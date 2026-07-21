Jornada financiera: las acciones argentinas operaron en alza, pero también subió el riesgo país

Los ADR de empresas de servicios públicos y energía se afirmaron en Wall Street.

Un clima positivo para los negocios bursátiles en el exterior impulsó la suba de las acciones argentinas, que en el rubro energético también capturaron una nueva alza en los precios del petróleo, dadas las renovadas hostilidades en Medio Oriente.

Los principales índices de Wall Street avanzaron en un rango de 0,7% a 1,3%, mientras que el crudo se encareció más de 2 por ciento.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 1,8%, a 3.281.979 puntos. Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son negociados en dólares en Wall Street predominan las ganancias, encabezadas por Satellogic (+9,2%), Edenor (+5,4%), Cresud (+4,4%) y Pampa Energía (+3,6%).

“En la plaza financiera local, se vio un comportamiento mixto pero fuertemente selectivo: mientras la renta fija operó con leves tomas de ganancias (...), el panel de acciones voló impulsado por el sector energético. Las firmas de Oil & Gas y servicios públicos capitalizaron el avance del crudo Brent a máximos de cinco semanas y el sólido superávit de la balanza comercial energética semestral”, consideró Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

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Los bonos soberanos, que habían estado más firmes en las anteriores ruedas, tuvieron un cierre dispar, con un riesgo país de JP Morgan que avanzó seis unidades para la Argentina, en los 421 puntos básicos.

Asimismo, Moody’s subió la calificación de la deuda soberana argentina de Caa1 a B3 (equivalente a B- en Fitch y S&P) y cambió la perspectiva a Positiva.

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“La mejora de la calificación refleja nuestra evaluación de que el riesgo de default de Argentina ha disminuido de manera significativa porque la estabilización macroeconómica ha superado la etapa inicial de ajuste y se ha transformado en una mejora más duradera de los fundamentos crediticios. Los superávits fiscales sostenidos, la caída de la inflación y la continuidad de la liberalización económica fortalecen la credibilidad de las políticas y reducen la volatilidad macroeconómica”, argumentó Moody’s.

“Con esta decisión, las tres grandes calificadoras -Moody’s, S&P y Fitch- quedan alineadas en B- por primera vez en más de una década. Miles de mandatos institucionales que exigen dos o tres agencias, o que utilizan la calificación promedio, tienen desde hoy luz verde para invertir en Argentina”, afirmó el viceministro de Economía José Luis Daza.

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La Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación extraordinaria de bonos de este martes con suscripción en especie adjudicó un total de USD 1.895 millones, tras haber recibido ofertas por un total de 2.087 millones de dólares.

La colocación se dividió en un bono Dólar Linked al 31 de agosto de 2026 por USD 1.736 millones adjudicado, y otro títulos similar al 15 de diciembre de 2028 (TZVD8) por 159 millones de dólares.

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“El Tesoro canjeó el 45,17% de la emisión de la Lelink de julio, renovando USD 1.851 millones del stock. Las ofertas se concentraron casi en su totalidad en canjear por la Lelink de agosto, mientras que sólo USD 159 millones se adjudicaron en el bono a diciembre 2028″, precisaron los analistas de Puente.

“El canje no sólo buscaba despejar parcialmente los vencimientos de fin de mes, sino reducir la presión sobre el tipo de cambio que podría resultar del rollover de este bono al realizarse anticipadamente. Para fin de mes, quedan ahora $8,4 billones en vencimientos de pesos entre esta Lelink, Lecaps y Lecers”, continuó la nota de Puente.

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Wall Street y el petróleo, en alza

En el exterior las acciones estadounidenses subieron, mientras los inversores se preparaban para una avalancha de informes de ganancias corporativas de empresas tecnológicas en medio de señales de una reactivación en las acciones de semiconductores, con los nuevos aranceles estadunidenses a Canadá y las hostilidades en Medio Oriente también en el punto de mira.

El índice Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, subió un 1,3%, impulsado por el auge de los semiconductores antes de la publicación de los resultados de las grandes tecnológicas esta semana. El promedio Dow Jones Industrial avanzó un 0,7%, mientras que el S&P 500 ganó un 0,9% tras la caída de las acciones el lunes en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán.

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Los futuros del Brent del Mar del Norte para septiembre ganaron 2,4%, a USD 91,39 el barril, mientras que el contrato de referencia del WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos, también para septiembre, avanzó 2,5%, a 84,54 dólares.

El ascenso del crudo fue el fundamento de las ganancias de las acciones argentinas del sector de energía, como YPF (+1,6%, a USD 51,25), Vista Energy (+1,8%) y Tenaris (+1,6%).

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Laura Torres, directora de Inversiones IMB Capital Quants, aportó que “el comportamiento de las bolsas refleja una resiliencia notable y una clara actitud de los compradores de aprovechar las caídas previas, impulsados por la confianza en que el ciclo alcista tecnológico y la inteligencia artificial aún disponen de recorrido. Sin embargo, de cara a los próximos días, el mercado navegará bajo un escrutinio sumamente delicado con la combinación de la crisis energética en Oriente Medio, las represalias comerciales y arancelarias y la postura restrictiva de la Reserva Federal que podrían mantener una volatilidad elevada junto con los resultados de las gigantes tecnológicas de Estados Unidos”.

El dólar cortó una racha de cuatro alzas seguidas

El mercado de cambios negoció con un muy alto monto operado de USD 704,4 millones, oferta que contribuyó a una baja de 3,50 pesos o 0,2% del dólar mayorista, a 1.477,50 pesos.

Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, señaló que “la cotización operó con una tendencia bajista moderada y escalonada, encontrando sucesivos niveles de soporte. En la zona de $1.478 logró estabilizarse transitoriamente, aunque recién sobre el final de la rueda la presión vendedora consiguió imponerse”, con un piso intradiario en los 1.476 pesos.

El BCRA estableció un techo para las bandas cambiarias en los $1.832,54, con lo cual el tipo de cambio oficial quedó a 355,04 pesos o 24 por ciento.

El dólar mayorista cede ahora 4,50 pesos o 0,3% en julio, mientras que en 2026 mantiene una suba de solo $22,50 o 1,5%, frente a una inflación próxima a 18% en lo que va del año.

El dólar al público permaneció a 1.500 pesos para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.498,40 para la venta y $1.447,34 para la compra.

Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil, comentó que “el dólar financiero sigue sorprendentemente estable. MEP en torno a los $1.500 y futuros sin grandes sobresaltos reflejan que, por ahora, el mercado no espera un salto cambiario inmediato. La incógnita sigue siendo cuánto tiempo podrá sostenerse este equilibrio frente al calendario electoral y las necesidades de acumulación de reservas”.

El dólar blue subió cinco pesos o 0,3%, a $1.545 para la venta, en su tercer ascenso seguido, para alcanzar el precio más alto desde el 22 de octubre.

La divisa en esta plaza informal es tomada por las agencias de cambio a sus clientes a $1.525, esto es 75 pesos o 5,2% más que los $1.450 que pagan los bancos, brecha que justifica liquidar billetes atesorados en el comercio informal.

El Banco Central absorbió USD 45 millones con su participación cambiaria, el 6,4% de la oferta spot, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 112 millones, a 48.919 millones de dólares.