitivos o de salud mental posteriores, incluidos síntomas de depresión, así como un menor rendimiento cognitivo.

La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda que las familias elaboren un plan de uso de medios digitales para el hogar, y Nagata señaló que contar con "zonas libres de pantallas" ha demostrado ser eficaz para reducir el uso adictivo de las redes sociales. Eliminar las pantallas en la habitación de un niño es particularmente beneficioso, afirmó, al igual que las comidas familiares sin pantallas.

Y es especialmente importante que los propios padres demuestren una relación más sana con las pantallas y las redes sociales. «Uno de nuestros hallazgos anteriores fue que el uso de pantallas por parte de los padres es un fuerte predictor del uso de pantallas por parte de los niños», dijo Nagata. «Así que creo que es realmente importante: no solo hay que establecer reglas, sino también seguirlas y ser un buen ejemplo».