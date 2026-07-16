Estados Unidos podría enfrentar la mayor escasez de mano de obra de la historia

Estados Unidos enfrenta una escasez de mano de obra que expertos y empresas describen como la mayor de su historia, por encima del impacto de la inteligencia artificial en los trabajos de nivel inicial (REUTERS/Mike Blake)

Los recién graduados universitarios se quejan de que no pueden encontrar trabajos de nivel inicial porque la inteligencia artificial está tomando el control.

Sin embargo, el reclutador tecnológico Matt Walsh y otros expertos afirman que el crecimiento de la IA y la dificultad para encontrar trabajos de nivel inicial ocultan un problema mayor: Estados Unidos se enfrenta a lo que se prevé que se convierta en la mayor escasez de mano de obra de su historia.

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En sectores como la producción de semiconductores, el problema no es la IA ni la escasez de puestos de trabajo, afirmó Walsh, director ejecutivo de Blue Signal, una empresa de selección de personal con sede en Phoenix.

“Es ridículo”, dijo. “Simplemente no hay suficiente gente”.

Los economistas advierten que el creciente problema laboral, debido en parte a la escasez de mano de obra cualificada y a los cambios demográficos, será de gran magnitud y tendrá repercusiones más allá del sector tecnológico.

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El desajuste entre las carreras que eligen los graduados universitarios y los puestos que las empresas no logran cubrir agrava el déficit de talento en sectores como salud y tecnología (REUTERS/Amira Karaoud)

Según el Centro de Educación y Fuerza Laboral de la Universidad de Georgetown, esta situación “podría perjudicar la economía estadounidense durante los próximos años”. Lightcast, una empresa de datos del mercado laboral, la califica como “la mayor escasez de mano de obra que el país haya visto jamás”.

JPMorgan Chase advierte sobre el riesgo para la seguridad nacional que supone “un déficit generalizado de talento que limita la capacidad del país para desarrollarse, competir y proteger sus intereses”.

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Habrá escasez de decenas o incluso cientos de miles de enfermeros, médicos, profesores, ingenieros, farmacéuticos, consejeros de salud mental, trabajadores de la construcción y mecánicos de aviones, trabajos que la IA generalmente no puede realizar.

“Todas estas personas que mantienen el funcionamiento de una sociedad son precisamente las que nos van a faltar”, dijo Ron Hetrick, economista principal de Lightcast.

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Entre las tendencias que condujeron a esta situación se encuentra un desajuste entre las carreras que eligen los graduados universitarios y los puestos de trabajo que las empresas tienen dificultades para cubrir.

Por ejemplo, hay muchos menos estudiantes que se especializan en áreas relacionadas con la salud de los que se necesitan para satisfacer la demanda.

La caída de la matrícula universitaria, la menor inmigración y la salida de personas del mercado laboral por cuidado infantil, adicción o jubilación anticipada profundizan la crisis laboral (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

“Hemos introducido a muchísimos jóvenes en el mundo de los negocios y las finanzas, cuando lo que realmente se necesita son graduados en otros campos”, afirmó Hetrick.

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“Es como una fábrica que produce trabajadores como si fueran piezas de recambio, aunque la sociedad diga: ‘En realidad no los necesitamos’. Y la fábrica sigue produciéndolos sin parar”.

Pero la razón principal de la inminente escasez de mano de obra es mucho más básica. Un descenso prolongado de la natalidad coincide con una oleada récord de jubilaciones, según muestran los datos.

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Según el centro de investigación de Georgetown, entre 2024 y 2032, cuando los últimos miembros de la generación del baby boom se inscriban para recibir la Seguridad Social, más de 18 millones de trabajadores con estudios universitarios abandonarán el mercado laboral, mientras que menos de 14 millones se incorporarán.

Mientras tanto, el centro pronostica que, a pesar de la disminución en el número de personas con títulos de asociado y licenciatura, aumentará el número de empleos que los requieren.

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Varios estados de Estados Unidos impulsan medidas para atraer y retener trabajadores, mientras los oficios especializados aparecen como una alternativa con alta demanda y buenos salarios (REUTERS/Amira Karaoud/File Photo)

Eso dejará un déficit de 4,6 millones de trabajadores. Lightcast estima que el déficit es aún mayor, de 6 millones.

La escasez de mano de obra ya se está haciendo evidente, según informó la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Indicó que, en muchos sectores, incluso si todos los trabajadores actualmente desempleados encontraran un puesto vacante, aún quedarían puestos sin cubrir.

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“Tenemos una crisis por delante al no preparar a la gente para el mundo que se avecina”, dijo Bill Haslam, exgobernador republicano de Tennessee y copresidente de la Comisión sobre la Fuerza Laboral Estadounidense del Centro de Políticas Bipartidistas.

