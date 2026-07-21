La FIFA abrió la votación para elegir al mejor gol del Mundial 2026: los dos gritos argentinos que participan por el premio

El golazo de Julián Álvarez a Suiza es uno de los candidatos al mejor tanto del Mundial 2026 (REUTERS/Agustin Marcarian)

El Mundial 2026 terminó coronando como campeón a España, que venció 1-0 a la Argentina en Nueva Jersey en el tiempo extra gracias al gol de Ferran Torres. La selección dirigida por Lionel Scaloni no pudo repetir el título logrado en Qatar 2022, pero volvió a disputar una final en el torneo más importante. Luego de la competencia, la FIFA lanzó la votación para que los fanáticos del fútbol puedan votar al mejor gol y en la nómina de los 12 candidatos aparecen dos de la Albiceleste.

“Elige al mejor gol del torneo”, anima la FIFA en la publicación oficial con todos los tantos y la opción para emitir el voto desde su sitio web, que estará habilitada hasta el lunes 27 de julio. Pasada esa fecha, se comunicará al ganador. Entre los nominados, está el primer tanto que le marcó Lionel Messi a Argelia en fase de grupos y el que hizo Julián Álvarez a Suiza para el 2-1 parcial en los cuartos de final.

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“El mago tiene su momento: el número 10 de Argentina marca en el ángulo tras pase de Rodrigo De Paul”, indicó la casa madre del fútbol sobre el tanto de Messi ante Argelia que significó el primer tanto de la Scaloneta en la Copa del Mundo. “Recibió el balón de espaldas, avanzó hasta el área y soltó un latigazo con su sello característico de velocidad y efecto que superó a Luca Zidane”, completó.

La definición de Lionel Messi para marcar su primer gol en el Mundial 2026 ante Argelia (Reuters/Jay Biggerstaff)

“Escuadra superior. Este disparo milimétrico desde la esquina del área calmó los nervios de Argentina en la prórroga ante una Suiza con diez jugadores”, describió la FIFA el golazo de Julián Álvarez desde afuera del área para comenzar a definir el partido. “Sacó una increíble rosca desde fuera del área para darle la ventaja a la Albiceleste en una victoria final por 3-1, clasificando a su equipo a semifinales", precisó el sitio.

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Otros de los goles candidatos a llevarse el galardón son el de Ferran Torres a la Argentina en la final que le valió el título a España, el tanto de Jude Bellingham que selló el 6-4 de Inglaterra ante Francia en el partido por el tercer puesto, el remate de Erling Haaland para el 2-1 de Noruega ante Brasil en los octavos de final y el de Kylian Mbappé a Senegal en fase de grupos.

TODOS LOS CANDIDATOS AL MEJOR GOL DEL MUNDIAL 2026 DE LA FIFA

- Elijah Just (Nueva Zelanda) ante Irán

GOL DE NUEVA ZELANDA



Elijah Just tuvo un regalo de Chris Wood y le esta dando la ventaja parcial a Nueva Zelanda en este comienzo de la Copa del Mundo 2026.

pic.twitter.com/VPJOoWHwv9 — ElPerimetro (@ElPerimetro3) June 16, 2026

- Kylian Mbappé (Francia) a Senegal

5/13 🇫🇷 Kylian Mbappé (France vs Senegal)



Pure, unadulterated power and technique.



Mbappé picked up the ball out wide, drove inward with terrifying pace, and unleashed a signature venomous rocket into the far corner. ⚡🇫🇷 pic.twitter.com/lobyXmVyzB — World Cup Central (@WorldCupCen) July 20, 2026

- Lionel Messi (Argentina) a Argelia

El GOLAZO de Messi contra Argelia con los relatos de Mariano Closs.



Poesía. pic.twitter.com/AM0jZRsCRj https://t.co/igmqqf9PrT — Messias (@Messias30_) July 2, 2026

- Wilson Isidor (Haití) a Marruecos

¿TENEMOS EL GOL DE LA COPA? ¡¡SENSACIONAL REMATE DE WILSON ISIDOR PARA EL 2-1 DE HAITÍ VS. MARRUECOS!! HISTORIA.



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- Kerim Alajbegović (Bosnia-Herzegovina) a Qatar

9️⃣ سحر الموهبة البوسنية الصاعدة! 🇧🇦✨



اللاعب: كريم ألايبغوفيتش (البوسنة والهرسك ضد قطر) ⚽️



مهارة خارقة وعرض فردي ممتع جداً! تخطى فيه مدافعين ببراعة وسرعة، قبل أن يطلق رصاصة لا تصد ولا ترد من حافة منطقة الجزاء استقرت في الشباك! 🎯💥 pic.twitter.com/2ZRk21NxKf — 🏆🇪🇸 راكان | بطل كأس العالم (@NE10r8) July 16, 2026

- Daizen Maeda (Japón) a Suecia

¿JOGO BONITO? NO, FÚTBOL SAMURAI PARA EL GOL DE JAPÓN



Daizen Maeda concretó una jugada de manual para poner el 1-0 ante Suecia.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/aSxd5FsiyE — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026

- Eldor Shomurodov (Uzbekistán) a RD Congo

¡GOLAZO DE UZBEKISTÁN PARA PONERSE ARRIBA!



Eldor Shomurodov lanzó el balón por encima del arquero y anotó el 1-0 ante Congo.#MundialEnDSPORTS #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/nqIGY2vfuc — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

- Sidny Lopes Cabral (Cabo Verede) a Argentina

¡¡IMPRESIONANTE GOLAZO!! LOPES CABRAL LA COLGÓ DEL ÁNGULO Y MARCÓ EL 2-2 DE CABO VERDE VS. ARGENTINA. ¡QUÉ PRÓRROGA!



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- Erling Haaland (Noruega) a Brasil

¡¡¡ESTÁS DEMENTE ANDROIDE!!! ZURDAZO LETAL CRUZADO DE HAALAND PARA SU DOBLETE Y EL 2-0 DE NORUEGA ANTE BRASIL. HISTORIA.



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- Julián Álvarez (Argentina) a Suiza

¡¡ESTÁS LOCO JULIÁN!! ¡¡GOLAZO AL ÁNGULO DE ÁLVAREZ PARA EL 2-1 DE ARGENTINA VS. SUIZA EN TIEMPO EXTRA!! ¿EL MEJOR GOL DE LA COPA?



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- Jude Bellingham (Inglaterra) a Francia

¡¡¡SEÑOR GOLAZO DE JUDE BELLINGHAM PARA ANOTAR EL 6-4 DE INGLATERRA ANTE FRANCIA!!! ¡¡LOCURA DE PARTIDO!!



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- Ferran Torres (España) a Argentina

¡¡MORDIÓ EL TIBURÓN!! EN LA PRIMERA JUGADA DEL SEGUNDO TIEMPO EXTRA, FERRAN TORRES ANOTÓ EL 1-0 DE ESPAÑA VS. ARGENTINA.



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