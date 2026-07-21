Deportes

La FIFA abrió la votación para elegir al mejor gol del Mundial 2026: los dos gritos argentinos que participan por el premio

De los 308 tantos que se convirtieron en la Copa del Mundo, la casa madre del fútbol nominó a 12 para premiar al más destacado

Guardar
Google icon
El golazo de Julián Álvarez a Suiza es uno de los candidatos al mejor tanto del Mundial 2026 (REUTERS/Agustin Marcarian)
El golazo de Julián Álvarez a Suiza es uno de los candidatos al mejor tanto del Mundial 2026 (REUTERS/Agustin Marcarian)

El Mundial 2026 terminó coronando como campeón a España, que venció 1-0 a la Argentina en Nueva Jersey en el tiempo extra gracias al gol de Ferran Torres. La selección dirigida por Lionel Scaloni no pudo repetir el título logrado en Qatar 2022, pero volvió a disputar una final en el torneo más importante. Luego de la competencia, la FIFA lanzó la votación para que los fanáticos del fútbol puedan votar al mejor gol y en la nómina de los 12 candidatos aparecen dos de la Albiceleste.

“Elige al mejor gol del torneo”, anima la FIFA en la publicación oficial con todos los tantos y la opción para emitir el voto desde su sitio web, que estará habilitada hasta el lunes 27 de julio. Pasada esa fecha, se comunicará al ganador. Entre los nominados, está el primer tanto que le marcó Lionel Messi a Argelia en fase de grupos y el que hizo Julián Álvarez a Suiza para el 2-1 parcial en los cuartos de final.

PUBLICIDAD

“El mago tiene su momento: el número 10 de Argentina marca en el ángulo tras pase de Rodrigo De Paul”, indicó la casa madre del fútbol sobre el tanto de Messi ante Argelia que significó el primer tanto de la Scaloneta en la Copa del Mundo. “Recibió el balón de espaldas, avanzó hasta el área y soltó un latigazo con su sello característico de velocidad y efecto que superó a Luca Zidane”, completó.

La definición de Lionel Messi para marcar su primer gol en el Mundial 2026 ante Argelia (Reuters/Jay Biggerstaff)
La definición de Lionel Messi para marcar su primer gol en el Mundial 2026 ante Argelia (Reuters/Jay Biggerstaff)

“Escuadra superior. Este disparo milimétrico desde la esquina del área calmó los nervios de Argentina en la prórroga ante una Suiza con diez jugadores”, describió la FIFA el golazo de Julián Álvarez desde afuera del área para comenzar a definir el partido. “Sacó una increíble rosca desde fuera del área para darle la ventaja a la Albiceleste en una victoria final por 3-1, clasificando a su equipo a semifinales", precisó el sitio.

PUBLICIDAD

Otros de los goles candidatos a llevarse el galardón son el de Ferran Torres a la Argentina en la final que le valió el título a España, el tanto de Jude Bellingham que selló el 6-4 de Inglaterra ante Francia en el partido por el tercer puesto, el remate de Erling Haaland para el 2-1 de Noruega ante Brasil en los octavos de final y el de Kylian Mbappé a Senegal en fase de grupos.

TODOS LOS CANDIDATOS AL MEJOR GOL DEL MUNDIAL 2026 DE LA FIFA

- Elijah Just (Nueva Zelanda) ante Irán

- Kylian Mbappé (Francia) a Senegal

- Lionel Messi (Argentina) a Argelia

- Wilson Isidor (Haití) a Marruecos

- Kerim Alajbegović (Bosnia-Herzegovina) a Qatar

- Daizen Maeda (Japón) a Suecia

- Eldor Shomurodov (Uzbekistán) a RD Congo

- Sidny Lopes Cabral (Cabo Verede) a Argentina

- Erling Haaland (Noruega) a Brasil

- Julián Álvarez (Argentina) a Suiza

- Jude Bellingham (Inglaterra) a Francia

- Ferran Torres (España) a Argentina

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección Argentina Mundial 2026Lionel MessiJulián ÁlvarezCopaMundial2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dieron a conocer el video completo de la salida de Argentina antes de jugar la final del Mundial contra España

