Panamá

Fitch prevé que Panamá crecerá 4% en 2026, pero alerta sobre el peso de la deuda pública y el fenómeno de El Niño

La calificadora destaca el impulso del Canal, la construcción y el comercio, aunque advierte que el elevado costo de los intereses, el desempleo y la consolidación fiscal siguen siendo desafíos para el país

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Fitch Ratings proyecta que la economía panameña crecerá 4% en 2026, impulsada por el Canal de Panamá, la construcción y el comercio. REUTERS/Enea Lebrun
Fitch Ratings proyecta que la economía panameña crecerá 4% en 2026, impulsada por el Canal de Panamá, la construcción y el comercio. REUTERS/Enea Lebrun

La calificadora internacional Fitch Ratings considera que la economía panameña mantendrá uno de los mejores desempeños de América Latina durante este año, con un crecimiento proyectado del 4%, impulsado por el Canal de Panamá, la construcción y el comercio.

Sin embargo, la agencia advierte que el país aún enfrenta importantes desafíos relacionados con el aumento de la deuda pública, el desempleo, la informalidad y la sostenibilidad del ajuste fiscal.

En una actualización sobre la situación crediticia de Panamá, publicada el 16 de julio, Fitch mantuvo su perspectiva estable para la calificación soberana de largo plazo en moneda extranjera de BB+, aunque aclaró que el documento no constituye una nueva acción de calificación, sino una actualización del análisis realizado previamente.

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La firma destacó que el producto interno bruto panameño creció cuatro coma ocho por ciento durante el primer trimestre de 2026, luego de haber registrado una expansión del 4.4% en todo 2025.

La calificadora considera que la eventual reapertura de Cobre Panamá podría añadir alrededor de 2 puntos porcentuales al crecimiento económico del país. REUTERS/Tarina Rodriguez
La calificadora considera que la eventual reapertura de Cobre Panamá podría añadir alrededor de 2 puntos porcentuales al crecimiento económico del país. REUTERS/Tarina Rodriguez

El desempeño estuvo respaldado principalmente por el sector transporte, favorecido por el aumento de la demanda de tránsito a través del Canal de Panamá debido al conflicto en Oriente Medio, además del dinamismo de la construcción y el comercio.

No obstante, Fitch advierte que el crecimiento económico continúa conviviendo con problemas estructurales, entre ellos una tasa de desempleo del 10.4% y elevados niveles de informalidad laboral, factores que siguen limitando una recuperación más equilibrada.

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Uno de los temas que más atención dedica el informe es el futuro de la mina Cobre Panamá. La calificadora señala que la auditoría independiente divulgada en junio concluyó que el proyecto cumple en gran medida con sus obligaciones legales, ambientales y operativas, aunque identificó algunas deficiencias importantes.

Añade que el gobierno del presidente José Raúl Mulino evalúa distintas alternativas para reabrir la mina, incluso mediante un esquema de propiedad estatal que evitaría la aprobación legislativa.

El informe advierte que la deuda pública y el elevado costo del pago de intereses seguirán siendo uno de los principales desafíos para las finanzas del Estado panameño. REUTERS/Dado Ruvic
El informe advierte que la deuda pública y el elevado costo del pago de intereses seguirán siendo uno de los principales desafíos para las finanzas del Estado panameño. REUTERS/Dado Ruvic

De concretarse la reapertura, Fitch estima que podría aportar alrededor de 2 puntos porcentuales adicionales al crecimiento económico, equivalente al impacto perdido tras el cierre de la mina entre 2023 y 2024.

En materia fiscal, la agencia considera que la consolidación de las finanzas públicas avanza conforme a lo previsto y estima que Panamá podrá cumplir este año la meta de déficit del Sector Público No Financiero de 3.5% del PIB.

Sin embargo, advierte que parte de esa mejora responde a factores temporales, como la venta extraordinaria de terrenos al Canal de Panamá y nuevos recortes en la inversión pública, cuya sostenibilidad todavía genera interrogantes debido a que algunos pagos simplemente fueron postergados.

Fitch también observa que las reformas estructurales planteadas por el Gobierno no han logrado avances significativos. Entre ellas menciona la modificación del mandato constitucional que destina el 7% del PIB al presupuesto educativo y los incrementos automáticos de salarios del sector público.

Fitch mantiene una perspectiva estable para Panamá, aunque identifica riesgos asociados al financiamiento, el desempleo, la informalidad y un eventual fenómeno de El Niño. EFE/ Carlos Lemos
Fitch mantiene una perspectiva estable para Panamá, aunque identifica riesgos asociados al financiamiento, el desempleo, la informalidad y un eventual fenómeno de El Niño. EFE/ Carlos Lemos

Además, resalta que la administración ha descartado aumentos generalizados de impuestos, pese a que Panamá mantiene una de las recaudaciones tributarias más bajas de la región, equivalente al 7% del PIB.

Otro de los focos del informe es el incremento del endeudamiento público. Según Fitch, la deuda bruta del gobierno general aumentó hasta 65,7% del PIB en 2025, frente al 62,5% registrado un año antes.

Aunque la consolidación fiscal debería moderar ese crecimiento y estabilizar la deuda a partir de 2027, la calificadora advierte que el peso del servicio de intereses seguirá siendo elevado y cercano al 20% de los ingresos del Gobierno, muy por encima del promedio regional.

La agencia también llama la atención sobre la estrategia de financiamiento del Gobierno, que continúa dependiendo en gran medida de préstamos externos. Durante este año Panamá obtuvo un crédito equivalente a 1.400 millones denominado en yenes japoneses con garantías multilaterales y otro préstamo por 2.300 millones de francos suizos, además de regresar a los mercados internacionales de capital para operaciones de manejo de pasivos.

La agencia destaca que el Canal de Panamá continúa beneficiándose del aumento en la demanda de tránsitos, favorecida por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Archivo
La agencia destaca que el Canal de Panamá continúa beneficiándose del aumento en la demanda de tránsitos, favorecida por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Archivo

Si bien esta estrategia busca reducir el costo financiero, Fitch advierte que incrementa la exposición a riesgos cambiarios y de refinanciamiento en los próximos años.

Finalmente, el informe identifica como uno de los principales riesgos para la economía panameña la posible aparición de un episodio de El Niño durante este año. La calificadora recuerda que el fenómeno climático de 2023 y 2024 redujo significativamente los niveles de agua que alimentan el Canal de Panamá y obligó a restringir los tránsitos.

No obstante, reconoce que la Autoridad del Canal ha logrado mantener las operaciones normales gracias a una gestión preventiva del recurso hídrico-

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