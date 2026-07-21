Black Eyed Peas vuelve a Argentina después de 16 años: de su amor por el país al repaso de todas sus visitas

Black Eyed Peas confirmó su regreso a la Argentina con un show el 4 de septiembre en el Movistar Arena de Buenos Aires

Black Eyed Peas confirmó este martes su regreso a la Argentina tras 16 años, con un show programado para el 4 de septiembre en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el marco de su gira mundial “Black Eyed Peas Summer Tour”. La última vez que el grupo pisó suelo argentino fue en 2010, cuando llenó el estadio de GEBA durante el “The E.N.D. World Tour”.

El trío integrado por will.i.am, apl.de.ap y Taboo llega en un momento activo de su agenda internacional. Antes de la fecha porteña, la cual contará con la producción de DF Entertainment, el grupo recorre Europa con presentaciones en Francia, Croacia, Inglaterra, Polonia, Lituania, Dinamarca y Eslovaquia, entre otros países. La gira incluye escenarios de gran capacidad, como el Paris La Défense Arena, donde el grupo agotó localidades.

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La banda visitó el país en numerosas ocasiones, siendo la primera de ellas en 2005 como parte del festival Pepsi Music. Al año siguiente regresaron otra vez en el marco del mismo festival, el cual se desarrolló en el estadio Obras.

Así las cosas, cuatro años después se produjo su mayo show en la ciudad. En 2010, el grupo realizó su propio show en el estadio GEBA.

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La vuelta de Black Eyed Peas a la Argentina llega después de 16 años, tras su última presentación en GEBA durante el The E.N.D. World Tour de 2010

La trayectoria de Black Eyed Peas abarca más de tres décadas. El grupo acumula seis premios Grammy, más de 35 millones de discos vendidos y 120 millones de singles comercializados en todo el mundo. Su irrupción masiva llegó con Elephunk (2003), disco que incluyó “Where Is the Love?” —con la colaboración de Justin Timberlake—, “Shut Up” y “Let’s Get It Started”. Le siguieron Monkey Business (2005), con “Pump It”, “Don’t Phunk with My Heart” y “Don’t Lie”, y The E.N.D. (2009), que aportó “Boom Boom Pow” e “I Gotta Feeling”. El ciclo de esa etapa se completó con The Beginning (2010), que sumó “The Time (Dirty Bit)” y “Just Can’t Get Enough”.

Uno de los momentos más recordados de esa era fue el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XLV en 2011, donde el grupo se presentó ante una audiencia global de cientos de millones de personas, lo que consolidó su lugar en la historia de la música popular contemporánea.

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El recital de Black Eyed Peas en Buenos Aires forma parte de la gira mundial Black Eyed Peas Summer Tour y tendrá producción local de DF Entertainment

Con la salida de la cantante Fergie —quien integró el grupo durante 15 años— y la incorporación de J. Rey Soul, Black Eyed Peas inició una nueva etapa. Masters of the Sun Vol. 1 (2018) marcó el punto de partida de esa transición, y Translation (2020) profundizó el giro hacia la música latina con colaboraciones junto a J Balvin, Ozuna, Shakira, Maluma y Daddy Yankee. De ese álbum surgió “RITMO”, que superó los mil millones de reproducciones. Elevation (2022) continuó esa línea con canciones como “Don’t You Worry” —junto a Shakira y David Guetta— y “Simply the Best”, con Anitta y El Alfa.

Hace apenas unas semanas, en los American Music Awards 2026, Fergie reapareció junto a will.i.am, apl.de.ap y Taboo para recibir juntos, como los cuatro integrantes históricos de los Black Eyed Peas, el premio a la Mejor Canción del Recuerdo por “Rock That Body”, el éxito de 2010 que ha resurgido gracias a TikTok y las redes sociales.

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Will.i.am, apl.de.ap y Taboo llegarán a la fecha en Argentina después de una serie de conciertos de Black Eyed Peas en Europa, con escalas en Francia, Croacia e Inglaterra

Cuando los Black Eyed Peas fueron anunciados como ganadores de su categoría, el público estalló en aplausos al ver que Fergie también subió a la plataforma. La cantante de 51 años tomó el micrófono durante el discurso de aceptación y dedicó el premio a los fans del grupo y, especialmente, a su hijo Axl, de 12 años, fruto de su relación con el actor Josh Duhamel.

Fergie junto a los miembros de Black Eyed Peas, will.i.am, Apl.de.ap y Taboo, en el escenario de los American Music Awards (AMAS 2026)

“Qué momento”, dijo Fergie frente al público. “Quiero agradecer a todos los fanáticos por votar para que yo pueda estar aquí con mis amigos de toda la vida y hermanos, los Black Eyed Peas. En honor a esta canción especial, esta era, ‘Rock That Body’. Hay tantos recuerdos a lo largo del camino con esa canción”, expresó.

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La intérprete de “Big Girls Don’t Cry” también destacó el papel de las plataformas digitales en el resurgimiento del tema. “Quiero agradecer a todos los que hicieron TikToks y videos en Instagram y que hicieron posible este momento para que mi hijo pusiera nuestra canción en su playlist”, destacó. “Finalmente puedo decir esto en televisión: ¡Hola, Axl! ‘Rock That Body’, ¡lo logramos!”.