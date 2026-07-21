Santiago Lange fue operado en Barcelona: el emotivo mensaje del Comité Olímpico Argentino

Santiago Lange y Cecilia Carranza Saroli tras ganar el oro en Río 2016 (Reuters)

Santiago Lange, uno de los mayores exponentes del deporte olímpico argentino, fue sometido a una intervención quirúrgica en Barcelona tras la detección de un nódulo en uno de sus pulmones. La operación, realizada en una clínica de la ciudad española donde reside, resultó exitosa: los especialistas extrajeron las células comprometidas y el pronóstico es alentador. El regatista, de 64 años, se recupera junto a su familia y permanece bajo control médico.

La noticia fue difundida por el Comité Olímpico Argentino (COA), que también emitió un mensaje de acompañamiento. “Toda la familia olímpica argentina acompaña a Santiago Lange y le desea una pronta recuperación. ¡Fuerza, Santiago!“, publicó el organismo. El COA subrayó que “a lo largo de su vida, Santiago nos enseñó que la verdadera grandeza no solo se mide por las medallas, sino también por la fortaleza, el coraje y la capacidad de sobreponerse a las adversidades”.

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La intervención ocurre en un contexto que evoca, inevitablemente, la historia más conocida de Lange: su batalla contra el cáncer de pulmón diagnosticado. En aquella oportunidad, debió someterse a una cirugía en la que le extirparon parte del órgano y el procedimiento se realizó el 22 de septiembre de 2015, el día de su cumpleaños número 54.

Nueve meses después, con el cuerpo aún en proceso de adaptación, viajó a Río de Janeiro para disputar sus sextos Juegos Olímpicos. Lo que siguió es parte del imaginario deportivo argentino: el oro olímpico en la clase Nacra 17, junto a Cecilia Carranza Saroli, el 18 de agosto de 2016.

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Desde su recuperación, Lange mantuvo una vida activa y controles médicos periódicos. Fue en uno de esos estudios de rutina donde los especialistas detectaron una nueva mancha, esta vez en el otro pulmón, lo que motivó la intervención inmediata en Barcelona.

El mensaje de apoyo del COA a Santiago Lange

Esa misma filosofía es la que el COA invocó en su comunicado más reciente: “Su histórica conquista de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, lograda apenas meses después de atravesar una difícil operación y un exigente proceso de recuperación, permanece como uno de los mayores ejemplos de resiliencia del deporte argentino”, señaló el organismo.

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El COA cerró su comunicado con un mensaje directo al regatista: “Hoy, toda la familia olímpica argentina está con vos, Santiago. Te deseamos una pronta recuperación y esperamos verte muy pronto nuevamente haciendo lo que más amas”.

La trayectoria del arquitecto naval abarca seis participaciones olímpicas. Antes del oro en Río, Lange había cosechado dos medallas de bronce en la clase Tornado junto a Carlos “Camau” Espínola: una en Atenas 2004 y otra en Pekín 2008. Su pasión por la vela arrancó a los seis años, de la mano de su padre, y se extendió durante más de cinco décadas de competencia.

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Su pasión lo llevó a nuevos desafíos y por eso, una vez recuperado, volverá trabajar de cara a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 junto a Mateo Majdalani y Eugenia Bosco, los regatistas que ganaron la medalla de plata en la clase Nacra 17 de multicasco mixto en los Juegos Olímpicos de París 2024.