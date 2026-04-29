Un pasajero fue bajado de un vuelo de Delta que cubría la ruta Miami-Atlanta tras negarse a terminar una llamada telefónica

Un pasajero del vuelo 1323 de Delta fue desembarcado en Miami tras negarse a finalizar una llamada telefónica antes del despegue (REUTERS)

Un incidente a bordo de un vuelo de Delta Air Lines con ruta Miami-Atlanta generó un retraso inesperado y puso en evidencia la estricta política de la compañía ante el comportamiento de los pasajeros. El episodio ocurrió el lunes, cuando un pasajero se negó a obedecer las indicaciones del personal y a finalizar una llamada telefónica antes del despegue, lo que desencadenó una serie de medidas que afectaron a todos los ocupantes del avión.

El vuelo involucrado, identificado como vuelo 1323 de Delta, tenía prevista su salida por la tarde desde el Aeropuerto Internacional de Miami con destino al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. Según relataron las autoridades y confirmó un vocero de la aerolínea, el conflicto se originó cuando el avión ya se encontraba rodando por la pista en preparación para el despegue. En ese momento, uno de los pasajeros decidió continuar conversando por teléfono, desoyendo las instrucciones de la tripulación, quienes le solicitaron en repetidas ocasiones que colgara el dispositivo, tal como lo exige la normativa vigente para ese momento del vuelo.

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La negativa del pasajero no fue un hecho aislado ni un simple olvido, de acuerdo al relato oficial. El portavoz de Delta detalló que el cliente adoptó una actitud conflictiva durante el intercambio con los miembros de la tripulación, negándose a cumplir con la orden de terminar la llamada telefónica. Este comportamiento fue considerado disruptivo y puso en alerta tanto al personal de cabina como al resto de los presentes. La situación, lejos de resolverse, escaló hasta el punto en que la confianza en el desarrollo seguro de la operación quedó comprometida, por lo que se tomó la decisión de regresar a la puerta de embarque.

Acciones de la tripulación y decisión de regresar a la puerta de embarque

El incidente obligó a la tripulación de Delta a regresar el avión a la puerta de embarque y retrasar la salida hacia Atlanta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reacción de la tripulación ante la negativa del pasajero fue inmediata y protocolar. Tras agotar los intentos verbales para que el cliente finalizara la llamada, los responsables del vuelo determinaron que la mejor opción era interrumpir el procedimiento de despegue. El avión, que ya había iniciado el rodaje por la pista, fue redirigido de vuelta a la puerta de embarque.

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El desembarque del pasajero conflictivo se realizó una vez que el avión estuvo detenido y asegurado en la terminal. Las autoridades aeroportuarias intervinieron para garantizar que el proceso se desarrollara de manera ordenada y sin nuevos incidentes. El resto de los pasajeros permaneció a bordo, a la espera de que se resolviera la situación para poder reanudar el viaje hacia Atlanta.

Durante todo el procedimiento, la prioridad de la tripulación fue mantener la seguridad y el orden en la cabina. La actuación rápida y coordinada evitó que el episodio se agravara o que surgieran situaciones de mayor tensión entre los ocupantes del avión. El desembarque del pasajero se realizó conforme a los protocolos establecidos para estos casos, que contemplan la colaboración con las autoridades aeroportuarias y la protección tanto de los pasajeros como del personal de la aerolínea.

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El accionar de la tripulación fue un ejemplo de la aplicación estricta de las normas de seguridad en la aviación comercial, especialmente en lo referido al uso de dispositivos electrónicos y la necesidad de cumplir con las indicaciones del personal durante todas las fases del vuelo.

Declaración oficial de Delta sobre el incidente y consecuencias para el vuelo

Delta ofreció disculpas a los pasajeros afectados por el retraso y reafirmó su compromiso con la seguridad aérea y el orden a bordo (REUTERS/Jeenah Moon)

Tras el incidente, un portavoz de Delta Air Lines ofreció una declaración oficial para explicar lo ocurrido y subrayar la posición de la compañía frente a este tipo de comportamientos. “La seguridad de nuestros clientes y tripulación es primordial, y Delta tiene tolerancia cero ante cualquier comportamiento disruptivo”, enfatizó el representante de la aerolínea.

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La declaración remarcó que la decisión de regresar a la puerta de embarque y desembarcar al pasajero conflictivo se tomó en función de salvaguardar la integridad de los viajeros y el personal. El portavoz señaló que la compañía mantiene un enfoque estricto respecto a las actitudes que puedan alterar el orden o poner en riesgo la seguridad del vuelo, y que todos los empleados están capacitados para actuar de manera inmediata ante cualquier situación que lo requiera.

Como consecuencia directa del episodio, el vuelo sufrió una demora considerable, ya que fue necesario completar el procedimiento de desembarque y realizar las verificaciones correspondientes antes de poder retomar la operación. La compañía reiteró su compromiso con la seguridad y la tranquilidad de sus pasajeros, remarcando que cada incidente de este tipo es atendido con la máxima seriedad.

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En respuesta a la pregunta sobre qué ocurre cuando un pasajero se niega a seguir las instrucciones del personal antes del despegue, la aerolínea puede ordenar el retorno a la puerta de embarque, desembarcar al pasajero y retrasar el vuelo hasta que se garantice la seguridad de todos los ocupantes.

Impacto en el horario y disculpas de la aerolínea a los pasajeros

El desenlace del incidente se reflejó en el horario de salida del vuelo. El vuelo 1323 de Delta despegó finalmente aproximadamente una hora después de la hora prevista, una vez que se completaron todos los procedimientos obligatorios y se aseguró la normalidad a bordo. Este retraso afectó a todos los pasajeros, quienes debieron esperar dentro del avión mientras se resolvía la situación.

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En su declaración, Delta Air Lines ofreció disculpas a los clientes tanto por la experiencia vivida como por el retraso ocasionado. La compañía aseguró que comprende las molestias que estos eventos pueden causar y reiteró su política de priorizar la seguridad por sobre cualquier otro aspecto operativo. Las disculpas reflejaron la intención de la aerolínea de mantener la confianza de los pasajeros y de actuar siempre en defensa del bienestar común.

La política de tolerancia cero ante el comportamiento disruptivo y las acciones rápidas del personal fueron elementos clave para resolver el episodio sin mayores consecuencias, aunque con el costo de una demora significativa en la operación programada.

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