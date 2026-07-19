Qatar fue la coronación de Messi: este Mundial es su obra maestra

Este domingo Messi disputa la tercera final del Mundo de su carrera

NUEVA YORK – El gigante aparece registrado con una altura de 1,70 metros (5 pies 7 pulgadas) y un peso de 72 kilos (159 libras), lo que siempre ha parecido un error tipográfico o tal vez un error administrativo. Durante dos décadas, Lionel Messi ha jugado como si las dimensiones habituales del fútbol no se aplicaran a él: reduce los campos, dobla los ángulos, convierte a los defensores en meros testigos y al balón en un accesorio obediente bajo su hechizo.

Es un atleta, sí, pero Messi es también un bailarín, ilusionista, maestro de ajedrez, visionario y creador. Ha hecho que los actos más imposibles del fútbol parezcan íntimos y casuales, como secretos compartidos solo entre su pie izquierdo y el césped. Ha pasado su carrera desafiando la física.

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Ahora, en el acto final más improbable, el delantero argentino desafía al tiempo.

Hace cuatro años, Messi parecía haber alcanzado el final que toda gran carrera busca. Levantó el trofeo de la Copa del Mundo en Qatar, silenció el último argumento y le entregó a Argentina el título que le había sido esquivo. Sus vitrinas ya necesitaban vitrinas, y ahora tenía la pieza que parecía completar su colección.

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Pero este domingo, Messi conducirá a Argentina a otra final de la Copa del Mundo, contra España, con la oportunidad de convertir a su país en el primero en 64 años en repetir como campeón. El mundo del fútbol pensó que su carrera había llegado a su punto máximo en 2022. De alguna manera, cuatro años después, el atleta más reconocido del planeta está de regreso en el partido más grande y visto del planeta, no como una figura ceremonial sino como la fuerza central del torneo.

A lo largo de cinco semanas este verano, el Messi de 39 años no ha parecido tener 39 años y se ha mostrado totalmente como Messi. Solo Kylian Mbappé, de Francia, ha marcado más que sus ocho goles. Sus cuatro asistencias son la segunda mayor cifra en el torneo. Sus explosiones siguen siendo fulminantes. Su velocidad punta sigue estando cerca de la de una pista olímpica. Se reserva más, juega con más inteligencia y toma mejores ángulos, lo que parecía casi imposible en un jugador que ya veía el juego antes que todos los demás.

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“Messi es un extraterrestre. Es un alien”, dijo John Strong, comentarista de Fox, sobre el capitán del equipo. “Hace cosas que no son posibles de replicar para los humanos”.

Bello de rosa

Lo que vino después de Qatar parecía, desde afuera, un epílogo. Siete meses después de ganar el Mundial, Messi se unió al Inter Miami, entonces el peor equipo de la Major League Soccer, vistiendo un tono de rosa que parecía anunciar un capítulo final más suave. Las suposiciones eran familiares: Estados Unidos como destino final, la MLS como el porche de retiro del fútbol, sol y salario y una última gira antes del ocaso.

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La liga ya había visto llegar estrellas veteranas antes: Thierry Henry, Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic, y, sobre todo, David Beckham, cuyo traspaso en 2007 a Los Angeles Galaxy ayudó a transformar la ambición de la MLS y eventualmente le dio la participación accionaria que condujo al Inter Miami. El experimento de Beckham sentó las bases para la obra maestra de Messi, pero incluso esa historia parecía enmarcar a Miami como el lugar adonde iba la realeza del fútbol después de que el drama central de sus carreras ya había pasado.

Pero si el mundo del fútbol se preguntaba cómo sería el capítulo final de Messi –si aún tendría la misma pasión después de Qatar, si Miami le quitaría filo, si el jugador más laureado de su época podría seguir encontrando algo por lo que luchar–, él nunca pareció compartir la preocupación.

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Tres días después de su presentación formal como jugador del Inter Miami, Messi acudió a una reunión con directivos del club luciendo un traje celeste claro y corbata rosa. El contrato ya estaba firmado. Allí estaban Beckham y Jorge Mas, copropietario del club, junto con Chris Henderson, director deportivo.

Messi tenía una pregunta, según relata el libro de Paul Tenorio “El efecto Messi”.

“Díganme todas las competiciones y trofeos que puedo ganar”, dijo.

