Las alucinantes postales de Natalia Oreiro desde Machu Picchu con Ricardo Mollo y su hijo Atahualpa

La actriz estuvo en la antigua ciudad Inca y mostró las ruinas (Video: Instagram)

En medio de la vorágine por la final del Mundial 2026, en una pausa en la agenda de ambos, Natalia Oreiro y Ricardo Mollo armaron las valijas y, junto a Merlín Atahualpa Mollo, el hijo que tienen en común, viajaron a Perú para conocer uno de los lugares más emblemáticos del país y cargado de historia. La actriz uruguaya compartió las primeras fotos de las vacaciones familiares en sus redes sociales.

“Feliz día de la amistad”, escribió la actriz que grabó dos videos para sus stories que captaron toda la belleza del destino. La cámara enfocó las vías que desaparecían entre la vegetación densa, con el sello metálico de la compañía ferroviaria apoyado sobre la madera pulida de una mesa y los barrotes dorados de la ventana en primer plano. Para musicalizar esas imágenes eligió “Intensamente”, de Los Saicos, banda peruana de culto de los años 60, un gesto que los seguidores más atentos no pasaron por alto.

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Machu Picchu es la antigua ciudadela inca levantada en el siglo XV a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, en la región de Cusco. La Unesco la declaró Patrimonio de la Humanidad en 1983 y en 2007 fue votada como una de las siete maravillas del mundo moderno. Cada año recibe a cientos de miles de visitantes que llegan, en su mayoría, por la misma vía que usó Oreiro: el tren que parte desde Ollantaytambo.

Natalia eligió Perú para sus vacaciones familiares y tuvo la oportunidad de conocer Machu Pichu

Chaleco, sombrero, cartera y zapatos cómodos fueron los elegidos por Natalia para conocer Machu Pichu

La actriz se mostró feliz de estar en las ruinas de la ciudad

Una vez arriba, la actriz recorrió el sitio con calma y lo registró desde distintos puntos. La foto más abarcadora del carrusel muestra la ciudadela entera: las terrazas escalonadas, los recintos de granito gris, los espacios verdes del sector central y, al fondo, el Huayna Picchu recortado contra un cielo cargado de nubes blancas. En otra imagen aparece sentada en la ladera de pasto seco, con las ruinas desplegadas a sus espaldas y la montaña dominando el horizonte, mirando hacia un costado con una sonrisa amplia.

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Hay también un retrato desde adentro de la ciudadela: apoyada contra el marco de una de las ventanas trapezoidales de piedra características de la arquitectura inca, sostiene el ala de su sombrero con una mano y mira hacia afuera. La piedra rugosa del muro enmarca la imagen.

Para todo el recorrido, Oreiro armó un look que conversaba con el paisaje sin forzarlo. El centro fue un sombrero de fieltro verde lima con una cinta de diseño geométrico andino en tonos verde oscuro y blanco, con pequeños remaches dorados, que apareció en cada una de las fotos. Debajo, una camisa de lino celeste con bordados blancos de flores pequeñas y mangas amplias, combinada con un chaleco rosa fucsia de estampado floral en verde y negro. Una pulsera roja fina en la muñeca, un pañuelo lila con apliques de flores bordadas en rojo, verde y amarillo, y calzado de trekking marrón completaron el conjunto.

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Ricardo, Merlín y Natalia disfrutaron de un día en las ruinas de la ciudad

La ciudad de Machu Pichu bajo la lente de Oreiro

Natalia posó con la ciudad Inca de fondo (Instagram)

El viaje no fue en solitario. Una de las fotos del feed la muestra de espaldas junto a Ricardo y Merlín, los tres sentados en el borde de una terraza elevada con los brazos entrelazados, sin mirar a la cámara, con la ciudadela abriéndose abajo y el Huayna Picchu al fondo.

El carrusel cerró con un primer plano: la actriz sostiene el ala del sombrero verde lima, apoyada contra la piedra de uno de los muros, con el cielo azul y las cumbres andinas cerrando el fondo. En el pie de la publicación sumó emojis de montañas y corazones. En los comentarios no tardaron en destacar el look de Oreiro y la belleza del paisaje que mostró en las fotos y videos que compartió de su día en las ruinas.

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