Según la Cámara de Comercio, el efecto de los cambios demográficos en la oferta de talento, con o sin titulación universitaria, se vio agravado por una disminución en la proporción de graduados de secundaria que optan por ir a la universidad, una tasa de inmigración drásticamente reducida y un número creciente de estadounidenses que abandonan por completo el mercado laboral debido a problemas como la falta de cuidado infantil, la jubilación anticipada, el encarcelamiento y la adicción a las drogas.

Según los datos más recientes del Departamento de Educación de Estados Unidos, la matrícula universitaria en 2023 se redujo en casi dos millones de estudiantes desde su máximo en 2010.

La baja tasa de natalidad desde 2010 implica que se prevé que el número de estadounidenses en edad universitaria disminuya otro 13 % hasta 2041.

La paradoja laboral de Estados Unidos

Según la Oficina del Censo, el año pasado inmigraron a Estados Unidos menos de la mitad de personas que el año anterior; sin embargo, el 41% de los auxiliares de atención domiciliaria, cada vez más necesarios para cuidar a la población anciana del país, provienen históricamente de otros países, al igual que una quinta parte de los auxiliares de enfermería, dentistas, farmacéuticos y enfermeros titulados.

Georgetown calcula un déficit de 4,6 millones de trabajadores y Lightcast lo eleva a 6 millones, en un mercado laboral con más vacantes que talento disponible (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

“Estamos haciendo un trabajo fantástico al cerrar la alfombra de bienvenida y decir: ‘No los queremos’”, dijo Brad Hershbein, economista sénior y subdirector de investigación del Instituto WE Upjohn para la Investigación del Empleo.

La industria de los semiconductores es una de las que está alertando sobre el problema de encontrar trabajadores. Se prevé que para 2030 genere casi 115.000 puestos de trabajo, 67.000 más que el número actual y previsto de técnicos e ingenieros, según estimaciones de la Asociación de la Industria de Semiconductores.

Sin embargo, “la industria de los semiconductores no está sola en esto”, afirmó Erik Hadland, director de política tecnológica de la asociación. “Somos solo una pequeña parte de un problema mucho mayor”.

Los gobiernos estatales se han esforzado por anticiparse. Para atraer a graduados universitarios o que se queden a trabajar en el estado, algunos les ayudarán a pagar sus préstamos estudiantiles.

Un proyecto de ley que se está considerando en Minnesota ofrecería matrícula estatal en la mayoría de las universidades públicas a los hijos de padres que consigan trabajo en ese estado, eliminando el requisito anterior de que los estudiantes se hayan graduado de una escuela secundaria de Minnesota tras haber asistido durante al menos tres años.

Varios estados, como Missouri y Colorado, fusionaron sus agencias de educación superior y desarrollo laboral. Connecticut ha creado una Oficina de Estrategia Laboral y una Comisión de Trayectorias Profesionales.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, formó un grupo de trabajo para revisar la infraestructura de desarrollo laboral del estado e incrementar el número de graduados universitarios.

Algunos estados enfrentan una escasez de mano de obra que parece más grave que otros. Dakota del Sur, por ejemplo, tiene solo 41 trabajadores por cada 100 puestos vacantes, mientras que California y otros nueve estados tienen más trabajadores que puestos de trabajo, según constató la Cámara de Comercio.

En Pensilvania, un estudio encargado por el Departamento de Educación estatal proyectó que el estado necesita aumentar en más del 4% el número de personas con títulos superiores a la escuela secundaria para cubrir una escasez de 218.000 trabajadores cualificados al año para 2032.

Esto supondrá un reto importante, teniendo en cuenta que la matrícula universitaria en el estado ha ido disminuyendo en general.

Los sectores que no requieren títulos universitarios también están experimentando escasez de mano de obra. Por ejemplo, según Branka Minic, directora ejecutiva de la Building Talent Foundation, que representa a 3.600 empleadores que intentan cubrir esa brecha, menos de la mitad de las personas que se incorporan al sector de la construcción son necesarias.

Oficios especializados, una alternativa

“Hay muchísimos trabajos” en oficios especializados, dijo, algunos con un salario inicial de 50 dólares la hora. “Muéstrame cuánto ganan los graduados universitarios con ese sueldo”.

En cuanto a la posibilidad de que la IA pueda cubrir esos puestos, en su mayoría físicos, recordó haber visto un cartel pegado en un edificio sin terminar. “Termina esto, ChatGPT”, decía burlonamente.

Algunos trabajadores avispados están descubriendo la solución por sí mismos.

El consejero escolar de Seth Russell lo animó a ir a la universidad. En cambio, aprendió a soldar y ahora trabaja a tiempo completo como fabricante.

“Me contrataron nada más terminar el instituto. No tengo deudas. Simplemente gano dinero y pago las facturas”, dijo Russell, de 22 años, que vive en Torrance, California. “Hay muchísimos trabajos disponibles”.

© 2026, The Washington Post