Esa es la parte del capítulo estadounidense de Messi que resulta fácil pasar por alto bajo el espectáculo comercial. Los estadios llenos, los jerseys rosas, los números de streaming, los récords de patrocinio y las multitudes en carretera contaban una historia. La pregunta de Messi contaba otra. No había llegado solo para ser celebrado. Llegó para incrementar su récord.

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“El paso del tiempo ha llamado a su puerta, le ha mandado un mensaje de texto, un e-mail”, dijo Taylor Twellman, exdelantero de la selección estadounidense y analista de fútbol desde hace años. “Simplemente, él no contesta la llamada”.

Miami se transformó casi de inmediato de un equipo en último lugar a una atracción global. Mientras la MLS y el Inter Miami marcaban récords en asistencia, patrocinio, merchandising y crecimiento digital, Messi convirtió al club en el referente de la liga también dentro de la cancha: Miami logró el mejor récord de temporada regular en 2024 y ganó la MLS Cup en 2025, y Messi se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga en conseguir el premio MVP en años consecutivos. También alcanzó los 100 goles más rápido que cualquier otro jugador en la historia de la MLS.

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Ni siquiera los mayores soñadores de la liga imaginaron esta versión del efecto Messi: que el jugador que llegó a Miami después de Qatar seguía compitiendo y rindiendo al más alto nivel. El Comisionado de la MLS, Don Garber, lo calificó como “un regalo que sigue dando”.

“¿Quién esperaba que Leo fuera el máximo goleador del Mundial?”, dijo Garber. “El hecho de que juegue en la Major League Soccer es un sueño hecho realidad”.

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Caminando y acechando

Pero el Mundial no es la MLS. Sus fases finales reúnen a los jugadores más rápidos, fuertes y despiadados del fútbol, muchos de ellos lo suficientemente jóvenes como para haber crecido viendo los mejores momentos de Messi en YouTube. Eso es lo que hace que su verano parezca tan improbable: la edad debería hacer a los jugadores más pequeños –robarles velocidad, estrechar su influencia, alejarlos del centro del juego. Messi, que celebró su cumpleaños número 39 a las dos semanas del torneo, sigue proyectando una sombra gigante sobre toda la cancha.

“No sé qué argumento podría hacerse para decir que Messi no es el mejor de todos los tiempos”, dijo Strong, el comentarista. “El hecho de que haya vuelto cuatro años después, cuando todos pensamos que se retiraría en Qatar, y a la edad que tiene, jugando en la MLS, jugando como el mejor del mundo en nuestro país... no creo que podamos repetirlo y asombrarnos lo suficiente. Y aún así, no pueden detenerlo”.

La pregunta más difícil es cuánto de esto es de otro mundo y cuánto es adaptación.

Messi ya no es el mismo jugador que recorría sin descanso el frente de ataque del Barcelona durante un partido completo. Ya no corre con el mismo volumen ni intensidad constante. Según los datos de seguimiento de la FIFA en este torneo, aproximadamente el 64 por ciento de la distancia que recorre Messi en los partidos es caminando, y su promedio de unos 8 kilómetros (5 millas) por partido es el más bajo entre los jugadores de campo que disputan al menos 90 minutos. Los jugadores en posiciones similares promedian cerca de 10,6 kilómetros (6,6 millas) por partido, con más carrera que caminata.

No necesita presionar cada balón, ocupar cada espacio ni dominar físicamente cada partido. Su genialidad ahora es más selectiva. Ahorra energía, lee el campo, espera a que los defensores se inclinen hacia el lado equivocado, y aún tiene el estallido suficiente para crear ese medio paso que lo ha definido durante dos décadas.

“Aún no ha perdido su recta”, dijo Twellman, analista de la MLS para Apple. “Y la recta es su capacidad para hacer fallar a los defensores y buscar ese poco, esa media yarda o ese medio paso con el que obtiene ventaja”.

Eso, dijo Twellman, es donde la mente de Messi se ha vuelto tan importante como sus piernas.

“Cuando operas entre las orejas al nivel que él lo hace, puedes perder una zancada”, dijo Twellman, “y ya no necesitas estar correteando durante 90 minutos”.

