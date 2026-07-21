Lali Espósito y Pedro Rosemblat en sus vacaciones de ensueño en Cerdeña: románticas postales, altar a Maradona y bikini

La cantante gozó de unos días de relax junto a Pedro Rosemblat (Video: Instagram)

Lali Espósito eligió Cerdeña para tomarse un respiro, pero se llevó todo lo necesario para no perderse el Mundial 2026, donde muchos manifestaron sus ganas de que cante el Himno Nacional durante la final, donde Argentina se enfrentó a España. La isla italiana del Mediterráneo fue el escenario de unos días junto a Pedro Rosemblat y un grupo de amigos, y el carrusel que publicó en Instagram mezcló playas de roca granítica, paseos en yate, una noche de asado con vista al mar y, entre foto y foto, un altar con velas encendidas en honor a Diego Maradona de cara a la semifinal contra Inglaterra.

La cantante abrió el posteo con una foto que establece el tono de todo lo que sigue: Lali de perfil sobre las rocas, con el agua turquesa de fondo y las islas recortadas en el horizonte, aparece vistiendo una bikini triangular negro minimalista que repite a lo largo del viaje, aros argolla dorados y el pañuelo marrón con lunares blancos anudado en la cabeza, con el pelo negro largo y húmedo cayendo sobre los hombros. Los anteojos son de montura rectangular y marco fino con lentes oscuras. La pose es descontracturada: la mano apoya sobre la roca granítica color arena, los tatuajes del brazo y el costado quedan a la vista, y detrás el agua turquesa se extiende hasta donde se ven otras embarcaciones y una figura nadando.

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Lali eligió Italia para descansar luego de dar dos conciertos en River

"Te amo Marianita", escribió Pedro en los comentarios de la publicación

El viaje coincidió con uno de los momentos más tensos del torneo para la Argentina. Lali no estuvo en las tribunas, pero armó su propio ritual desde Cerdeña: una tablet con la foto de Maradona con la camiseta celeste y blanca, rodeada de velas encendidas, estampitas religiosas —entre ellas una de la Virgen de Guadalupe— y una pequeña figura dorada.

Lali se mostró a cara lavada, con el pelo húmedo por el mar y en full modo relax

La pareja viajó junto a un grupo de amigos

La camiseta retro de la Selección Argentina en celeste y blanco con escudo dorado también apareció en el carrusel. Lali se la puso para una foto junto a una amiga frente a una pared de buganvillas, mientras su compañera llevaba una remera azul de la selección de Italia. Argentina e Italia, cara a cara en plena Cerdeña.

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La pareja se mostró muy enamorada en un viaje de ensueño. Una foto los muestra juntos en una pileta exterior: allí la artista aparece abrazando al conductor del streaming Gelatina con la mejilla apoyada contra la de él, los ojos cerrados, la luz del atardecer tiñendo la escena de naranja. Ante la publicación, Rosemblat respondió con un “Te amo Marianita”, el apodo con el que le dice a la cantante.

Pedro y Lali posaron arriba del yate que alquilaron para recorrer el Mediterráneo

Estas vacaciones se dieron luego de que la cantante llenara dos estadios River Plate

El grupo de amigos completó el registro. Una selfie grupal en la playa los muestra a los cuatro con el agua y los acantilados sardos de fondo. La noche tuvo su propia foto: Rosemblat en una cena al aire libre, con copa de vino blanco en mano y camisa patchwork de colores, ante una mesa de mármol oscuro con el cielo ya azul profundo detrás.

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La noche también tuvo su registro. Una foto muestra a Rosemblat en una cena al aire libre, sentado ante una mesa de mármol oscuro con copa de vino blanco en mano. Lleva una camisa de manga corta con estampado patchwork de colores —celeste, rosa, marrón, naranja— y un aro pequeño en la oreja. Detrás, el cielo ya azul profundo de la noche sarda, un árbol iluminado por lucecitas y lo que parece una construcción antigua en el fondo. La mesa tiene cubiertos, pan y lo que parece una tabla de quesos. La escena transmite una cena larga, sin apuro, con la temperatura todavía alta del verano mediterráneo.

Con el mediterráneo de fondo, el grupo hizo uso de la parrilla del hospedaje

Lali no se perdió ni un segundo del Mundial 2026 y se llevó todo lo necesario para alentar a la selección (Instagram)

A lo largo de todas las imágenes, el pañuelo marrón con lunares blancos funcionó como hilo conductor del estilo de Lali: a veces como bandana ajustada, otras con más volumen, siempre con el pelo negro húmedo cayendo por los hombros. Los anteojos alternaron entre un modelo rectangular de marco fino y unas Gucci de montura envolvente con logo dorado en la patilla. En bikinis, el carrusel mostró tres opciones: un triangular negro minimalista, el más recurrente; un triangular rojo a rayas finas blancas; y un triangular azul eléctrico con tirantes finos.

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