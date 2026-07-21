El reconocimiento que le realizarán Boca Juniors, Tigre y Lanús a la selección argentina en la Copa Sudamericana

Lionel Messi, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul se retiran del campo de juego tras la final del Mundial 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

Pasó el Mundial 2026 y la Argentina terminó como subcampeona, siendo la mejor selección de Conmebol en el certamen ecuménico que se celebró en México, Estados Unidos y Canadá. A raíz de este logro, la AFA adelantó que los equipos argentinos que participan de la Copa Sudamericana le rendirán un tributo a la Scaloneta por la exitosa participación en la reciente Copa del Mundo.

“El Presidente de la AFA, Claudio Tapia, agradece a la Conmebol; a su Presidente, Alejandro Domínguez; y a su secretario General, José Astigarraga, la autorización recibida para que los clubes argentinos que disputan los playoffs de Copa Sudamericana puedan portar una bandera en agradecimiento al seleccionado nacional por el subcampeonato del mundo”, publicó la casa madre del fútbol argentino en un comunicado institucional. Además, Chiqui Tapia publicó en su cuenta que además del mencionado homenaje se hará un minuto de aplausos en todas las canchas del fútbol argentino para agradecer a Messi, Scaloni y a todos los miembros de la Selección.

PUBLICIDAD

Este gesto de agradecimiento a la Selección se verá por primera vez esta tarde, a las 19.00, en Montevideo. Allí, Tigre visitará a Nacional de Uruguay por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, al cual el conjunto argentino accedió luego de terminar segundo en el Grupo A. En tanto que el Bolso, llega a este duelo por haber culminado tercero en el Grupo B de la Copa Libertadores. El ganador de esta llave se enfrentará a Montevideo City Torque en los octavos de final.

El posteo de la AFA sobre el reconocimiento que le harán los clubes argentinos que jueguen los playoffs de la Copa Sudamericana a la selección argentina (@afa)

El posteo de Chiqui Tapia por los homenajes del fútbol argentino a la Selección (@tapiachiqui)

El miércoles 22 de julio, en La Fortaleza, Lanús saldrá a la cancha para medirse en la ida de los 16avos de final de la Sudamericana frente a Cienciano de Perú y sus jugadores también portarán la bandera en reconocimiento a la Selección. El Granate, campeón en le edición 2025 del certamen que organiza la Conmebol, no pudo avanzar a los octavos de la Libertadores y, tras quedar tercero en su zona, y tendrá la chance de seguir en carrera. Si avanza, los de Mauricio Pellegrino jugarán ante Botafogo en la siguiente instancia.

PUBLICIDAD

Por último, Boca Juniors -tampoco pudo pasar de ronda en la Copa Libertadores- saldrá al terreno de juego de La Bombonera con el reconocimiento para la selección argentina cuando, desde las 21.30, reciba al O’Higgins de Chile. La particularidad de este encuentro es que Leandro Paredes, integrante de la Scaloneta, podría ser uno de los portadores de la bandera en caso de que comience como titular el encuentro. El mediocampista de 32 años se entrenó esta mañana con sus compañeros y está a disposición del Vasco Arruabarrena.

De avanzar de ronda, el Xeneize se medirá ante Recoleta FC de Paraguay, equipo que eliminó a San Lorenzo de la fase de playoffs de la Copa Sudamericana. En el camino de Boca podría cruzarse River Plate en semifinales, siempre y cuando ambos sigan pasando sus respectivos cruces.

PUBLICIDAD

Claudio Tapia abraza a Lionel Messi en la entrega de premios tras la final del Mundial 2026 (REUTERS/Hannah Mckay)