La versión de Messi que camina y observa puede hacerlo parecer desconectado de las exigencias físicas del juego. Pero Twellman apunta a las estadísticas: Messi corrió 9,3 kilómetros (5,8 millas) en la victoria semifinal de Argentina ante Inglaterra y promedió unos 9,7 kilómetros (6 millas) por partido en la fase eliminatoria. Eso vino después de promediar alrededor de 5,6 kilómetros (3,5 millas) en la fase de grupos.

“Así que, obviamente,” dijo Twellman, “aceleró lo suficiente”.

Para Miami y la MLS, ese sueño ha sido tangible y cuantificable. Para Argentina, el sueño ha sido más delicado. Ha sido cuestión de extender la era Messi sin fingir que puede durar para siempre.

Messi nunca anunció Qatar como una despedida. Tampoco prometió que llegaría a 2026. En los años posteriores a la conquista del Mundial, su futuro con Argentina se volvió una pregunta que perseguía al equipo por todas partes: no porque alguien quisiera apresurarlo a salir, sino porque todos entendían que el capítulo más glorioso en la historia del fútbol del país vivía tiempo prestado.

La Copa América 2024 pareció, por un momento, mostrarle a Argentina cómo podría lucir el después. Messi sufrió una lesión muscular al inicio del torneo. Otros marcaron goles. Otros dieron un paso al frente. En la final, Messi salió en la segunda parte con el partido empatado y vio desde el banquillo, emocionado e impotente, cómo Argentina se imponía con el gol de Lautaro Martínez en el minuto 112. Habían ganado sin el centro de su universo en la cancha, y esa imagen pareció un avance. El relevo no le fue arrebatado a Messi, pero tal vez al fin fue compartido.

Pero Argentina no ha tratado su edad como motivo para pasar página. Lo ha tratado como un problema a resolver. El entrenador Lionel Scaloni armó un equipo que complementa a Messi en el ocaso de sus 30 años, en vez de pedirle que cubra cada centímetro del campo. Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul aportan las carreras, la presión y la protección. Julián Álvarez y Lautaro Martínez suministran piernas y agresividad en ataque. Messi sigue siendo el cerebro, la fuerza gravitacional, el único jugador alrededor del cual aún parece retorcerse cualquier plan defensivo.

Stu Holden, analista de Fox y exmediocampista de la selección estadounidense, dijo que el brillo de Messi reside en parte en su disposición a tomar “lo que el partido le da”. Contra Inglaterra, dijo Holden, Messi se abrió, atrajo defensores y se volvió asistente en lugar de definidor.

“Sabía que no iba a ser el goleador esa noche, pero se mostró feliz de ser el asistente”, dijo Holden. “Eso habla tanto de su inteligencia como cualquier otra cosa. Nunca es solo sobre Messi. Es también cuánto mejora y potencia al equipo”.

No marcó contra Inglaterra; no lo necesitó. En cambio, asistió en los dos goles argentinos que aseguraron el boleto a la final del domingo, demostrando una vez más que no existe un plan infalible.

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, recuerda uno de los primeros planes fallidos. El 15 de mayo de 2004, de la Fuente dirigía al juvenil del Sevilla en la Copa del Rey cuando vio al prodigio de la cantera del Barcelona, con el pelo casi hasta los hombros. Messi tenía 16 años. El Sevilla le asignó un defensor para seguirlo a todas partes.

Durante 70 minutos, funcionó. El partido iba sin goles. Luego, el encargado de marcar a Messi vio una tarjeta amarilla y tuvo que ser reemplazado.

“En 15 minutos, marcó cuatro goles”, dijo de la Fuente, mostrando cuatro dedos.

Dos décadas después, España, de todos los rivales, entiende la mitología a la que se enfrenta. Es el país en el que Messi se hizo Messi, adonde llegó como un niño de Rosario y se convirtió en el genio que definió al Barcelona. Ahora España es lo único que se interpone entre él y el final más extravagante que haya brindado el fútbol.

Excepto que esto, tampoco es realmente un final. Qatar supuestamente lo completaba. Miami debía suavizarlo. La edad debía reducir las posibilidades. En cambio, el jugador que llegó a Estados Unidos en busca de una vida más tranquila ha vuelto a encontrarse en el escenario más estridente del deporte.

Hace cuatro años, Messi llegó a la cima de la montaña, sin más cumbres por delante. Pero como es Messi, la gravedad nunca se aplicó realmente. Siguió mirando hacia arriba, volando hacia alturas que solo él pareció saber que existían.

© 2026, The Washington Post.