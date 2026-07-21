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Oriana Sabatini abrió el álbum íntimo de su boda con Paulo Dybala en su segundo aniversario

La influencer y escritora compartió fotografías del día en que sellaron su historia de amor ante más de 300 invitados

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Mujer de novia con velo, vestido blanco, guantes de encaje y collar. Hombre de traje oscuro, camisa blanca, corbata y flor. Ambos se abrazan y sonríen
Oriana Sabatini, vestida de novia, y Paulo Dybala, de traje, se miran y abrazan en una fotografía de su álbum de casamiento, utilizada para celebrar su aniversario.

La celebración de dos años de casados entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala se transformó en un evento digital. La influencer decidió abrir su álbum personal y compartir con sus seguidores una serie de fotos del día en que se unieron en matrimonio. El 20 de julio de 2024 marcó el inicio de esta nueva etapa en la vida de la pareja, una fecha que ahora es recordada con imágenes que reflejan la intimidad, la emoción y la alegría de aquella jornada.

Oriana utilizó su cuenta de Instagram para publicar las instantáneas, acompañadas de un mensaje simple y directo: “2 añitos de la noche más linda de todas”. En ellas, ambos aparecen intercambiando miradas, sonrisas y gestos de cariño, dejando al descubierto la complicidad que los une desde el inicio de su relación. Las imágenes rápidamente se viralizaron, generando una ola de comentarios y reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron junto a ellos este nuevo aniversario.

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Fotografía en blanco y negro de una pareja vestida de boda, ella con velo y ramo, él con traje, abrazados frente a un fondo liso
Oriana Sabatini y Paulo Dybala posan abrazados con sus atuendos de boda en un estudio fotográfico con fondo claro.

La boda de Oriana y Paulo se realizó en la estancia Dok Haras, situada en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. El lugar fue elegido para reunir a más de 300 invitados, entre familiares, amigos, figuras del espectáculo y del deporte, en un entorno que combinó elegancia y calidez. Las imágenes compartidas por la pareja ofrecen una mirada exclusiva a la ceremonia y a los momentos más especiales de la noche.

Uno de los elementos que más llamó la atención en las fotos fue el vestido blanco de Dolce & Gabbana que lució Oriana. La prenda, de líneas simples y sofisticadas, destacó la presencia de la novia en cada imagen, acompañada por detalles como los guantes de encaje y el tradicional velo. El futbolista, por su parte, optó por un traje oscuro y corbata blanca, mostrando su estilo clásico y sobrio.

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Dos fotos de boda. En la superior, novios saludan de pie a invitados en un pasillo decorado con flores. En la inferior, la pareja se besa en primer plano
Oriana Sabatini y Paulo Dybala, durante su boda, saludan a los invitados y se besan en un retrato cercano.

Entre las escenas más emotivas capturadas por la cámara, se encuentran el intercambio de anillos, las sonrisas al salir del salón y los abrazos espontáneos entre los recién casados. Las fotos también muestran la decoración del lugar, con una gran estructura floral suspendida sobre el pasillo central, que enmarcó el momento del “Sí quiero”. La atmósfera de la celebración se puede percibir en los gestos de alegría de los novios y en la reacción del público que los acompañó en cada paso.

La relación entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala comenzó en 2018, poco después del Mundial de Rusia. Durante los primeros meses, el vínculo creció en secreto, hasta que Dybala decidió dar el primer paso y contactó a Oriana a través de redes sociales. En ese entonces, ella se había separado recientemente de Julián Serrano, y la invitación del futbolista a salir marcó el inicio de una historia que se consolidó entre viajes y encuentros tanto en Italia como en Buenos Aires.

Dos fotografías verticales. Un hombre y una mujer se besan y abrazan en un vestidor de madera. La mujer lleva un vestido blanco con lazo en el pelo
Oriana Sabatini y Paulo Dybala se besan y abrazan en un vestidor de madera durante la celebración de su segundo aniversario de casados.

Con el paso del tiempo, la pareja hizo pública su relación y fue sumando momentos compartidos que reforzaron su unión. En 2023, dieron un paso más al comprometerse oficialmente, mostrando al público un nuevo capítulo en su historia de amor. La boda celebrada en 2024 fue la culminación de ese camino.

La pareja supo mantener la privacidad de muchos aspectos de su vida, pero eligió abrir las puertas de su intimidad en fechas especiales, como este segundo aniversario, a través de imágenes y recuerdos que muestran la naturalidad y la felicidad de su vínculo.

Hombre de traje oscuro y mujer vestida de novia con velo posan junto a un auto clásico negro, con un hombre mayor detrás. Muestran las manos unidas y alzadas
Oriana Sabatini y Paulo Dybala posan sonriendo frente a un auto clásico negro, tomados de la mano y con los brazos en alto, con un hombre mayor detrás, celebrando su segundo aniversario de casados.

En 2025, un año después de la boda, recibieron a su primera hija, Gia. El nacimiento de la niña sumó una nueva dimensión a la vida familiar de la pareja, que compartió la noticia con alegría en sus redes sociales. Gia se convirtió en el centro de las publicaciones y comentarios, reforzando el sentimiento de unión y plenitud que los caracteriza.

Un hombre en traje y una mujer con vestido de novia intercambian anillos y sostienen documentos, en una ceremonia con decoración floral blanca y asistentes
Oriana Sabatini y Paulo Dybala participan de su ceremonia de boda bajo una abundante decoración floral blanca.

La experiencia de la paternidad y la maternidad aparece como un eje fundamental en la nueva etapa de la pareja, quienes no dudaron en expresar la felicidad que les genera la crianza de Gia.

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Oriana SabatiniPaulo DybalaAniversario de boda2 años de casadosÁlbum íntimoRedes sociales

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