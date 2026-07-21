Ciencia

Por qué se reciben descargas eléctricas al tocar objetos y qué descubrió la ciencia

Un fenómeno presente en decenas de situaciones cotidianas acumula preguntas sin respuesta entre los físicos, que hallaron nuevas variables capaces de alterar todo lo que se creía saber sobre la electricidad estática y su comportamiento

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Un suéter de lana doblado con rayas grises, rojas y azules, un peine de plástico rojo, una bolsa plástica azul y otra gris, con pelusas y fibras.
El fenómeno que se siente al tocar una manija o al sacarse una prenda sigue sin una explicación completa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentir una pequeña descarga después de tocar una puerta o al quitarse un suéter es una experiencia común que suele pasar desapercibida.

Detrás de este fenómeno se encuentra la electricidad estática, una manifestación física que continúa desconcertando a la ciencia. Nuevas investigaciones muestran que este fenómeno sigue siendo un misterio, aunque su impacto en la vida cotidiana resulta innegable.

Según reportó la revista científica Nature, los científicos todavía indagan sobre cómo y por qué se generan estas cargas eléctricas en objetos aparentemente neutros. Las descargas eléctricas no solo provocan molestias, sino que pueden afectar sistemas electrónicos y procesos industriales, lo que demuestra la importancia de comprender este fenómeno.

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Qué es la electricidad estática y por qué sigue intrigando a los científicos

Infografía con ilustraciones y texto sobre electricidad estática, incluyendo una mano que toca un picaporte con chispa, y secciones de origen, impacto y prevención.
La infografía explica el origen, impacto diario y prevención de la electricidad estática en objetos y personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La electricidad estática se origina cuando materiales adquieren una carga eléctrica tras el contacto o la fricción con otros objetos. Este desequilibrio puede provocar descargas perceptibles, sobre todo en ambientes secos o cuando se usan prendas sintéticas. Los electrones se transfieren entre los materiales, dejando uno con exceso y otro con déficit de carga.

De acuerdo con el artículo, investigadores descubrieron que los materiales “recuerdan” los contactos previos con otros. Esta memoria influye en el modo en que se transfiere la carga en encuentros siguientes. Además, se identificó que algunas moléculas superficiales, principalmente las que contienen carbono, pueden determinar el sentido en el que fluye la carga eléctrica. Esto explica en parte por qué la electricidad estática se manifiesta de distintas formas en objetos similares.

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El físico experimental Scott Waitukaitis, citado por Nature, explicó que los experimentos recientes evidenciaron patrones inesperados. “No estoy seguro de que estemos simplificando las cosas, pero estamos haciendo lo necesario para comprender este proceso”, afirmó. Las investigaciones muestran que la historia previa de los materiales y su composición superficial influyen directamente en la generación de cargas.

Cómo afecta la electricidad estática la vida diaria y la tecnología

Primer plano de dos manos con los dedos índices a punto de tocarse, mostrando una chispa de electricidad estática azul brillante entre ellos.
Los experimentos reportados por Nature indican que el historial de fricción y contacto modifica cómo se transfiere la energía entre superficies (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno no solo genera descargas al tocar puertas o prendas, sino que representa un desafío para la industria y la tecnología. Según la investigación, el patrón puede dañar componentes electrónicos sensibles y causar fallos en equipos informáticos o de comunicación. Además, puede provocar explosiones o incendios en entornos industriales donde se manipulan materiales inflamables.

En la vida cotidiana, se observa al quitarse un suéter de lana, caminar sobre una alfombra sintética o manipular bolsas de plástico. Estas situaciones son más frecuentes en ambientes secos, ya que la humedad baja facilita la acumulación de carga en las superficies de los objetos y el cuerpo humano. El fenómeno también explica por qué la ropa recién salida de la secadora se adhiere, o por qué peinarse con un peine de plástico puede levantar el cabello.

Qué se puede hacer para minimizar sus efectos y ejemplos comunes

Aunque la ciencia continúa investigando los mecanismos completos de la electricidad estática, existen estrategias simples para reducir su impacto. Tocar superficies metálicas conectadas a tierra, vestir prendas de algodón o lino y mantener la piel hidratada ayudan a evitar descargas. El uso de humidificadores en interiores disminuye la posibilidad de acumulación de carga.

Primer plano de un dedo tocando un objeto metálico cilíndrico, produciendo chispas eléctricas azules brillantes en el punto de contacto.
Los trabajos recientes identificaron que ciertos compuestos superficiales orientan la transferencia de electrones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo científico señala que la electricidad estática está presente en muchas situaciones cotidianas: luces que parpadean tras caminar sobre alfombras, prendas que se adhieren entre sí, o pequeñas descargas al salir del coche y tocar la puerta.

En el entorno laboral, los separadores plásticos suelen pegarse por el mismo motivo. En entornos industriales, la electricidad estática obliga a tomar medidas de protección adicionales para evitar daños en equipos y prevenir accidentes.

La ciencia avanza en la comprensión de este fenómeno, identificando nuevas variables que desafían el conocimiento tradicional. Cada descarga inesperada recuerda que una fuerza invisible acompaña a las personas en innumerables momentos del día.

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