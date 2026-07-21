El torneo Apertura 2026: la Primera División de Fútbol de El Salvador estrena formato y apuesta por la modernización

La Liga GanaPlay Apertura 2026 abrirá una nueva etapa en la Primera División de El Salvador con cambios estructurales y logísticos./ (FESFUT)

La Primera División de Fútbol de El Salvador se prepara para dar inicio a una nueva era con el arranque del torneo Apertura 2026, que llega bajo el nombre de Liga GanaPlay y una serie de cambios estructurales y logísticos que buscan modernizar la competición y fortalecer el espectáculo en los estadios y en la televisión.

En este contexto, el balón volverá a rodar en el estadio Óscar Alberto Quiteño de Santa Ana, donde FAS, el campeón vigente, enfrentará a Municipal Limeño a partir de las 7:30 de la noche, marcando el inicio de una temporada que promete innovaciones y mayor atractivo para la afición.

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El lanzamiento oficial de la Liga GanaPlay Apertura 2026 fue encabezado este día por el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele, quien estuvo acompañado por directivos, presidentes de clubes, patrocinadores y miembros de la prensa deportiva.

Durante la presentación, Bukele destacó la sinergia entre la federación y la Primera División, resaltando que, como resultado de la gestión conjunta, se han conseguido tres millones de dólares para el desarrollo del torneo.

Además, se anunció un acuerdo con una televisora local por USD 1.5 millones para la transmisión de los encuentros, cifra que podría ajustarse en función de la cantidad de equipos participantes.

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El presidente de la FESFUT, Yamil Bukele, informó los cambios del torneo Apertura 2026 esta mañana./ (FESFUT)

Entre los principales cambios del nuevo formato, la FESFUT confirmó que habrá premios de USD 20,000 para el primer lugar y USD 15,000 para el segundo lugar de las vueltas de clasificación, incentivando así la competitividad desde el arranque del torneo.

René Ayala, presidente de la Primera División, detalló que se implementará la ventaja deportiva en las series de eliminación, una medida que pretende recompensar el rendimiento de los equipos durante la fase regular.

Otra de las novedades consiste en la obligatoriedad para los clubes de mantener al menos 90 minutos por partido a un jugador juvenil en cancha, una apuesta por fortalecer el desarrollo de talento local. Asimismo, el calendario se ha ampliado para incluir partidos los días viernes, diversificando así la oferta futbolística para los aficionados. En cuanto a la reglamentación de extranjeros, se estableció que cada club podrá inscribir hasta cuatro futbolistas foráneos, una cifra que busca equilibrar la competitividad sin frenar el desarrollo de los jugadores nacionales.

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La modernización también llegará a los estadios. Tras varios años de restricción, se anunció el regreso de la venta de cerveza en los recintos deportivos, aunque bajo estrictos protocolos de supervisión a cargo de comisarios designados para cada partido. La venta estará permitida hasta el inicio del segundo tiempo, buscando garantizar un ambiente seguro y controlado para las familias y la afición.

El nuevo formato de la Liga GanaPlay incorporará ventaja deportiva en las series de eliminación para premiar el rendimiento en la fase regular, según informaron las autoridades./ (FESFUT)

En materia tecnológica, el presidente de la FESFUT confirmó que el protocolo de Football Video Support (FVS) será financiado por patrocinadores gestionados directamente por la Federación, lo que permitirá la implementación del sistema de asistencia por video en todos los partidos del torneo. Además, se garantizó la transmisión televisiva de los 290 partidos de la temporada, ampliando así el alcance del fútbol salvadoreño a todo el país y la diáspora.

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El Apertura 2026 marca también un paso adelante en la gestión de recursos y la transparencia. Bukele subrayó que la federación ha trabajado para asegurar fuentes de financiamiento que permitan la sostenibilidad del torneo y brinden mayor certidumbre a los clubes participantes. El acuerdo con la televisora y la gestión de patrocinadores forman parte de una estrategia integral para profesionalizar la liga y mejorar la experiencia tanto para los equipos como para el público.

La expectativa crece entre aficionados, jugadores y dirigentes ante el inminente inicio del nuevo campeonato, que llega con la promesa de mayor espectáculo, mejores condiciones para los clubes y un entorno más seguro y moderno en cada estadio.

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Con estos cambios, la Liga GanaPlay Apertura 2026 se consolida como un proyecto de renovación profunda para el fútbol salvadoreño, apostando por la innovación y el desarrollo sostenido de la Primera División.