Tras la arenga de Messi, el elenco albiceleste comenzó una larga recorrida hasta llegar al final del túnel del Met Life Stadium

Dieron a conocer el video completo de la salida de Argentina antes de jugar la final del Mundial contra España

Conmoción en el ciclismo japonés: una figura de Keirin murió tras sufrir un terrible accidente en plena competencia

Toshiaki Fushimi, medallista olímpico en Atenas 2004, desvió su trayectoria y se estrelló a gran velocidad

Conmoción en el ciclismo japonés: una figura de Keirin murió tras sufrir un terrible accidente en plena competencia

Lionel Scaloni volvió a la casa de sus padres en Pujato y fue recibido por una multitud: “Perdimos porque ellos fueron mejores”

El entrenador de la selección argentina retornó a su pueblo natal después de ser finalista en la Copa del Mundo

Lionel Scaloni volvió a la casa de sus padres en Pujato y fue recibido por una multitud: “Perdimos porque ellos fueron mejores”

Alexis Mac Allister escribió una conmovedora carta tras la derrota ante España en la final del Mundial

El mediocampista de la selección argentina expresó sus sentimientos luego del subcampeonato en la Copa del Mundo

Alexis Mac Allister escribió una conmovedora carta tras la derrota ante España en la final del Mundial

Marco Trungelliti superó a Juan Manuel Cerúndolo y lideró una jornada positiva para los argentinos en los ATP de Kitzbühel y Estoril

El santiagueño venció por 6-1 y 6-2 al zurdo, uno de los favoritos en Austria, donde además Sebastián Báez superó a Miomir Kecmanovic. En Portugal, Román Burruchaga derrotó a Stan Wawrinka

Marco Trungelliti superó a Juan Manuel Cerúndolo y lideró una jornada positiva para los argentinos en los ATP de Kitzbühel y Estoril

DEPORTES

Dieron a conocer el video completo de la salida de Argentina antes de jugar la final del Mundial contra España

Dieron a conocer el video completo de la salida de Argentina antes de jugar la final del Mundial contra España

Conmoción en el ciclismo japonés: una figura de Keirin murió tras sufrir un terrible accidente en plena competencia

Lionel Scaloni volvió a la casa de sus padres en Pujato y fue recibido por una multitud: “Perdimos porque ellos fueron mejores”

Alexis Mac Allister escribió una conmovedora carta tras la derrota ante España en la final del Mundial

Marco Trungelliti superó a Juan Manuel Cerúndolo y lideró una jornada positiva para los argentinos en los ATP de Kitzbühel y Estoril

TELESHOW

Oriana Sabatini abrió el álbum íntimo de su boda con Paulo Dybala en su segundo aniversario

Oriana Sabatini abrió el álbum íntimo de su boda con Paulo Dybala en su segundo aniversario

Eva Bargiela y Gianluca Simeone se despidieron de Nueva York después de 40 días en el Mundial 2026: las fotos

El contundente respaldo de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul luego de la derrota de Argentina en el Mundial

La increíble cita de Sofía Gonet con un hombre que le estaba siendo infiel a su novia: “Un caso para el FBI”

El ex One Direction que se burló de la soberanía argentina en las Malvinas y tuvo que pedir disculpas

INFOBAE AMÉRICA

El presidente Bernardo Arévalo firma una agenda territorial con la Municipalidad Indígena de Sololá

El presidente Bernardo Arévalo firma una agenda territorial con la Municipalidad Indígena de Sololá

Inseguridad y falta de certeza jurídica siguen frenando la inversión en Honduras, advierte sector empresarial

Condenan a 18 años de prisión a un hombre por violar a una adolescente de 13 años en El Salvador

Los intereses de la deuda pública le costaron a Panamá $1,440 millones en 6 meses

El Salvador afirma ante la Organización de las Naciones Unidas que el financiamiento de vivienda es una prioridad